Le primarie e il gelo tra Elly e Giuseppe: intervista a Riccardo Magi

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 11:16.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
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deputato e segretario di + Europa (MISTO-+EU-SUEU)
E Radio Radicale stiamo con Riccardo Magi di più Europa per parlare di primarie e del del del campo largo di tutto quello che sta succedendo, allora io credo che per Schlein e per il Partito democratico sia un momento molto particolare perché, insomma, credo che Conte abbia giocato le sue carte abbastanza bene tra i due c'è Abbas Cham,
Un certo gelo, allora cosa sta succedendo, ma mi pare che da una parte ci sia un ritardo nel trovare un luogo di confronto politico di tutta la coalizione.
Noi lo chiediamo da ormai quasi due anni.
Luogo di confronto politico permanente, che sia quindi non solo in coordinamento delle opposizioni nell'attività parlamentare, ma sia.
E sempre di più, diciamo la.
Confronto politico, a partire dai punti su cui ci sono delle delle differenze, anche notevoli.
La politica estera e il rapporto con l'Europa e via via tutte le varie questioni, per passare a una fase in cui si possa finalmente comunicare agli elettori non siamo delle forze politiche diverse, ma a su questo 8 punti 8 riforme la governeremo l'Italia insieme e quindi rappresentare in questo modo un'alternativa comunicabile credibile effettiva.
In mancanza di questo, è accaduto che la questione della leadership è stata, diciamo, anteposta alla questione del del perimetro politico della discussione di Puglia, e questo è un fatto negativo perché ovviamente quella doveva venire un minuto dopo successivamente, ecco, io penso che le primarie andrebbero evitate.
A maggior ragione non possono e non devono avvenire prima che ci sia quel quel tavolo politico, quel luogo politico di definizione del perimetro.
Per mesi potrebbe l'ho detto in un incontro pubblico un paio di giorni fa.
Si potrebbe benissimo decidere convenzionalmente che leader e il candidato indicato, visto che la legge elettorale c'è quest'obbligo giuridico politico di indicazione della persona che le liste di intendono proporre al capo dello Stato per la formazione del governo, qualora quella coalizione vince
Ed è un vincolo giuridico, perché le liste decadono, se non c'è l'indicazione di questo nome di liste di candidati.
Si può convenzionalmente decidere che si indica il segretario, una segretario del partito più grande.
Con l'accordo che, se poi all'esito delle elezioni gli elettori hanno premiato un altro partito, si indicherà, il segretario vuol dire, visto che la legge elettorale fa salve le le prerogative costituzionali, diciamo si troverebbe il modo di rispondere adeguatamente a una delle storture anche dal punto di vista costituzionale che ci sono delle delle nella legge non cadere in questa trappola, se questo tipo di impostazione che io reputerei diciamo saggia perché consentirebbe immediatamente di passare a discutere della politica e di risolvere la questione di iscrivere nel momento al momento del deposito delle liste,
Sì, questa non è condivisa, diciamo dalla maggior parte della coalizione si devono fare le primarie, ma che comunque devono essere precedute da una da un movimento Oder abbastanza approfondito e ma questa cosa è quello che ha fatto Conte, che si pone come candidato alle primarie e nello stesso tempo
Espone il suo programma di politica internazionale dicendo quelle cose sul sulla Russia, sugli accordi con
Come economici con con Mosca è un elemento di programma, questo stesso
No, quello è un elemento, quella eh eh eh eh, quel questo è la conseguenza del del non avere questo luogo di confronto politico, per cui poi ognuno dice le cose, chi prende l'iniziativa per questa iniziativa deve essere presa.
Ovviamente, in maniera quanto più possibile concertata, ma dal primo partito della coalizione deve convocare a un certo punto sto.
Questo sarà un luogo di confronto politico che deve essere, secondo noi, permanente e ormai non più rinviabile, se tu che ne pensi del soccorso del Movimento 5 Stelle, addolorato per raccogliere le firme.
Certo, non è una cosa, non c'è solamente questo soccorso, se dobbiamo vedere tutto questo genere di dinamiche, diciamo parlamentari, c'è stato il soccorso di Fratelli d'Italia, nubi nel corso della legislatura per formare i gruppi.
Ricordiamolo, noi moderati è una formazione che alle ultime elezioni ha raccolto 250.000 voti, circa quindi meno dell'1%, e ha formato i gruppi parlamentari per effetto della parte degli eletti che aveva avuto nei collegi uninominali in parte di prestiti e la stessa cosa è stata annunciata ora per il movimento di Cateno De Luca che formerà una componente grazie a anch'egli ha,
Deputati prestati da Fratelli d'Italia in passato sono stati fatti dei gruppi in questione, cioè nelle dinamiche, anche voi avete il soccorso di Pastorino, no, non ce lo avete più Astorino, no sottolinea nella componente dall'inizio della legislatura, essendo
è stato uno dei, forse, l'unico eletto in collegi uninominali non presente anche nella lista proporzionale, quindi poi successivamente nel corso lui s'è iscritto, credo, al partito democratico.
All'inizio, ciò che altrimenti sarebbe introdurre Group
Magari quindi diciamo che sono cioè il problema, non sono queste dinamiche che poi uno può decidere di mettere in atto di non mettere in atto per aggirare dell'enorme problema solo delle norme che sono completamente discriminatorie e vessatorie
Noi abbiamo raccolto 8 più di 800.000 voti alle ultime elezioni, i 2,95 e non abbiamo un gruppo, ci sono formazioni come noi moderati al governo, avendo raccolto almeno di un terzo dei nostri voti e con i gruppi, allora il punto è che come può essere il gruppo parlamentare il parametro se viene formato in questo modo per cui poi si devono non si devono raccogliere le firme noi avevamo proposto di scegliere come criterio, ad esempio i voti assoluti raccolti,
Raccolto almeno mezzo milione di voti poteva essere un po'oppure altri tipi di Maran, certo non può essere il gruppo nel momento in cui il gruppo, la componente,
In questo modo, comunque, noi le stiamo pensando tutte per avanzare anche dei ricorsi mirati alla Corte Costituzionale su questa questione e al momento, ad esempio, è stata data l'esenzione totale a chi ha formato un gruppo parlamentare al 31 dicembre 2025 ma d'altra retroattiva completamente arbitrario di essere delusi Renzi esce dal limbo nel senso, nel senso che Renzi fa parte della coalizione. Se fate un tavolo per iniziativa della Schlein, viene Renzi, allora io, se lui mi Acea, non so se questo dipenderà da lui. Non è ovvio che chi lavora nella convinzione che fa parte, chi vuole dare un contributo alla coalizione si riconosce in un obiettivo politico e anche nella
Cioè il tavolo, secondo me, deve essere aperto e deve essere senza veti.
Questo mi pare la regola, ecco forse
Va chiarita, ecco o dopo un come ognuno si presenterà con chi alleanze, convergenze, questo starà ai vari attori decide di lucro zebra, assolutamente sì allo grazie, grazie a Riccardo grazie.
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