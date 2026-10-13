13 OTT 2026
dibattiti

War Room InnovAction - I dati dell'indipendenza

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 29 min 57 sec
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
War Room
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Il dibattito sulla sovranità digitale.

Luca De Biase ne discute con Andrea Bonaccorsi, Professore di Ingegneria Gestionale Università di Pisa, Vicepresidente di Gate 4.0.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room InnovAction - I dati dell'indipendenza", registrato a Youtube martedì 13 ottobre 2026 alle ore 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Andrea Bonaccorsi (professore di Ingegneria Gestionale Università di Pisa), Luca Di Biase (giornalista).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Digitale.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 29 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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