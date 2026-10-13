Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione dell'iniziativa "Offensiva di pace", il viaggio di una delegazione di Europa Radicale in Israele e Cisgiordania dal 14 al 17 ottobre" che si è tenuta a Torino martedì 13 ottobre 2026 alle ore 12:00.



Con Igor Boni (presidente di Europa Radicale), Federica Valcauda (tesoriera di Europa Radicale), Oreste Gallo (coordinatore dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta), Roberto Vigna (esponente di Europa Radicale), Silvja Manzi (esponente di Europa Radicale).



La conferenza stampa è stata organizzata da Europa Radicale.



Sono …

stati trattati i seguenti argomenti: Antisemitismo, Arabi, Cooperazione, Democrazia, Ebraismo, Ebrei, Elezioni, Esteri, Europa, Europa Radicale, Federalismo, Gaza, Geopolitica, Giovani, Guerra, Hamas, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Manifestazioni, Medio Oriente, Netanyahu, Onu, Pace, Pacifismo, Palestina, Palestinesi, Partiti, Politica, Terrorismo Internazionale, Unione Europea, Ventotene.



La registrazione video della conferenza stampa dura 42 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci