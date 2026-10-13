13 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro: "L’invenzione della nazione" di Alberto Mario Banti

DIBATTITO | - Bari - 18:30 Durata: 1 ora 5 min
A cura di Carmine Corvino
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Una conversazione tra Alberto Mario Banti e Maurizio Viroli, con il coordinamento di Giuseppe Laterza.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "L’invenzione della nazione" di Alberto Mario Banti", registrato a Bari martedì 13 ottobre 2026 alle ore 18:30.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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