La Corte Costituzionale e la legge elettorale: intervista a Pino Pisicchio

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 11:59.
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Rubrica
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professore, costituzionalista, già parlamentare
Radio Radicale, siamo con Pino Pisicchio costituzionalista, docente universitario extraparlamentare per parlare con lui del della legge elettorale, in particolare dei ricorsi che sono stati prontamente annunciato in una conferenza stampa lunedì scorso da parte di rete civica, che è una rete costituita da docenti universitari c'è il professor Zaccaria, il professor Grosso e a avvocati esponenti della cosiddetta tra virgolette società civile allora,
Oggi dobbiamo chiederci che speranze hanno questi questi ricorsi, se cambieranno con delle sentenze che permettono, comunque permetterebbero almeno questo è quello che mi ha detto
Il professor Grosso di rendere comunque applicabile la legge elettorale. Allora, professor Pisicchio, che e speranze ci sono a suo modo di vedere speranze o diciamo o timori siamo democratici nell'esporre la cosa, ma guardi
Noi dobbiamo considerare tutte le pronunce precedenti della Corte costituzionale su temi analoghi,
Che sono state
Ormai son passate Giurisprudenza, che ha anche ispirato un po'le riforme costituzionali dopo le riforme elettorali, vi chiedo scusa dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
E allora, sull'idea delle liste bloccate, per esempio, che dal mio punto di vista, in questo caso alla lista bloccata sarebbe solo quella del premio di maggioranza, mentre di bloccato è rimasto il capolista, dal mio punto di vista direi che,
Potrebbe anche essere preso in considerazione, tenendo conto del fatto che si sarebbe un doppio ingresso in Parlamento, quindi voto tanto uguale o no non sarebbe e al tempo stesso noi ci troveremmo di fronte a quel diabolico meccanismo delle opzioni eh eh
E potrebbe di per sé già rendere il voto di preferenza del tutto marginale del tutto periferico, diciamo,
Una operazione di questo genere, che io auspicherei con tutto il cuore perché todos, caballeros, ecco tutti quanti Falbo scelti col voto di preferenza significa parecchio significa, per esempio, prendere come modello i leader del del passato che io francamente non riesco a vedere Moro un Berlinguer, un Almirante un Craxi,
Che avessero paura di confrontarsi con gli altri colleghi per magari non risultare il primo degli eletti, bensì il secondo il terzo e all'Inter manca questo vuol dire che manca proprio la bici, quindi cancellare il bloccaggio delle capoliste sarebbe una cosa auspica, bellissima avverrà questo.
Non lo so, francamente non lo so perché sulla questione del del bloccato diciamo Lacorte
Non ha mai fatto salti di gioia, ma consentito ha consentito la possibilità che
Questo avvenisse con liste corte, liste all'interno delle quali fosse riconoscibile la candidatura
Continuerà a mantenere quella linea già manifestata in una condizione alquanto diversa, certo, le liste corte qui di corto c'è solo il capolista.
Vedremo, c'è un altro aspetto importante che riguarda la cacofonia che si realizza nel momento nel quale, a fronte di una richiesta che viene fatta.
Nel nell'ordinamento costituzionale di una rappresentanza al Senato di tipo regionale, poi, abbiamo una il destino dei del premio che attinge dalla nazionale.
Come risolvere questo problema?
Francamente è difficile immaginarlo, la Corte potrebbe potrebbe dire che la cosa non funzioni con un pronunciamento della Corte la norma sarebbe autoapplicativa per le regioni re a livello regionale, se fosse certo se fosse un pronunciamento nel quale,
Si dà anche un percorso operativo, certamente sì, cioè altrimenti sarebbe autoapplicativa, la sepsi okay
Potrebbe esserlo, ma devi avere anche un percorso che ti dicono noi, se, se pensiamo a un intervento della Corte Costituzionale, la prima cosa che dobbiamo domandarci è autoapplicativa, perché la sentenza non deve lasciare un vuoto, ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio in questo caso peraltro, si potrebbe immaginare un intervento del Parlamento da parte del Parlamento allora c'è il vuoto, dice,
Potrebbe venir fuori, ma dipende da come si è okay Baffone, si esprima, può indicare un percorso che non indicarlo prendendo cassare dal punto, ecco.
Vedremo altri aspetti, riguarda le è stata posta la questione di genere, qui
Viene presa in considerazione non con riferimento al al risultato finale che si vuole promuovere con le capolista, pure ma con un'alternanza generica, certi però che i soldi della Prima Repubblica
Non c'era questa cosa.
E la Corte costituzionale non è mai intervenuta su questo è.
