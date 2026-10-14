Comunicazioni del Presidente del Consiglio su consiglio EU: intervista a Graziano Delrio

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 11:47.
La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.
Rubrica
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senatore, presidente del Comitato di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen (PD-IDP)
Con Graziano Delrio del Partito Democratico, il presidente del comitato Schengen, ne parliamo delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo e lei ha fatto.
Un interessante intervento in aula intanto, e chiedo il commento al discorso di Giorgia Meloni la presidente Meloni ha detto alcune cose importanti che rappresentano anche un cambiamento rispetto alla politica.
Di solito perseguito da questo governo, che oggi abbiamo visto una presidente Meloni che si rende conto che i problemi si risolvono in Europa, l'interesse nazionale si risolve con più Europa, non con meno Europa, certamente non l'Europa della burocrazia, ma l'Europa dei popoli certamente l'Europa che prende decisioni in politica estera che decide,
Il mercato unico dei capitali, l'Unione bancaria, cioè che rafforza se stessa, perché solo rafforzando se stessa può proteggere le piccole e medie imprese, le emissioni di debito comune durante il pm durante il Covid ha salvato l'Italia, i Paesi più fragili si salvano, specialmente se c'è più Europa oggi la Meloni ha fatto intravedere questa cosa ora io mi chiedo,
Però se questo questa consapevolezza si traduca in atti concreti, vogliamo mettere in realizzazione fino in fondo il rapporto Draghi, vogliamo mettere in realizzazione fino in fondo il mercato unico dei capitali, l'unione bancaria, e vogliamo aumentare il budget dell'Unione Europea, che oggi ha un budget miserrimo rispetto a quello degli Stati nazionali, cioè i problemi non vengono dall'Europa, vengono dagli Stati che non cedono sovranità all'Europa. Questo è chiaro.
Quello del mio ragionamento su una questione, rimaniamo ancora molto distante. Il tema della immigrazione, nel senso che è ovvio che un'Europa federale, un'Europa forte deve avere i suoi confini, non può permettersi che le politiche migratorie avvengano decise da trafficanti di uomini da criminali.
Ma è altrettanto vero che, proprio perché la vigilanza dei confini ha già consentito una diminuzione drastica dell'immigrazione illegale, dobbiamo chiederci se il modo migliore per affrontare il problema non sia quello invece di favorire un'immigrazione irregolare, quando i canali irregolari e saranno sicuri e diciamo e legali a questo punto l'immigrazione irregolare e perderà la sua forza di attrazione in Italia non si entra perché non si può entrare legalmente, perché il decreto flussi di un fallimento, da un punto di vista, di rispondere alle esigenze delle imprese, anche se è un po'migliorato, ma e quindi bisogna affrontare il problema, non più per fare la competizione con Vannacci, ma per difendere davvero l'interesse nazionale, quindi via la Bossi-Fini c'è la questione Bossi Fini. Certo, la Bossi Fini va cambiata, non tanto perché si chiama Bossi Fini, ma perché è stata fatta in un periodo storico in cui l'esigenza era quella di diminuire, di sorvegliare gli immigrati, non quella di aiutarci a costruire un Paese più forte, e più solido,
Allora questa però posizioni sull'Europa e oggi voglio dire ho sentito effettivamente molto
Sembra veramente molto la Presidente, sono consapevole di un'importanza europea quando ero all'opposizione e sicuramente non aveva però eh.
C'è la questione del diritto di veto o no, cioè che questa maggioranza Fratelli d'Italia, sono contrari, io mi chiedo come possa in 27 Paesi, infatti voglio dire non riescono mai a combinare niente, proprio perché era un diritto di veto Sim. Alcuni alcune questioni sono, per esempio, su una strada giusta, come il sostegno al Libano, allo sforzo di pace in Libano, con una missione europea che sostituirà appunto Unifil, che è stato indebolito moltissimo l'opposizione al presidente americano, quindi abbiamo bisogno di
Come dire di aumentare la forza in politica estera dell'Europa. Noi forniamo aiuti all'Ucraina, forniamo aiuti al Libano, alla Palestina, ma non riusciamo a essere maglia ai tavoli dove si decide, diciamo la ricostruzione, la pace e il dialogo, eccetera. Quindi la politica estera è importante se non si supera la regola dell'unanimità, se non si costruisce un nucleo forte di paesi, come è successo con l'euro, come è successo con Schengen, un nucleo di Paesi che, al di fuori e al di là dei Trattati, costituiscono una politica estera e di difesa comune, è molto difficile, con gli attuali ritmi, riuscire a pesare rispetto agli imperi varie e quindi il tema è ancora una volta, la domanda è
Ma si vuole o non si vuole superare l'unanimità, questa regola che blocca ogni decisione in politica estera,
E se non si vuole soprannominata, si vuole o non si vuole dare vita a un gruppo di Paesi che guidino comunque la politica estera e di difesa comune. Se Spagna, Francia, Italia, Germania e Polonia si unissero, avremmo già al 70% della popolazione europea. Quindi non è necessario fare tutto insieme, tutti e 27, secondo molti esperti basterebbe appunto sfruttare le occasioni che adesso già sono presenti in quei paesi che fanno da traino e ho capito,
E presentato un'unica risoluzione con il campo largo
No, adesso questo.
In itinere, grazie grazie grazie a Graziano Delrio.
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