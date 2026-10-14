Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera

14 Ottobre 2026
Audizioni di rappresentanti di Booking, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Seduta successiva >
Trascrizione
Scheda a cura di Francesca Rosini