Non so io vorrei vedere sa quale norma beh va, beh, noi abbiamo abbiamo avuto dei dei nuovi interventi che hanno incoraggiato in questa tendenza con
La considerazione della parità di genere e nella Prima Repubblica non erano presenti quindi sotto questo profilo magari l'argomentazione che certo le donne della Prima Repubblica come le donne della Costituente
Sì derivano in rete con voto di preferenza e veniva eletto con voto di preferenza in onda contesto, diciamo abbastanza maschilista, quelli erano delle eroine, erano straordinari, certo si chiamavano, anche se poi non è, non è che abbiano avuto questo grande ruolo, anche se poi in questi ultimi anni le hanno magnificate tantissimo
Io ricordo perché l'ho conosciuto, conosciuto Nilde, Iotti, conosciuto, Tina, Anselmi e ed erano personalità straordinarie.
Delle leader certo lo sono state forse dopo, ma non quantità, bel hanno avuto ruoli, ruoli molto importanti,
è sempre stata la prima ministra femmina, insomma, credo che abbia firmato la legge sull'aborto, ha fatto ha fatto parecchio parecchio di più quando è andato, per esempio al al lavoro, ha dato vita ad uno degli interventi importanti importanti del periodo anni 70 fine anni, 70 con la legge sulla occupazione giovanile, per esempio, stiamo parlando di cose che hanno avuto il loro peso
Ciò detto, appunto non mi aspetto. Ecco, se vogliamo fare sintesi politica, lo stravolgimento della legge, mi aspetto qualche intervento di tipo chirurgico, non lo stravolgimento della legge
Lo auspicherei l'ho detto.
L'ex capo di statue sono finiti anche il premio e il premio, la Corte già si è espressa in passato in occasione del Porcellum
Credo nel 14.
Il Consiglio dei suoi 14 e disse che il Porcellum non andava bene perché non veniva stabilita la la soglia oltre qua oltre alla quale avrebbe dato diritto, avrebbe consentito quindi il premier, in questo caso,
Diciamo, il 42 potrebbe essere considerato dalla Corte accettabile.
Se vuole la mia opinione, io avrei fatto il 50%.
50%, più un vuoto, perché in questo caso il premio sarebbe stato dato ad una coalizione o un partito che già il consenso popolare che l'aveva pieno incerta.
Però, considerando che nessuna coalizione credo abbia mai raggiunto il 50% e allora si sarebbe andato proporzionale a qualcosa, non è mica una cosa brutta, devo dire, e noi abbiamo un premio di maggioranza che il 17,5%, considerando i votanti cioè i votanti non votanti, 17,5% della consistenza del Parlamento, no 17,5% in più se sia alla Camera che
E enorme, molto, molto grande questo premio, qui forse la Corte potrebbe dire qualcosa, non quindi la soglia di partenza, ma la diciamo l'entità del premio, per il resto, ripeto, da un lato c'è il wishful thinking, quello che abbiamo manifestato io con le capolista pure,
Magari ci fosse, ma non non ne sono convinto e dall'altra il guardare le precedenti pronunce della Corte, quindi, tutto sommato, credo che ne usciremo con qualche intervento di tipo chirurgico, è minore, ma scusi se la Corte costituzionale tocca il premio dice va ritoccato verso il basso, quindi non è autoapplicativo.
Potrebbe dire o passare al, però ne ha un po', allora non la possono scrivere la legge elettorale, no, non la possono scrivere, però, ad esempio, l'indicazione del 40% viene fuori quando dissero al in occasione della sentenza del.
Riferita Porcellum che?
Certo, debba essere presa in considerazione un'entità di quel genere.
Mattarella, l'ha firmata.
Mattarella, firmata anche perché ammesso e non concesso che avesse voglia di non firmarla, avrebbe rimandata, ma poi il Parlamento avrebbe rimandato indietro più o meno nelle stesse forme. Quindi non non dare a questo un significato particolare e il Presidente della Repubblica, a meno che non esistano delle manifeste incongruenze con la clausola che abbiamo insieme evocato quindi derby dal ritorno al alle Camere, più di tanto non può fare, vediamo che cosa farà la Corte costituzionale. Io credo che nei primi mesi del nuovo anno potremmo già avere un una pronuncia molto precisa motivo, febbraio, marzo e 2 febbraio marzo, secondo me sbaglia, ma è se non l'hanno già sciolto il Parlamento
Se hanno già sciolto il parlamento, non credo non credo che si possa sciogliere il Parlamento.
Anche sulla base della decisione dalla richiesta che possa essere fatta dal presidente del Consiglio, non è così che va nel nostro Paese, sono certa, scioglie il Parlamento bisognerà vedere no, non potrebbe fare un governo di scopo per cambiare la legge elettorale e anche quella potrebbe essere una sorpresa la prendo come una battuta, però
Devo dire, mi pare, leggendo quello che anche oggi i giornali racconta che non è sempre la verità.
Mi pare che vi sia stata un'intesa all'interno del centrodestra per arrivare fino a maggio giugno ed è un po'il lo scambio che si sarebbe realizzato per l'avvio della autonomia differenziata, quindi sostanzialmente va beh, credo che sia molto probabile quella data, col consenso di cui,
Grazie come sempre a Pino Pisicchio kazako
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