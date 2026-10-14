Albania italianofona

Al centro dell'intervista c'è l'importanza di introdurre e rafforzare l'insegnamento dell'arbëreshë nelle scuole, la possibilità di elaborare una forma linguistica comune e la necessità di preservare le varietà dialettali locali.
Si parla inoltre del ruolo delle famiglie, delle istituzioni, delle università e delle associazioni culturali nella tutela di … questo patrimonio, con l'obiettivo di individuare strategie concrete per mantenere viva la lingua arbëreshë e valorizzare l'identità storica e culturale delle comunità arbëreshe in Italia.
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