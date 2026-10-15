CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Michele Ainis "Fascismo bianco" (Garzanti)", registrato a Roma giovedì 15 ottobre 2026 alle 18:26.
Sono intervenuti: Michele Ainis (costituzionalista, editorialista e scrittore), Silvia Truzzi (giornalista), Gherardo Colombo (già magistrato, saggista), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).
Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Cultura, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritto, Fascismo, Governo, Legge Elettorale, Libro, Meloni, Politica, Riforme, Totalitarismo.
La registrazione video di … questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Sono intervenuti: Michele Ainis (costituzionalista, editorialista e scrittore), Silvia Truzzi (giornalista), Gherardo Colombo (già magistrato, saggista), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).
Tra gli argomenti discussi: Costituzione, Cultura, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritto, Fascismo, Governo, Legge Elettorale, Libro, Meloni, Politica, Riforme, Totalitarismo.
La registrazione video di … questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci