13 OTT 2026
stampa

Presentazione dell'iniziativa "Offensiva di pace", il viaggio di una delegazione di Europa Radicale in Israele e Cisgiordania dal 14 al 17 ottobre

CONFERENZA STAMPA | - Torino - 12:00 Durata: 42 min 15 sec
A cura di Fabio Arena e Luciana Bruno
Organizzatori: 
Europa Radicale
Player
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione dell'iniziativa "Offensiva di pace", il viaggio di una delegazione di Europa Radicale in Israele e Cisgiordania dal 14 al 17 ottobre" che si è tenuta a Torino martedì 13 ottobre 2026 alle ore 12:00.

Con Igor Boni (presidente di Europa Radicale), Federica Valcauda (tesoriera di Europa Radicale), Oreste Gallo (coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta), Roberto Vigna (esponente di Europa Radicale), Silvja Manzi (esponente di Europa Radicale).

La conferenza stampa è stata organizzata da Europa Radicale.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Antisemitismo, Arabi, Cooperazione, Democrazia, Ebraismo, Ebrei, Elezioni, Esteri, Europa, Europa Radicale, Federalismo, Gaza, Geopolitica, Giovani, Guerra, Hamas, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Manifestazioni, Medio Oriente, Netanyahu, Onu, Pace, Pacifismo, Palestina, Palestinesi, Partiti, Politica, Terrorismo Internazionale, Unione Europea, Ventotene.

La registrazione video della conferenza stampa dura 42 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Va bene, eccoci qua per questa breve conferenza stampa di lancio della Rossa, ricreativa, offensiva di pace, un'iniziativa che vedrà.
Nove persone, andare in Israele, l'iniziativa organizzata da Europa radicale e qui, dietro al tavolo, vedete cinque di queste, nove persone di questa delegazione radicale che ha deciso durante la campagna elettorale di dello Stato di Israele si voterà il 27 ottobre.
Diventare, proprio nel momento della campagna elettorale per da una parte, e sostenere le opposizioni avrebbero alcun incontro adesso vorremmo raccontarvi brevemente quali con esponenti delle opposizioni, ma anche e soprattutto per incontrare.
Attivisti, militanti e dirigenti di associazioni che lavorano per la pace in Israele, facendo lavorare, dialogare israeliani e palestinesi, andremo là con la nostra proposta offensiva di pace che abbiamo già lanciato alcuni mesi fa e che abbiamo prontamente tradotto in inglese per lasciarlo ai nostri interlocutori che sostanzialmente dice che di fronte al disastro,
Mediorientale, che si è acuito il 7 ottobre con la strage di israeliani, è avvenuta.
Fuori da Gaza, con 1.200 morti e centinaia di persone rapite, e poi, mio padre decise palate liberate dopo anni e la risposta.
Terribile di Israele, che ha prodotto decine di migliaia di morti a Gaza, dove diciamo che non occorre una tregua come quella che c'è, ma occorre una pace e per raggiungere la pace.
L'unica strada che noi vediamo è quella del reciproco riconoscimento. Cosa significa significa che per togliere i germi della guerra, che da ormai ottant'anni colpiscono quei territori, occorre da una parte che chi sta attorno allo Stato di Israele smetta di considerare Israele come un rossa da distruggere, ed è per questo che noi denunciamo anche qui in Occidente, che chi urla nelle piazze Palestina libera dal fiume fino al mare, di fatto è un guerrafondaio perché se l'obiettivo è ottenere una Palestina libera da fiumi fino al mare, quindi la distruzione, la cancellazione dello Stato d'Israele, la risposta dello Stato di Israele non può che essere una guerra per affermare il proprio diritto di esistere e quindi salgono a dire che i terroristi di Hamas, i terroristi di Hezbollah, il cordone ombelicale che lega questi gruppi terroristici all'Iran deve devono essere sconfitti ma generalizzati. Ma dall'altra parte diciamo anche che la risposta che in Israele c'è in questo momento
Che è guidata dal governo Netanyahu e dalle frange più estremiste del governo Netanyahu, per dirne uno dei ministri sicuramente che.
Ogni giorno ci regala delle perle di fascismo, che sono uniche, che lasciano il segno sulla democrazia israeliana, e noi diciamo che questi fondamentalisti religiosi intolleranti che oggi guida Israele debbono essere anch'essi marginalizzati, ed è per questo che noi auspichiamo, speriamo e speriamo dal nostro piccolissimo contributo che si possa dopo il 27 ottobre a avere un governo d'Israele che veda fuori,
Netanyahu fuori Ben Gvir, fuori i vari esponenti che hanno caratterizzato la risposta di questi di questi anni, risposta che non è stata solo una risposta militare, perché già prima del 7 ottobre della Viggiano generi ne vedevamo fiumi di persone che manifestavano contro il governo per l'attacco alla democrazia israeliana soprattutto rispetto alla separazione dei poteri rispetto alla mano del governo sulla giustizia e sull'informazione.
Questo diciamo un po'il, il senso e quindi il reciproco riconoscimento, cioè quindi il riconoscimento degli israeliani rispetto ai palestinesi del loro diritto di autodeterminarsi è davvero un ostacolo e il riconoscimento dei palestinesi nei confronti degli israeliani di vivere in sicurezza dello Stato di Israele è la base per ottenere l'obiettivo che sono due popoli due Stati e palleggiamento radicalmente diciamo due democrazie perché occorre la democrazia.
Finisco sottolineando che qualche giorno fa Abu Mazen ha rinviato le elezioni, che da 20 anni non si tenevano, quindi i palestinesi non hanno per orientale tutto il diritto di votare, perché quando a Gaza si è votato nel 2005, se ricordo bene, con la vittoria di Hamas è stata la fine delle lezioni, sapevo benissimo che non bastano le elezioni e non basta il voto per dire che quel luogo è un luogo democratico, però ovviamente il voto è importante. Era prevista a novembre, dopo vent'anni, il voto per i palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, Abu Mazen lo ha rinviato a settembre, mi sembra, il 12 settembre 2000 e
26,
Come abbiamo visto, questo rinvio non ha prodotto alcuna reazione nelle nostre opinioni pubbliche ed è alle nostre opinioni pubbliche che noi ci rivolgiamo, perché è evidente che la nostra missione in Israele non avrà la possibilità di modificare sostanzialmente l'esito del voto in Israele, ma vorremmo andando in Israele parlare all'Occidente parla l'Italia a parlare a chi manifesta nelle piazze,
Per dire che occorre un movimento che verrebbe da dire veramente pacifista, e se un movimento è veramente pacifista, deve partire dai presupposti che abbiamo detto del reciproco riconoscimento e non certo quello della distruggere Israele ultimissima, e dico anche che se per qualche motivo Netanyahu e il suo governo avessero rinvia o il presidente di Israele,
Rinviato le elezioni di un anno, oggi ne avremmo centinaia di migliaia di persone in piazza a manifestare contro i fascisti di Israele contro Israele contro gli ebrei.
E sarebbero manifestazioni non lecito contro gli ebrei, visibilmente, però, contro la decisione antidemocratica, però i due pesi e due misure sono assolutamente evidenti e denotano quello che sempre di più in Italia e l'Occidente galleggia che un antisemitismo diffuso che ormai ha sdoganato,
In una buona parte minoritaria, sfioriamo della popolazione l'attacco agli israeliani in quanto israeliani e, ancor peggio, l'attacco agli ebrei, che è una cosa totalmente illogica, perché immaginate un ebreo italiano che vota a Torino italiano quali responsabilità o meno delle azioni criminali magari del governo Netanyahu Israele, è evidente che
è una
Uno strabismo assolutamente inaccettabile. Abbiamo strutturato una serie di appuntamenti, altri sono in fase di rocambolesca strutturazione perché, come immaginerete, non è banale da cui organizzare appuntamenti in Israele in una fase di campagna elettorale dove si vedono dove c'è un impegno pancia a terra negli ultimi giorni di lotta per ottenere il massimo dei voti da parte di tutti, però, siamo riusciti a ad avere alcune alcuni cose che che se riusciamo, poiché deve realizzare solo o più importanti e su questo passerei a fedeli cavalcata dei pazienti ma anche il tavolo Silvja Manzi alla mia estrema destra Roberto Vigna, fedeli cavalcando e anche tesoriere di europa radicale e Oreste Gallo, che è coordinatore dell'associazione radicale, Adelaide Aglietta questo tra un padre iniziale forse troppo lungo ma fedele a te la parola terminante. Insomma, la finché edifici, situazione da camminiamo un crea di estrema polarizzazione. Noi il nostro compito e credo che
Siamo gli unici a proporre una terza via in questo momento.
Perché noi andremo in quell'odio, sì, senza l'occhio dell'odio etnico che in questo specifico argomento viene fuori il modo, diciamo anche piuttosto fastidioso mi riferisco al tema dell'antisemitismo.
Dialogando
Con alcune persone banalmente al bar si sentono frasi come l'unico errore di Hitler e non averli sterminati tutti, cioè questo è il livello a cui noi siamo arrivati in questi anni, era un livello, diciamo, latente di antisemitismo, questa situazione la
Esacerbato, quindi noi andremo lì anche con l'interesse di capire cosa c'è di diverso in Israele, perché sappiamo che Israele è un luogo di democrazia, un luogo di cooperazione, infatti giovedì incontreremo.
L'associazione pare di fare gol in Cisgiordania che, appunto, dell'associazione che mette insieme ebrei e palestinesi, anche in una prospettiva di elaborazione comune di quelle che sono state le guerre in questi anni incontreremo il venerdì associazione, una oil free che bis che tra l'altro è,
È stata anche candidata al premio Nobel e al premio Sakharov da un'associazione di donne, la più importante associazione di donne in Israele, in cui appunto collaborano attivamente donne, ebrei e arabi per trovare un punto in comune e l'Unione per far sì che la politica israeliana si sviluppi in un determinato senso, quindi è un senso progressista che in questi anni, evidentemente col governo Netanyahu Smotrich ben dirsi è verso e dall'altro lato non trovare.
Una parte di
Popolazione palestinese, che fa il tentativo verso una costruzione democratica dello Stato palestinese, che al momento non è permessa per la presenza di Hamas.
Faremo poi altri altri incontri incontreremo nel direttore dello Yad Vashem
Con cui parleremo sicuramente del tema dell'anti dell'antisemitismo.
E quindi proveremo a portare degli spazi che insomma l'informazione italiana ci potrà dare una terza via, una terza via che è due popoli, due Stati, due democrazie che riescono a dialogare, certo, è un processo, è un processo lungo e, sicuramente,
Poi anche qua ci sono più punti di vista, perché anche chi sostiene le ragioni di Israele ci dice che il rinvio delle elezioni palestinesi
Non è totalmente sbagliato, perché il rischio è quello che si voti, vista la situazione nuovamente Hamas, quindi noi proveremo a portare questa terza via, la porteremo anche ai rappresentanti politici israeliani, tra cui Roberto Della Rocca che nella dirigenza dei dei democrats, e poi successivamente, quando torneremo in Italia dovremmo fare un lavoro anche nei confronti delle nostre istituzioni in Italia e nei confronti delle istituzioni europee.
Grazie scende nella sala della Pallacorda, Oreste Gallo, coordinatore dell'associazione di equiparato, penso ci sarà anche un ulteriore appuntamento che che il programma è ricco, che Federica un anno fa, adesso non ricordo bene quand era presente, quindi Badea giugno, da giugno, quindi più hot del 28 giugno è stata a Tel Aviv per partecipare al Pride perché, a differenza di qualsiasi altro Stato nel circo del circondario di Israele dove è assolutamente proibito,
Do solo al Pride, ma essere e quello che si è Israel Prize risorse, pensati, Benvenuti, un Pride che in realtà poi non si è svolto un'opera ora del risveglio, ma perché era in atto un bombardamento da parte dell'Iran contro Israele e in particolare con tutela più quindi ha vissuto la sua settimana Tel Aviv, più o meno quasi sempre nei rifugi, e penso solo se lo ricordi abbastanza bene e questo è più quelli delle barche è caduta a pochi metri e che
Immagino e non l'ho detto prima la delegazione, oltre ai cinque piemontesi, è composto da un milanese, Lorenzo Strik Leavers, che è ex senatore radicale, che nel 1991 incontrò Rabin pochi anni prima che Rabin fosse assassinato.
E poi ci sarà Laura Botti, che arriva da Udine e poi chi ha calore e Luigi del cavolo, che arriveranno da Roma quindi nella giornata di domani, con quattro voli diversi, arriveremo tra Milano e Roma e arriveremo a Tel Aviv, staremo lì sia 15 che il 16, tutto il giorno e il 17 quasi tutto il giorno ma che poi rientreremo il 17 sera tardi a ognuno nel proprio nel proprio nella propria città,
E questi sono solo i nove esponenti della delegazione, tra cui Oreste Gallo, qui della Paolo Grassi.
Sono riuscito ad avere un nuovo passaporto, esattamente oggi alle 3:04, rinnovato di corsa per il rotto della cuffia, perché in quello precedente bocciano linguistiche potevano rischiare di lasciare fuori da Israele turisti di paesi come il Sudafrica, soprattutto in questo momento potevano essere causa e ci vado che ho fatto tutto questo perché ci vado,
Sì, perché vado a andiamo anche a partecipare al primo congresso di giovani Federalisti, palestinesi e israeliani, è un progetto che è nato circa due anni fa, da un incontro a Ventotene tra un ragazzo palestinese, un ragazzo israeliano che dopo un inizio di conversazioni un po'movimentata son riusciti a riconoscersi come interlocutori come esseri umani che come qualcuno degno di essere ascoltati e rispettati.
E da quella conversazione, poi nato, il progetto è stato sviluppato dalla Gioventù federalista europea, che ha portato l'anno successivo, nel 2025 otto ragazze e ragazzi della Cisgiordania e otto ragazzi e ragazze israeliani a incontrarsi a Ventotene, il nuovo, giustamente luogo simbolico, è stato ha avuto una funzione straordinaria nello stimolare il dibattito e il dialogo tra questi giovani.
Assistiti da un gruppo di esperti che era assai più gli anziani percussioni e il questi questi ragazzi, dopo un'inizio veramente difficile, anche spunti loro portavano i corti di violenza, c'era un ragazzo israeliano che è un ebreo.
Bielorusso,
Che aveva già partecipato a tre operazioni dell'esercito israeliano, c'era una ragazza palestinese che raccontava di come va all'università e si trova accanto dei compagni che sono nell'esercito, quindi possono ami quindi ragazze e ragazzi che hanno vissuto una gran parte della loro vita, sono tutta la loro vita in un clima di violenza che si son trovati a no sono riusciti a sottoscrivere un documento comune,
E alcuni di loro sono arrivati anche a formulare un principio che secondo me è veramente fonte di scandalo, tanto la quanto qui cerca entrambi i popoli hanno pieno diritto di vivere sull'intero territorio dal fiume al mare, per un semplice ragione gran parte dei siti religiosi che sono al centro della critica sia musulmane sia,
Ebrea sono condivisi, la tomba di Abramo, assegnate le vasche muro del pianto su tutti collegati su quindi come fare a dividerli, come fare a non avere una gestione condivisa?
Elementi che sono al centro dell'identità dei due dei due popoli, quindi è partendo da queste considerazioni, ma anche da considerazioni più pratiche, tipo la gestione di risorse idriche che potrebbero avere una funzione in quella regione del carbone, rilasciarlo, io ero all'inizio il processo di integrazione europea, questi ragazzi e ragazze, si sa, hanno firmato un documento congiunto, ma poi hanno preso l'impegno di
Costituire due associazioni in Israele e in Palestina e adesso finalmente si intoppi tutti insieme per eleggere un organo esecutivo.
L'idea è quella di dialogare e dal dialogo, fa crescere una reciproca conoscenza, una reciproco aritmico, scioglimento e quindi delle chissà tipi comuni per dire no, tanto gli estremisti che purtroppo ci sono gli Israele quanto agli estremisti violenti terroristi che sappiamo esserci dalla parte palestinese quindi è un momento, siccome molto prezioso,
Che in materia è presente che soprattutto i ragazzi palestinesi rischiano, assumono dei rischi fisici, perché non diciamo che l'opposizione a questo progetto da parte all'interno del mondo palestinese e Violetta, è una sproporzione violenta, quindi si assumono dei rischi realmente importanti e, d'altro canto è anche un po'labiali iniziativa che può rilanciare come lieta ma proporre anche al partito radicale.
Noi sappiamo che la politica costa come noi siamo in questa sede, che pagata con il frutto di un altro finanziamento di questa associazione, cioè tessere degli iscritti, qualche donazione
Questi ragazzi hanno avuto lo stesso problema per organizzare il costo primo congresso dei ragazzi molto giovani, hanno dovuto lanciare una campagna di autofinanziamento, sono riusciti a raccogliere i soldi blues tradizionale che all'origine del progetto ci fu anche un finanziamento del Consiglio d'Europa, poi ho visto che erano in discussione anche col Parlamento europeo dove il progetto è stato presentato così come al Bundestag e al Senato della Repubblica.
Però, tornando all'oggi, hanno raccolto i soldi per
In questo primo congresso, poi, però, dovranno raccogliere soldi per dar vita alle organizzazioni che permettere che poi l'organizzazione non finisca il giorno, che nasce cioè che questi organi esecutivi, e poi possano operare concretamente fare delle proposte di iniziative politiche, quindi io penso stiamo parente, pensando di lanciare una campagna di raccolta di fondi per sostenere questo progetto che un progetto straordinario e che fa scandalo, perché andare a parlare a dire che tanto i palestinesi quanto gli ebrei hanno il diritto pieno indiscutibile, inalienabili assoluto di vivere in quel quel territorio è qualcosa che fa scandalo, che fa scandalo sia delle frange più estremiste che gli ebrei sia
Sappiamo anche tra le frange estremiste dei terroristi di Hamas, di Hezbollah e compagnia cantante, quindi io vado più grande speranza, sono riuscito per il rotto della cuffia ottenere il passaporto, quindi domani l'imbarco sono veramente felicissimo.
Spero che su questo progetto col prosegua e si radichi equi produca i frutti, insomma che tutti noi ci auspichiamo.
Seguendo in parte anche quella che è stata riassegnata, vengono all'inizio del processo per tedeschi e francesi, non volevano unirsi, ci assicurano le iniziative per impedire sabotare il processo di integrazione, poiché sul carbonio, sull'acciaio gli ostacoli sono superati e non possiamo nasconderlo furono superati da chi ci ha sette enti che premino no ora, secondo me questo è un campo in cui l'Unione europea deve alzare la voce e premere sulle parti perché si metta a ogni tavolo. Purtroppo non sanno più far conto sugli Stati Uniti. Deve essere l'Europa
Testimone che si fa carico di questa funzione, perché altrimenti il rischio non vedremo mai scocciare questo Fiona grazie eh El questo incontro, questa, perciò questo congresso sarà il 16, se noi parteciperemo, ha cambiato la sede, deve essere quattro volte per motivi di sicurezza, sarà sul Mar Morto, troveremo posticipato o specialistici,
Auspici
Benissimo, andando avanti, Roberto Vigna, che un giovane militante storico radicale e che fa parte della delegazione sono molto contento che ci sia.
Sì sono molto contento anch'io
Ho subito aderito con entusiasmo che non saputo di questa iniziativa perché credo che quello che normalmente noi ti figlia col metodo radicale, può essere un valido aiuto nel nostro piccolo per tentare di quantomeno di notificare.
Ai protagonisti che troveremo in questo viaggio, il fatto che ci siamo e loro sangue devono sapere che ci siamo.
Noi dobbiamo poi tentare, dopo il viaggio, di testimoniare lo sforzo.
In balia di porre fine a una situazione che, purtroppo, ha così radicata da più di 30 minuti, sono molto felice di mise il fatto di poter andare a quel congresso di questa nascitura di questo nascituro, organismo perché mi sembra veramente interessante in benaugurante, insomma,
Ragazzine, Roberto Silvja Manzi, grazie eh, ma allora le cose che sono state in particolare le ultime di Oreste, cioè sulla possibilità di una di uno sviluppo che va in quella direzione, naturalmente possono avere successo o comunque possono installarsi sulla via del successo se hanno anche una opinione pubblica.
Ci internazionale mondiale, che spinge in quella direzione il problema che noi abbiamo oggi, che l'opinione pubblica in generale chiaramente ci sono delle eccezioni, questo è ovvio, ma in generale l'opinione pubblica è molto molto polarizzata, come diceva Federica all'inizio e cioè
Parlare, provare a parlare di Israele e Palestina oggi è complicatissimo, perché ci si trova di fronte spesso e volentieri reazioni anche molto aggressive, perché si tiene indicati come essere parte in causa di una parte oppure dell'altra, e se lo dici, se non sostieni che a casa c'è un genocidio automaticamente sei un complice.
Di Israele che, in quanto tale viene visto e vissuto come un problema a livello mondiale, quindi il primo tentativo è quello di scardinare questa narrazione, che è una narrazione tossica e delle nostre, che non aiuta ovviamente Israele a compiere i passi verso una democrazia più compiuta visto che a causa di una Netanyahu stava facendo un percorso addirittura Metz ma soprattutto non aiuta i palestinesi perché oggi,
I palestinesi, purtroppo, in particolare per loro vengono identificati con Hamas, e questo è un problema per i palestinesi, perché se è vero che sono cresciuti ormai da 20 anni in un regime perché quello di Hamas a Gaza è un regime ed è un regime di fatto totalitario e quindi non conoscono altro e quindi magari la maggior parte di loro aderiscono alle politiche di Hamas ma ci sono tanti altri palestinesi che rifuggono quel modello di governo tra molte virgolette e quelli che lo rifuggono se riescono a fuggire sopravvivono, ma quelli che rimangono lì sono vittime di Hamas e quanti difendono
La Palestina ai palestinesi, penso alla onnipresente Francesca non dicono una parola, ma una parola sui crimini commessi da Hamas, sui palestinesi, sui palestinesi massacrati da Hamas, perché magari sono omosessuali, perché magari?
Si oppongono a una politica esclusivamente guerrafondaia, vengono massacrati e su quello non viene detto nulla da nessuno, nemmeno dagli organi competenti io ho trovato adesso cercando documentazione in in occasione di questo viaggio, leggo a beneficio della stampa presente
Tre righe di un documento
Brown e un documento della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sui territori palestinesi, occupati del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite quindi stiamo parlando non di una ogni e qualsiasi stiamo parlando delle Nazioni Unite che il 16 settembre 2025, quindi un anno fa,
Repubblica questo documento che un'analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza, ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio e all'inizio
Nella sintesi dei fatti che riporta per poi svilupparsi un ragionamento dice il 7 ottobre 2023 Israele ha lanciato la sua offensiva militare a Gaza, che ha compreso attacchi è le operazioni di terra, ora non citare ippodromo di Hamas del 7 ottobre è qualcosa di vergognoso, ma soprattutto dire che è partita un'operazione per il 7 ottobre 2023
Dritta del detta, anche perché l'operazione di terza missione, il 27, su questo per dire che questo tipo di narrazione non solo è falsa e quindi non aiuta Israele, come dicevo prima, ma soprattutto non aiuta i palestinesi, perché passare un ragionamento di,
Di democrazia sul falso beh non porta da nessuna parte, è ancora uno dei motivi del nostro viaggio, è anche quello di tentare nel nostro piccolo di provare a non dico a modificare un una narrazione oramai comune nel dibattito pubblico ma provare a Magalli I immettere qualche pillola di dubbio perché io ritengo pensa anche ai miei amici e compagni che uno dei problemi rimaniamo all'Italia uno dei problemi è di una classe politica dirigente, in particolare del centrosinistra, che ha sposato acriticamente
Una narrazione Total di fatto pro Hamas
Non dire nessuna parola, e mi riferisco in particolare al Partito democratico, che è partito principale del centrosinistra su, per esempio, il suo partito fratello israeliano, cioè i Democrats, aiutandoli in un percorso elettorale che può arrivare a rovesciare le banlieue. Beh, è un errore madornale perché se non si aiuta l'opposizione israeliana e quindi dovesse rivincere Netanyahu e beh, questo è un problema che riguarda tutti, non riguarda soltanto Israele, quindi una politica, un minimo lungimirante dovrebbe invece valorizzare tutti quegli elementi dell'opposizione al governo Netanyahu che possono spingere a una soluzione diversa da quella che oggi sembra, a detta di molti osservatori, tessere inevitabile, cioè uno scontro senza soluzione tra
Gaza tra i palestinesi, tra la Cisgiordania e Israele, io personalmente.
Mi ritengo, penso, Ds so di essere tanto pro Pal quanto pro Israele e sono proprio al essendo Antifa Hamas e sono pro Israele, essendo anti Netanyahu e compagnia bella
Questa mia convinzione, questo mio modo di pensare, io, con amarezza e rammarico vedo che non è purtroppo comune che è difficile anche esprimere una posizione di questo tipo, perché bisogna.
Necessariamente S o da una parte o dall'altra, se questo nostro viaggio può avere un minimo successo e se significa che siamo riusciti a far passare il concetto che possono convivere queste due condizioni, noi dopo il 7 ottobre avevamo lanciato una proposta di fare una manifestazione,
Con le bandiere stragi israeliane e con le bandiere palestinesi non ci siamo riusciti perché c'è stato caldamente consigliato di non portarlo in una piazza, le 2 bandiere e chiudo dicendo che le manifestazioni molto partecipate che ci sono state successive agli attacchi di Israele su Gaza non hanno mai mai avuto nemmeno un cartello che dicesse liberate gli ostaggi cioè gli ostaggi di Hamas sono diventati un
Un qualcosa di
Che vanno nelle nelle note a piè di pagina, quando invece era un elemento fondamentale della della reazione di Israele al al posto del 7 ottobre. Ovviamente la reazione di Israele dopo il 7 ottobre non assolve Hamas per quello che ha fatto il 7 ottobre. Ugualmente, la lezione di Israele non giustifica posteriori il pogrom di Hamas e qui
Molto difficile perché, ripeto, parlare con le persone oggi di Israele significa essere immediatamente additati come complici del del governo di Netanyahu. Noi sosteniamo banalmente che un conto dello stato di Israele, un conto è il Governo e questo vale qui perché gli italiani, se andassimo, se quando andiamo all'estero ci dicessero che siamo di estrema destra, perché abbiamo un governo di destra, naturalmente né ne avremmo a male almeno di qualcuno di noi non può più misogino, Fratelli d'Italia, è un fatto che l'antisemitismo è esploso esploso. Quindi questa cosa non può non allarmare chiunque abbia delle responsabilità politiche
Grazie Silvia, l'ottima chiusura, se ci sono domande, ovviamente siamo, siamo qua, sì, sì.
Allora, se non drena che associazioni delle famiglie dei due saggi no allora no,
Che con cui si costruiscono le loro una sorta, insomma di quelli candidati, ma non purtroppo molti sono molto impegnati nella campagna elettorale, quindi tanti appuntamenti che stiamo prendendo, ma poi vengono spostati, quindi al momento non sono previsti e se avete perpetuazione sempre non sono in contatto anche con una diagnosi sappiamo comunicato, ossia la Palestina e all'ambasciata italiana della bibliche che andremo per penso sia delle azioni dei coloni che abbiamo visto non essere troppo prudenti di avere scelto ieri telecamere.
E perché siamo stati invitati da questa associazione, da cui andremo a fare così anche a partecipare alla allora la raccolta delle olive in Cisgiordania, Cisgiordania non faremo quello che non abbiamo il tempo
Diciamo materiali per farlo, però, è un'iniziativa che naturalmente, andando in una direzione, come dire, ci sono scelte di quello che accadde nei territori, i secoli, uomini, nuclei Swiss, ritengo associazione nome, lui dice no
è corretto e soggiorno, mi sembra si chiami Peter Falk sveglia con Kennedy e le 2 distinte sono due distinte due coniugi ha perso per strada. Poi bisogna mettere due trovando per 116 sistema che lo dicevi due diversi poi, insomma, fanno fuori Comune, però no, quando si erano già formate dell'istituto diverso, perché so già che ormai sono formate in realtà l'anno dopo al ritorno dell'evento. Bene, in un'estate diversa,
è stato più costituisce una prima riunione congiunta okay e poi Knobloch in considerazione più così geopolitica.
È essere delle elezioni inacidita e Cisgiordania, Palestina e per ONLUS, mi sembra un contesto ottimale per le strade delle elezioni in Ucraina, ma io adesso non vuole interpretare il pensiero vivo, quindi lo dice a cui penso che lui si ritiene all'altezza la reazione che c'è stato l'annullamento delle elezioni ovviamente nuove metodo mi sembra sì sì, però il punto è che,
Rispetto a quanto accade in Palestina, le le reazioni che ci sono su quanto accade in Palestina sono generalmente diametralmente opposte a quelle alienazioni che ci sono su quanto accadde in ministre e quello è un esempio. Però appunto, ripeto io l'ho interpretata così, ma avrei così cioè se pensiamo di 7 ottobre ci sono 1.200 morti, manifestazione dell'Italia, nulla cioè perché, come sregolato, Silvia Israele
Dentro a Gaza del 27 ottobre sono 20 giorni qualche manifestazione c'è stata l'avrei fatta a noi, però, a parte le manifestazioni dei radicali o della comunità ebraica, gli italiani con le loro organizzazioni sindacali, partitiche e associative, hanno manifestato no. Ci sono stati un anno e mezzo con gli ostaggi nelle mani di Hamas, manifestazioni per la liberazione degli ostaggi anche qua le nostre, ma
Gente che ha messo la faccia per dire che occorre liberare gli ostaggi processato. Laddove delle elezioni era simbolo, per vent'anni non si è votato. Nessuno si è preoccupato del fatto che non si sia votato il fatto che Hamas abbia vinto le elezioni e abbia massacrato la stessa opposizione all'interno di Gaza. È un dato sia che siano opposizioni politiche, sia che siano non opposizioni politiche, ma diciamo comportamenti che secondo loro non sono confacenti alla religione. Parlo di del della condizione delle donne, della pulizia degli omosessuali. Nessuno ha detto nulla nel momento in cui Abu Mazen
Dichiaro alla le elezioni vengono rinviate, magari si sono i motivi che tu dici insomma anche Callun senso, però non succede assolutamente nulla. C'è proprio una modalità di lettura dei fenomeni diametralmente opposta tra Israele e la situazione. Se questo è un dato di fatto che purtroppo io
Esiste
Noi vogliamo fare un esempio Iran, c'è inizio a Modena, due giorni, proprio due più due, il giorno dopo l'altro, e il regime iraniano ha ucciso 40.000 persone per strada sparando faccia ai suoi cittadini e su questo non ovviamente non è una questione di numeri perché se ci fosse una classifica delle tragedie e dovranno essere tutti in piazza del Sudan e del Sudan non frega niente a nessuno sono 12 milioni di dinamicità, però, per dire che,
La questione israelo-palestinese non è tanto però palestinese quando antisraeliani questa cosa va scarpinando perché per il bene dei palestinesi bisogna invertire questo questo ragionamento. Io mi ricordo molto bene di aver visto un video di Hamas,
Prima del precedente al 7 ottobre, che mi colpì molto su YouTube, teste si trovi ancora, ci sono questi due, questi due ragazzi, ma sono ragazzi erano ovviamente incappucciati, quindi non si capiva però s'intuiva e un tutorial che smontano i, le tubazioni dell'acqua, dell'acquedotto e con quei too big costruiscono lancia razzi. Questo dà l'idea del di di che cosa Hamas intende fare del suo Paese, cioè, anziché portare l'acqua e i suoi cittadini, preferisce costruire dei lancia razzi da usare come tutti i trend. Del resto soldi tantissimi che sono arrivati e continuano ad arrivare
All'Unione Europea dalle organizzazioni internazionali e dalle Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Chissà quanti escono per arrivare alle organizzazioni che lavorano a darla e non si capisce come vengono utilizzati, appunto, in vent'anni
Sta di fatto che il 7 ottobre ha comportato un'organizzazione che probabilmente è durata diversi mesi perché è stata un'organizzazione.
Millimetrica, quello avuto sicuramente anche a costo, allora
Ripeto.
Cerca una cosa, non cancellano cancella l'altra e quindi responsabilità, secondo me, di chi gestisce anche la.
La politica e quindi utilizza anche l'opinione pubblica, è quello di di dare conto di queste di queste cose voglio aggiungere una piccola cosa.
Di cui non si è assolutamente parlato
L'opinione pubblica italiana rispetto anche ai fondi che sono arrivati a Gaza e ad Hamas e niente niente,
La l'Onu ha licenziato nove dipendenti dell'agenzia per i rifugiati a scuola qua proprio perché ci sono ormai le prove di una.
Affiliazione di questi dipendenti dell'agenzia Onu ancora Massimo, quindi questi dipendenti delle Nazioni Unite poi di fatto perché è un'agenzia delle Nazioni Unite hanno agevolato ciò che Hamas ha fatto o quantomeno non hanno parlato, hanno detto che venivano costruiti i rifugi sotto gli ospedali, non hanno detto che gli ospedali in diventava un fatto degli arsenali di missili quindi esiste anche questo problema dei fondi, come sono stati spesi per chi sono stati spesi?
Rispetto alle manifestazioni la scorsa settimana,
Al l'anniversario e chiamarlo anniversario, insomma, incastrato proprio il 7 ottobre.
Sì, è parallelamente unita, una carovana internazionale di manifestazioni global, cioè il 7 ottobre, sono state le manifestazioni delle comunità ebraiche nelle sinagoghe in ricordo delle vittime dell'8 ottobre, immediatamente il giorno successivo Global Fund flottiglia organizzazione internazionaliste comuniste.
Centri sociali italiani o comunque in luoghi come ad esempio, Roma Testaccio che si sa che è il luogo dove si fa musica ed è un luogo più di sinistra, mettiamola così
Ha fatto tre giorni di incontri musicali, invitando anche Bonelli, Fratoianni e Conte
Con questa locandina con il simbolo dell'anguria e sono stati tre giorni di musica per la Palestina esattamente dall'8 ottobre al 15 ottobre, ora
Non è questa è una questione di complottismo, ma è evidente che esista una una regia internazionale, peraltro, come succedeva anche durante la guerra fredda, cioè niente di strano che in determinati momenti dell'anno faccia il tentativo, abbia l'obiettivo di oscurare ciò che il 7 ottobre è accaduto, questo per dare insomma un forza alla retorica che la guerra non è,
E iniziava il 7 ottobre, è vero, ci sono state altre guerre prima, sono state tutte guerre, però che dal 48 hanno iniziato i paesi arabi, e anche questo è bene ricordarlo, ecco,

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate