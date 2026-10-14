Rewriters 2026 : intervista a Eugenia Romanelli

Radio Carcere: "I Cpr e la c.d. detenzione amministrativa" - Il degrado delle strutture, la carenza di cure mediche e le poche espulsioni. “Suicidati” – Un detenuto si uccide nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e un Agente della Polizia penitenziaria si uccide a Lecce