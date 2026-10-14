Comunicazioni Meloni su Consiglio Europeo: intervista a Raffaella Paita

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 11:12.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Rubrica
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senatrice, presidente del Gruppo (IV-CR)
Pronto?
Con la presidente del gruppo di Italia Viva a casa riformista, Raffaella Paita, le chiedo un commento subito dell'intervento del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, ma ho trovato una Meloni, diciamo molto, scarica di argomenti, una speaker ci racconta che i problemi ci sono nel mondo,
Il problema che ha e che non offre soluzioni e soprattutto descrivono un Paese sempre più ai margini delle scelte che contano e delle scelte che aiuterebbero anche il nostro Paese mi ha colpito il passaggio nel quale per esempio, critica per i formati europei che a suo modo di vedere escluderebbero il Paese
Rammento, diciamo che si è autoescluso nel senso che lei ha portato l'Italia fuori, diciamo, da quel circuito di Paesi che decidono che contano, che hanno, diciamo, un'iniziativa comune per svariate ragioni, e oggi si lamenta di una scelta che lei stessa in qualche modo ha determinato evoluto l'ho sentita anche molto diciamo,
Priva di di pathos, ecco cioè non mi è sembrata veramente molto, molto poco sul pezzo, ecco non una Meloni, così diciamo debole negli argomenti, negli ultimi anni non mi era mai capitato, ecco questo che stride quello che lei mi dice con gli applausi ha ricevuto tanti applausi grida e anzi gli applausi sono esattamente a quello.
La risposta che serve a coprire il vuoto di proposte e di idee. L'esaurimento di una noi abbiamo fatto no all'esaurimento si è esaurita una fase. Sanno benissimo che c'è una percezione, come dire di debolezza nell'impostazione. Sanno anche perfettamente che Vannacci li rincorre che hanno. Diciamo che il che il Paese ha perso credibilità e centralità e quindi coprono con l'applausometro tutta questa diciamo fragilità, divisione, ma
Eh eh, come dire psicologicamente qualcosa di comprensibile, bisogna stare attenti a non confondere gli applausi con i voti e con il consenso popolare, che secondo me è ai minimi storici.
Certo, insomma, questo applausi della maggioranza, quindi.
Però, insomma, su molti argomenti ha detto noi abbiamo portato.
La discussione, ad esempio, abbiamo portato in Europa modello, abbiamo aperto dibattiti, abbiamo.
Vedo gente faccio cose che vanno in Europa, portano i problemi, tornare a casa e non li hanno risolti, io cioè sugli Ets non ha portato a casa uno straccio di risultato sul decoupling, non ha portato a casa uno straccio di risultato sull'immigrazione, il Paese è sempre più isolato sul Patto di stabilità hanno votato un patto e oggi se ne lamentano i conti li hanno sbagliati.
E l'inflazione corre gli stipendi degli italiani, sono, diciamo, calati perché il potere d'acquisto è diminuito in funzione dell'inflazione e dei rincari dei costi dell'energia, il debito pubblico aumentato le rate per il debito pubblico, ormai sono spaventose, la produzione industriale è diminuita, la pressione fiscale è aumentata notevolmente e come dire non so sinceramente di cosa.
Di cosa gioire gli italiani non lo sanno più e quindi possono anche applaudire, però non siamo alla ruota della fortuna, siamo, diciamo, al governo del Paese si è lamentata molto della questione burocrazia e appunto di vecchie regole scritte in momenti Total completamente diversi ecco, secondo lei quindi bisogna assolutamente chiedere cambiamenti. Ha fatto un lungo discorso sulla competitività, eccetera, eccetera però io vi dico,
Con una posizione di contraria a togliere il diritto di veto come potrai mai fare tutti questi cambiamenti o ma c'è sì sì in Europa, come dire, è vero che c'è un eccesso di burocrazia, è altresì vero che, se noi vogliamo cambiare le regole europee, dobbiamo avere un'Europa che istituzionalmente abbia la possibilità di decidere di più. Quindi, per esempio, non si capisce perché lei sia contro alla elezione diretta della presidente dell'Europa, oppure diciamo all'eliminazione del diritto di veto, come appunto lei ricordava. Quanto al nostro Paese, dovrebbe forse dare l'esempio. Ci sono 1.700 progetti di energia rinnovabile bloccati e sono fondi del PNRR che l'Europa ci ha dato perché
Meloni, su questo, sulle infrastrutture come le le ferrovie, non prova a semplificare le regole del nostro Paese, perché è giusto criticare l'Europa quando il problema poi ce l'hai nel tuo paese, magari l'esempio non guasterebbe.
Grazie grazie a Raffaella, Paita buon lavoro, grazie.
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