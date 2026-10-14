14 OTT 2026
intervista

Rewriters 2026 : intervista a Eugenia Romanelli

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 11:51 Durata: 0 sec
Player
Doppio appuntamento con “Rewriters”, il Festival della sostenibilita’ sociale.

L’evento 2026, in programma a Roma dal 19 al 21 novembre, sara’ preceduto da “Rewrites extra small”, a Cagli dal 16 al 18 ottobre.

Ce ne parla Eugenia Romanelli, ideatrice del festival.

"Rewriters 2026 : intervista a Eugenia Romanelli" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 11:51.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Cultura, Democrazia, Diritti Civili, Ecologia, Economia.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate