Dichiarazioni di Carlo Calenda su comunicazioni Meloni su Consiglio UE

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 11:19.
La registrazione audio ha una durata di 2 minuti.
Rubrica
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8:00 - Parlamento
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parlamentare europeo, leader di Azione (MISTO-AZ-RE)
Insomma, per conoscenza, anche nel sussidio a Kiev, sono stati applauditi anche dai banchi dell'opposizione io condivido assolutamente la linea sulla sull'Ucraina, anche la linea sulla questione della della follia, del Green Deal e di tenere ancora questa linea mentre sta abbia un prezzo dell'energia fuori controllo e chiudono le imprese quindi, insomma, una parte del discorso di Meloni è assolutamente condivisibile, mancano però e quindi perché,
Il pacchetto di armi all'Ucraina non se ne hanno più notizie,
E la Meloni dice insiste sul fatto che l'Europa non funziona, ci si mette troppo tempo a decidere del bilancio, ma ci si mette troppo tempo perché c'è il diritto di veto che Meloni sostiene quindi, da un lato è arrivata alla conclusione finalmente che la strada pur non è nell'amicizia con Trump che anzi ha criticato non è nel trovare altre amene collaborazioni ma la strada dell'Europa, quello che non riesce a dire è quello che è chiaro a tutti, cioè che lo o l'Europa diventa,
Una grande potenza federale che agisce insieme o perirà, anche perché oggi ieri gli ucraini non hanno più avuto accesso all'intelligence, sia per avvertire i loro cittadini degli attacchi in arrivo sia per portare attacchi verso il territorio russo, e questo è un input degli americani ma è un input che paralizza la NATO
E quindi tutti noi oggi dovremmo avere la consapevolezza del fatto che, dopo le elezioni di mid-term, il rischio di avere un attacco sul suolo europeo da parte della Russia e il rischio che la NATO si sfili la NATO intendendosi gli Stati Uniti è elevatissimo dunque Meloni le premesse del discorso di Meloni sono condivisibili, ma non c'è mai la conclusione, mi direte che dal campo largo non sono previsti per
Condivisibili neanche le premesse, quindi insomma quindi più vicine a me no no, dico solo che in quel caso lì non ci sono premesse, perché ci sono sei diversi, cinque diverse posizioni che vengono rappresentate. Oggi però la situazione è davvero serissimo e io credo che questo non sia ancora compreso in quest'aula
Grazie.
Grazie grazie a Carlo Calenda.
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