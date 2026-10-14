Lettonia, le provocazioni al confine con la Bielorussia. Intervista a Nanni Schiavo

Nanni Schiavo, giornalista, collaboratore di Linkiesta e dell’Europeista, torna a parlare della Lettonia dopo le elezioni legislative vinte dalla Lista unita, alleanza di centrodestra guidata da Andris Kulbergs, che ha poi ricevuto l’incarico di formare il governo.



Al centro dell’intervista c’è l’episodio della notte tra il 5 e il 6 ottobre, quando una ventina di migranti è stata spinta verso un posto di frontiera lettone da uomini armati e a volto coperto.



Le guardie di frontiera hanno impedito l’ingresso e hanno definito la provocazione più aggressiva dei precedenti.



Poche ore …

dopo, secondo il ministro dell’Interno lettone, alcune persone mascherate sono entrate in Lettonia, hanno danneggiato un quadro elettrico e rubato due telecamere di sorveglianza, per poi tornare in Bielorussia prima di essere intercettate, in un’incursione durata circa un minuto.



Per il giornalista l’episodio mostra il futuro probabile delle repubbliche baltiche, esposte a un flusso di provocazioni da parte di Russia e Bielorussia mentre in Europa c’è chi le accusa di allarmismo.



Schiavo ricostruisce poi gli sviluppi successivi.



Un gruppo chiamato C?rnye rusy, cioè “russi neri”, ha rivendicato l’operazione con un video su Telegram, e i servizi di sicurezza lettoni ritengono che il movimento sia stato creato dai servizi russi.



Il 13 ottobre il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha negato ogni coinvolgimento e ha sostenuto che i lettoni abbiano inscenato il tentativo per ottenere più finanziamenti dall’Unione europea.



Tra gli episodi analoghi il collaboratore di Linkiesta ricorda le incursioni di droni, spesso ucraini dirottati dalla Russia, che intaccano il senso di sicurezza della popolazione.



La risposta, spiega, è coordinata tra i Paesi baltici.



La Lettonia ha affiancato alle guardie di frontiera un contingente di cento militari, e anche la Lituania ha rafforzato il proprio confine.



Secondo Marina Macrì ed Edoardo Prando, giornalisti italiani che vivono e lavorano in Lituania, lo ha fatto soprattutto per prevenire un esodo di massa dall’exclave russa di Kaliningrad nel caso di una nuova mobilitazione generale.



Schiavo descrive questa ipotesi, che potrebbe riguardare fino a 300.000 soldati, come uno strumento di guerra psicologica, e si chiede quali effetti avrebbe su una società russa in cui si vedono timidissimi segni di dissenso.

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