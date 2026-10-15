15 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro di Michele Ainis "Fascismo bianco" (Garzanti)

DIBATTITO | - Roma - 18:26 Durata: 1 ora 1 min
A cura di Pantheon e Valentina Pietrosanti
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Michele Ainis "Fascismo bianco" (Garzanti)", registrato a Roma giovedì 15 ottobre 2026 alle 18:26.

Sono intervenuti: Michele Ainis (costituzionalista, editorialista e scrittore), Silvia Truzzi (giornalista), Gherardo Colombo (già magistrato, saggista), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).

Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Cultura, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritto, Fascismo, Governo, Legge Elettorale, Libro, Meloni, Politica, Riforme, Totalitarismo.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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