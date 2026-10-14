Comunicazioni Presidente Meloni su Consiglio EU: intervista a Luca Pirondini

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 11:38.
La registrazione audio ha una durata di 4 minuti.
Rubrica
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senatore, presidente del Gruppo (M5S)
Radio radicale con il presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini.
Amo del le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
Il solito discorso di Giorgia Meloni che viene qua dice tutto e non dice nulla che utilizza anche elementi veri, ma per sostenere politiche si false no, ad esempio, lei ha detto oggi che non è vero che i soldi che prendono per le armi vengono sottratti alla scuola o la sanità perché lui dice quei soldi ce li danno solo per la difesa tesa tecnicamente vera, cioè è vero che quei soldi sono vincolati alla difesa, ma sono soldi a debito e poi quando restituiti, quindi la domanda fra presidente del Consiglio è quei soldi sono vincolati alle armi per come li restituisci
Dove li prende i soldi per restituirli, quei 14 miliardi ve lo dico io riprenderà dalla scuola, dipendeva dalla sanità, quindi, come al solito è venuta in Aula mentire a dire che fa l'interesse dell'Italia, ma continua a fare gli interessi di qualunque altro Paese, soprattutto dagli Stati Uniti ma mai dell'Italia eppure nei confronti degli Stati Uniti ha criticato le ultime mosse.
Presidente Trump.
Rispetto, ad esempio, alla questione sanzioni Russia sul sul gasolio ha detto io la trovo una una decisione molto rischiosa perché,
Ridà insomma in qualche modo un riconoscimento
Alla Russia è anche la questione della tregua energetica che aveva annunciato Trump che l'Ucraina è disposta, ma si sa bene, invece la Russia ha criticato. Insomma, è un po'queste queste mosse, anche se ha confermato le alleanze. No, ma l'alleanza con gli Stati Uniti, nessuno lo mette in discussione. Noi mettono in discussione la postura con cui avere questa alleanza, che per noi dovrebbe essere A testa alta a schiena dritta han detto loro che sono patrioti. In realtà sono quattro anni che la Meloni si fa turlupinare da Trump Trump, gli ha fatto comprare il gas americano, gli ha fatto comprare le armi americane. La ha di fatto indotto a fare l'impegno per il 5% del Pil per comprare armi che sono 500 miliardi aggiuntivi nei prossimi nove anni. Trump ciò vincolato, di fatto, non prendere il gas russo, mentre lui invece può comprare il diesel
Dalla dalla russa qui Trump sta facendo gli interessi degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. Si sono quattro anni che si fa fregare e non solo lo critica, perché diciamo che quella di oggi non la definirei una critica. Definirei un buffetto ad un qualcosa che lui stenta lite. Lei spera possa tornare suo amico, perché questo è il suo obiettivo, perché vuol accreditare se stessa, non fa gli interessi degli italiani, addirittura lo ha candidato al premio Nobel per la pace e per fortuna, come dire, chi dal premio Nobel per la pace ha fatto una scelta decisamente migliore rispetto alle alle ULSS, gli auspici di Giorgia Meloni che voleva Donald Trump, uno che ha invade altri Paesi sovrani e va a fare guerre in altri Paesi sovrani come ha fatto in Iran senta la questione invece di Israele, che il tema che che su cui voi siete sensibili Israele, Palestina, Giordania, Libano
E noi chiediamo che la Presidente del Consiglio, se volesse rendere orgogliosi gli italiani di essere italiani dovrebbe andare al Consiglio europeo, visto che parleranno di Medio Oriente e dire che l'Italia riconosce lo Stato di Palestina, che l'Italia interrompe i rapporti commerciali con uno stato genocida come un governo genocida come quello di Netanyahu, ma non farà nulla di tutto questo
Purtroppo, diciamo, è soggiogata sia da Trump che Netanyahu. È evidente che nemmeno liberi di poter dire quello che pensa, perché anche lei sa che a Gaza era ed è in corso un genocidio, ma non riesce nemmeno a pronunciare questa parola, chiedere quante risoluzioni presentate si è presentata una risoluzione unitaria Largo OS andate in ordine sparso. No, credo che oggi noi presenteremo diverse ieri siamo riusciti sul DPEF DPEF Pia presentarne una unitaria. Insomma, è stato molto importante sullo scostamento di bilancio abbia presentata una unitaria. È chiaro che il tema del come interrompere la guerra tra russo-ucraina continuano a essere un tema, come dire di grande discussione. Quindi, dopo che sia anche corretto presentarsi, come dire in modo sincero, alle persone e presentare un documento,
Non un unitaria che non dica niente, ma tra più i documenti che specificano chiaramente quali sono le posizioni. La nostra che continuare a mandare armi in Ucraina non fa altro che prolungare una guerra che serve alle economie di alcuni Paesi, ma che non serve alle persone continuano a morire. Grazie grazie al presidente del Movimento 5 Stelle e buon lavoro
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