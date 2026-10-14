Comunicazioni del Presidente Meloni: intervista a Paolo Tosato

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 11:09.
La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.
Rubrica
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8:00 - Parlamento
8:00 - Parlamento
8:15 - Camera dei deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:45 - Parlamento
13:40 - Camera dei deputati
13:45 - Camera dei deputati
Allora, Radio Radicale, siamo con il senatore Tosato della Lega in questo momento il presidente del Consiglio sta portando il discorso alla Camera dei Deputati, qua è terminato in Aula, al Senato, poi ci sarà il dibattito in vista del Consiglio europeo, allora io le critiche le chiedo un primo commento a questo discorso.
Mi vorrei fermare un attimo sull'Ucraina,
È stato un intervento più 5, innanzitutto per la consueta chiarezza e anche per la determinazione con la quale il presidente del Consiglio ha stabilito la linea di condotta dell'Italia in Europa, cercando di far rispettare e far rispettare il nostro Paese con i partner europei.
Tanti i temi che noi stanno a cuore dalla PAC all'immigrazione, ai rapporti internazionali, quindi, dal nostro punto di vista assolutamente favorevoli a questo approccio nei confronti dell'Europa, che non deve essere di sudditanza, ma di far rispettare il nostro Paese e le istituzioni del nostro Paese mettendo anche in evidenza certe contraddizioni, certe comportamenti dei nostri partner che predica in un modo e ti fanno la lezione e poi pretendono privilegi che non possono chieda sul tema dell'Ucraina, condivido il fatto che,
L'esito di questa guerra non può essere la le la resa dell'Ucraina, però ci vuole realismo e quindi mi ha fatto piacere, ha fatto piacere a tutti noi che, parallelamente alla necessità di fornire armi di difesa agli ucraini, stanno difendendo da un'aggressione del loro Paese debba iniziare anche un percorso diplomatico che è fondamentale perché non si può pensare o illudersi che l'esito di questa guerra sarà il ritorno dell'Ucraina.
Che noi conosciamo prima dell'intervento russo, ci vuole realismo e credo cristiano, l'interesse di tutti, affrontare la difesa del Paese aggredito ma al contempo aprire un tavolo efficace, come ha detto la presidente del Consiglio, a prescindere da chi sarà l'interlocutore europeo ma che sia una linea comune che vada in questa direzione e tra l'altro ha detto la presidente del Consiglio ha detto che sia poi comunque una persona scelta da tutti i Paesi no,
E ha fatto l'esempio delle delle delle tre, ad esempio, che appunto dice, ma insomma poi alla fine ci si disperde, ha parlato molto della questione burocrazia e anche di quanto le regole, perché in effetti è così scritte in tempi molto diversi oggi di fatto creano grossi problemi insomma, comunque sono di blocco per.
Per appunto poi magari attuare anche delle decisioni
In tutto questo io le chiedo se la questione, ad esempio, del diritto di veto, non di cui, ad esempio, questa maggioranza è contraria.
Non sarebbe perché cambiare le regole con ogni paese che può mettere un diritto di veto, lei capisce insomma che.
E mi sembra mi sembra veramente complicato. Attualmente esiste questa regola a livello europeo che, senza l'accordo di tutti i paesi su alcune decisioni, ci possa essere un intervento efficace. È un tema importante, ma io credo che quello che ha messo in evidenza precedentemente quello del ruolo della burocrazia europea oggi lo sia di più. Abbiamo tutti la sensazione che a livello europeo a volte si comanda sia la burocrazia franco tedesca in particolare, e che non abbiano la visione politica di comprendere che a fronte di scenari nuovi bisogna anche saper fare retromarcia e cambiare la rotta. L'abbiamo visto sul Green New Deal,
Una forzatura in un momento inopportuno che ha messo in crisi
Settori importanti del dell'industria europea, anche tedesca, in particolare, di conseguenza italiana, riforniamo componentistica e quindi che la politica prenda
Un ruolo più forte rispetto alle decisioni europea. È un tema che noi sposiamo da sempre, come Lega e qui ci ha fatto particolarmente piacere questo accenno sul potere di veto. È un tema di cui si parla da tempo. È difficile trovare oggi una soluzione, ma onestamente io oggi non la vedo come una priorità, cioè non colgo che la crisi che stiamo vivendo derivi da questo elemento deriva da altri, da decisioni sbagliate, ma no, certo, una mancanza di leadership a livello europeo. Glielo dico non la crisi di oggi, però eh
Sicuramente certe regole costruite insomma in altri tempi, con tutto un altro contesto anche internazionale. Ebbene, cambiarle, però lei sa bene che cambiare una cosa in Europa è difficilissimo e poi comunque, alla fine richiede no, il consenso di 27 già non so lei, quando magari deve organizzare una cena con 30 persone.
Non voglio dire molte volte è complicato perché un po'la trovano poi io pose io c'ho questo suo quello e quindi, insomma, chiedevo insomma del diritto di veto. Ha parlato poi molto anche della questione energetica. È tornata sulla questione degli ETS e anche sugli Ets 2. No, sono temi importanti, ovviamente quelli energetici, è il tema del momento di fatto, l'Europa è in crisi, soprattutto per perché non è non autosufficienza nella produzione energetica.
Ci sono mercati bloccati che vanno dall'Ucraina lo stretto di Hormuz e ovviamente ne pagano poi le conseguenze, le nostre industrie, il nostro sistema produttivo, anche tutti i cittadini. L'inflazione è il vero problema che sta colpendo in particolare il nostro Paese. Ricordo,
In aggiunta che noi non abbiamo, a differenza di Francia e Spagna, centrali nucleari e questa è una mancanza che rende meno competitivo il nostro Paese. Recentemente abbiamo approvato un provvedimento che va in questa direzione che riteniamo fondamentale. È ovvio, ci vuole tempo per creare queste nuove centrali di nuova generazione con tutti gli elementi di sicurezza e di limitazione delle scorie che che producono. Ma è una strada, io ritengo, obbligata, altrimenti rischiamo non solo un imporre impoverimento a livello industriale.
Ma il costo della vita insostenibile per i cittadini. Senatore Tosato. La ringrazio tantissimo, grazie della Lega buon lavoro,
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