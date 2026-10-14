14 OTT 2026
rubriche

Albania italianofona

RUBRICA | - RADIO - 12:26 Durata: 23 min 24 sec
A cura di Luciana Bruno
Player
Intervista con una studiosa della lingua e della cultura arbëreshë che intende approfondire la situazione attuale di questa lingua in Italia, le difficoltà legate alla sua trasmissione alle nuove generazioni e le prospettive future.

Al centro dell'intervista c'è l'importanza di introdurre e rafforzare l'insegnamento dell'arbëreshë nelle scuole, la possibilità di elaborare una forma linguistica comune e la necessità di preservare le varietà dialettali locali.

Si parla inoltre del ruolo delle famiglie, delle istituzioni, delle università e delle associazioni culturali nella tutela di questo patrimonio, con l'obiettivo di individuare strategie concrete per mantenere viva la lingua arbëreshë e valorizzare l'identità storica e culturale delle comunità arbëreshe in Italia.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Caterina Adducci

    delegata alle politiche culturali e alla minoranza linguistica presso il Comune Di Frascineto (CS)

    12:26 Durata: 23 min 24 sec
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale a cui per la rubrica Albania italiano un po'noi portiamo un'altra esperienza italo albanese, un altro percorso italo albanese, ho il piacere di far sapere che, ospite del nostro programma, oggi è la dottoressa Caterina Alducci grazie di aver accettato questa intervista grazie a lei, dottor nuda nuda e buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio radicale, molto piacere, intanto dobbiamo dire che lei è una studiosa, comunque copre anche un ruolo istituzionale nel comune di Frassineto. È così
Sì, è così e io sono delegata alle politiche culturali, alla minoranza linguistica e al patrimonio museale del comune di Frascineto, se questa sicuramente porta più interesse per la nostra corrispondenza, ma lei parla molto bene, sia arboree esche l'albanese come mai.
Allora l'arbëreshë, perché naturalmente in famiglia è stata sempre utilizzata come lingua e l'albanese, perché ho avuto la fortuna di poterlo studiare all'Università della Calabria, in cui è attiva dagli anni 70, la cattedra di lingua e letteratura albanese, bello, intanto possiamo dire che o Frascineto alla situazione della lingua arborea diciamo che,
Regge, regge senza problemi e così allora regge senza por problemi per alcune fasce generazionali i ragazzini più piccoli non parlano questa lingua perché ci sono state generazioni di genitori che hanno preso un po'le distanze dall'utilizzo della lingua di minoranza.
Forse temendo di inficiare un po'l'apprendimento della lingua italiana e avere poi degli scarsi successi scolastici da parte dei figli, ma comunque Abdu da dobbiamo, secondo me dobbiamo risolvere questo problema che anche i giovani lo appoggiano, questo bellissimo e musicologa limbo
è una lingua bellissima, è una lingua lingua molto antica, una lingua che esprime poi, tra le altre cose, un universo di senso importantissimo, tra i più suggestivi che caratterizzano il panorama italiano, sicuramente un'opera di sensibilizzazione va fatta rivolta alle famiglie, affinché coloro che sono ancora in grado di parlarla riescano a raffrontarsi veicolare dei contenuti nella lingua di minoranza con tutti i limiti che la lingua di minoranza può avere.
Alle generazioni nuove, poi, un ulteriore passo può essere fatto dalla scuola, però l'insegnamento dell'ARBEA rischia è un un insegnamento un po'difficoltoso nell'attuazione perché, anche se in Italia c'è una legge dello Stato, la 4 8 2 del 99 che prevede tra le altre cose oltre ad interventi di toponomastica quindi ripristino di toponomastica tradizionale in lingua arbëreshë presenza della lingua arbëreshë negli atti della pubblica amministrazione prevede anche tra le altre cose,
L'insegnamento della Arber rischia come lingua, ma anche l'insegnamento in Harper rischia di altre discipline che vengono portate avanti nelle programmazioni scolastiche, una sorta di clearing lingua arbëreshë vuol dire due cose.
Ah Ururi, per esempio nella Regione Molise, non in Calabria, dove siete voi.
Oramai hanno inserito nel programma scolastico, questa lingua fanno onore alla settimana, però fa parte della puri Cola della scuola, invece, ma anche da voi
No, no, anche qui è, tra le altre cose, io sono orgogliosa di portare alla conoscenza sia suo che dei The dei radioascoltatori, il fatto che Frascineto è sempre stata un passo avanti nell'insegnamento, perché quando, anche quando ancora l'insegnamento veniva fatto diciamo così in maniera davvero sporadica agli inizi degli anni 2000 per la sensibilità di una dirigente scolastica che era molto attenta alla questione valorizzazione e tutela della lingua di minoranza Frascineto grazie alla progettazione, 4 8 2 del 99 ha partecipato ad un programma in rete con altre minoranze linguistiche, con i friulani, con i gruppi del Salento e con i valzer della Valle d'Aosta. E questa esperienza che
Aveva un titolo anche suggestivo le 4 stelle del carro minore prendeva appunto in considerazione le 4 minoranze linguistiche coinvolte, ha avuto questa esperienza un, diciamo così, un percorso mi sembra quinquennale, quindi è durata per circa cinque anni, quando poi la dirigente scolastica ha per motivi pensionistici dovuto appunto lasciare il mondo del lavoro e la direzione dell'istituto è andata ad altri dirigenti non c'è stata la stessa sensibilità per cui quello che è stato costruito in maniera anche con una visione più ampia che usciva dal localismo
Frascina, tese, calabrese si apriva alla alle altre minoranze d'Italia, è lo step successivo, sarebbe stato quello di doversi aprire all'Europa, purtroppo non c'è stata la stessa sensibilità e esperienze come quella hanno comunque lasciato un po'il tempo che hanno trovato quello, comunque intanto io va giù ma visto che proprio il dittatore di quelle zone ho notato che ho Frassineto ho intervistato sia sindaco, ossia lei e altri diciamo esponenti,
Culturali in lingua arborea, io in albanese letterario, qualcosa che nulla
Non lo non ho avuto l'Express simile alle altre località, le altri KAT-TUN dei Comuni, come mai da voi, il cui parla così bene l'Arbore, allora io posso con orgoglio e spero che non venga inteso come campanilismo o posso con orgoglio affermare che Frascineto è proprio la culla della cultura e della lingua arbëreshë è la culla della spiritualità bizantina, Frascineto abbiamo avuto sempre delle generazioni, soprattutto nel passato, che hanno portato avanti degli studi sistematici sulla lingua, sulla cultura,
Sulle tradizioni popolari e questo sicuramente ha lasciato un segno appunto in tutti noi Frascineto tesi Frascineto, tra le altre cose è stata anche tra le comunità italo-albanesi quella che ha consacrato il maggior numero di figli, sia alla letteratura perché buona parte degli autori italo-albanesi più grandi.
Io ve ne cito alcuni Vincenzo Dorsa, ma anche pilota i Giordano, e parlo al plurale perché uno dei Giordano è ancora dipende, tra le altre cose, è un cultore tra i più raffinati e più preparati della lingua della lingua arbëreshë hanno portato avanti una serie di iniziative nel corso del tempo che naturalmente hanno dato alla comunità una, diciamo così una sensibilizzazione, diciamo in questo ambito e tra le altre cose poi di Frascineto erano anche due docenti universitari di lingua albanese Papasso Elano che il
Fondatore del è stato il fondatore della cattedra di lingua e letteratura albanese, all'Università della Calabria e Giose Giuseppe Ferrari, che ricopriva lo stesso ruolo di docente di lingua albanese.
All'Università di Bari, quindi il diciamo così, il panorama sociale e anche culturale dei Frascineto è un po'diverso rispetto a quello delle altre comunità, capisco che non lo dico per campanilismo, questo lo sappiamo già, ma secondo lei ha dobbiamo inserire, diciamo questa lingua, questa bellissima lingua in modo obbligatorio alle scuole di queste zone Arbore dunque,
I giovani d'oggi lo imparino alla scuola, poi vanno a studiare a Cosenza, a Firenze, a Roma, a New York, però portano con loro anche questa bellissima lingua o questa eredità tramandata quasi sei secoli.
Ma il problema dell'insegnamento è uno dei problemi annosi allora innanzitutto si tratta di una lingua di minoranza.
E per la quale il discente, quindi, lo studente dovrebbe avere una competenza.
E nel momento in cui poi fa il suo ingresso a scuola e viene, diciamo così, avvicinato soprattutto alle operazioni di scrittura, anche perché è la lingua a Brescia, è stata sempre una lingua orale per la maggior parte della sua storia, o meglio dobbiamo è stata,
è stata una lingua in cui moltissimi cultori si sono cimentati per realizzare poi una forma scritta, con anche tentativi di realizzare alfabeti che ben si adattassero a quelle che erano le strutture fonologiche ho visto.
Cosa bisogna fare un congresso linguistico con i competenti, come lo è anche un mese di tempo per decidere di unificare questa lingua che visse allora Rudy Bialetti rimangono però da lingua, bisogna essere un epicarpo.
Guardi, io sposo appieno quello che lei mi dice per quello che riguarda la questione alfabetica e una questione superata, perché c'era alfabeto di Monastir che si può adattare benissimo a quelle che sono le esigenze delle erbe rischia naturalmente I, naturalmente, introducendo alcuni digrammi che non sono presenti Natural nella
Fonetica del della lingua skipper,
Il problema, diciamo così maggiore riguarda proprio questa annosa questione della Koinè di questa lingua che dovrebbe elevarsi su tutti i dialetti e ci possono essere appunto dei tentativi che possono essere effettuate al riguardo perché naturalmente
Ogni autore ha scritto nella propria variante.
Locale il problema si pone adesso quando questa lingua, diciamo, sta entrando anche nei mass media, perché proprio la Rai Calabria sta dedicando delle trasmissioni in lingua arbëreshë dovrebbe partire molto più presto, però avrebbe dovuto partire presto,
Però c'è un problema di fondo perché io apprezzo tantissimo l'opera che stanno facendo, però mi sarei aspettata un'operazione linguistica di, diciamo così, unificazione per evitare che ci fossero le espressioni nelle diverse varianti e anche varianti iconologica perché
Guardi, il problema è che all'orecchio di un ascoltatore può risultare strano,
Recepire dei messaggi con delle variazioni appunto dell'ideologia.
Che è quello
E quindi ci sarebbe stata la necessità, a mio avviso, di mettere su un comitato di esperti, perché non è una cosa che possiamo fare, diciamo così, un comitato di esperti che potesse dare quelle che devono essere le linee guida, almeno per la comunicazione ufficiale, per non far sì che questa lingua venga co comunque percepita come una cosa,
Bisogna unificarla soprattutto per utilizzarla nei canali ufficiali, poi home nel momento no di ufficiali o nella scuola o nella scuola, per esempio nella scuola al negli anni 2000 è stato fatto anche un tentativo di insegnare al posto dell'Ars Brisca la lingua albanese standard anche perché questo dava meno difficoltà ai docenti individuati perché c'erano due test sbagliata è sbagliata sì, perché c'erano dei libri di testo, c'era una grammatica già fatta, ma il problema è stato un altro perché quel tipo di insegnamento poi allontanato tanto i ragazzi che le famiglie.
Dal voler portare avanti dal richiedere perché guardi il problema del dell'insegnamento non è un problema di obbligatorietà au automatica, perché l'insegnamento è inserito nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. I genitori non accettano il Toffolo e lo possono anche decidere di non avvalersi di quell'insegnamento dei nostri ascoltatori. Bisogna dire che si tratta della stessa lingua arbëreshë lingua albanese, però è antico e l'età di ogni zoppa invece Golda, Meir letterario e un albanese evoluto questo, ma dobbiamo dire, poiché è la stessa lingua della dimora la base. La base è la stessa. Naturalmente sono lingue che hanno avuto evoluzioni differenti, perché si sono sviluppate in contesti storici differenti e, come è stato naturale per la Brescia, avere dei prestiti dai dialetti romanzi della lingua italiana è stato poi naturale per l'Albania sotto la dominazione ottomana. Avere una grande introduzione di termini dal turco. Quindi le lingue, voglio dire, sono anche quelli orgasmo ovunque è differente dalla parlata che ci sono, sia assolutamente turchi. Però la lingua letteraria, una lingua molto pulito, da dubbio lo guardi e pulitissima è una lingua bellissima, anche la lingua letteraria Schipa è una lingua molto musicale e una lingua che ha una sua dignità nelle nel panorama dell'universo delle delle lingue che costellano la nostra Europa che i due più antiche del mondo lo dobbiamo dire qui, il ponte è una delle lingue più antiche del mondo, che ha avuto una sua evoluzione perché la lingua è un organismo naturale nel momento in cui cambia, significa che è viva, se non cambia più, ci troviamo di fronte alle lingue morte e quindi
I problemi legati appunto all'insegnamento sono tanti perché, per esempio, adesso anche molti ragazzini percepiscono la Brischi è come una lingua straniera, cioè viene meno il lassù.
Tua, diciamo sì, natura B, L 1 in.
È così classificata dai modi, dobbiamo convincere questi ragazzi che si tratta di un valore aggiunto, Chimp assolutamente nuova dell'origine ha un valore aggiunto al confronto di altri italiani, dunque questo bisogna far capire bene ai razzisti, ma questo la lingua è un orgoglio e un orgoglio ma devono avere questa sensibilità soprattutto le famiglie perché se noi non troviamo comunque,
Un
Sostrato no, I alunni che hanno, diciamo anche solo una competenza passiva, perché adesso anche la competenza passiva, quindi capire quello che viene veicolato in lingua arbëreshë, ma non avere la possibilità di esprimersi con lo stesso strumento linguistico. Anche la competenza passiva è al ribasso, quindi noi dobbiamo naturalmente fare leva sulle generazioni dei genitori affinché parlino ai figli questa lingua che poi può trovare, diciamo così nella scuola, un suo momento di riconoscimento, di acquisizione, di una dignità diversa, perché la dignità ce l'ha, naturalmente, però, nel momento in cui, attraverso i canali ufficiali, quali per esempio la scuola, questa lingua viene
Insegnata eh sì, riflette sulla lingua, ma la riflessione sulla lingua deve essere fatta anche con una classe di docenti esperti nella disciplina, perché adesso io capisco anche tutta la buona volontà che ci può essere da parte di chi si propone come docente di
Lingua arbëreshë seguito, ma essere parlante.
Io mi consenta solo questa okay, questa chiusura essere parlante dell'hard rischia non significa avere la competenza per insegnarla e questo purtroppo è un problema che noi stiamo riscontrando, perché con tutta la buona volontà che ci può essere da parte della classe di docenti che a vario modo diciamo così si impegnano per la salvaguardia, però a volte gli interventi non sono proficui e questo ci tenevo a dirlo appunto io concordo con questo tuo opinione professionale, appunto io ho suggerito un accordo fra i due governi che prendono responsabilità di salvaguardare questa bellissima lingua, che è un valore aggiunto per l'Italia Stef. Se i governi prendono responsabilità, giustamente devono fare le cose in modo professionale. Provare i competenti, organizzare un congresso linguistico fino alla fine dei conti pare anche una fattura, poiché tutto costa una
Un dovere loro, poiché voi, date le tasse qui, come noi dice Damuggia le tasse, qua assolutamente, però è l'altro problema è il fatto che proprio a livello ministeriale ci sarebbero delle difficoltà per l'inserimento della lingua Bréchet nelle cosiddette classi di concorso, perché non c'è una mentre c'è la classe di concorso per l'insegnamento della lingua albanese standard che è qui,
In Calabria viene insegnata al liceo di San Demetrio Corone in provincia di Cosenza, nella per quello che riguarda l'Harper rischia non abbiamo una classe di concorso dedicata e questo naturalmente rende difficile anche a dare andare ad inquadrare delle figure professionali all'interno del panorama poi scolastico italiano, quindi è un'operazione questa molto difficile
E governi che fanno i governi, come si deve non da sola, il Mezcal noti locali, paradiso per dare il problema è che sulla quattro otto due, perché noi dobbiamo partire sempre dalla legge quadro che tutela questa minoranza, si sono avuto una serie di interlocuzioni perché però poi non hanno portato a dei risvolti pratici da delle azioni concrete e mi riferisco all'ambito dell'insegnamento, la quattro otto due, una legge quadro e una legge che deve essere biblici.
In Europa questa legge bisogna fare un'altra legge che fa beh, diciamo le necessità dell'autorità, poiché quella legge è molto vecchio e oramai Bigman no è una legge abbastanza giovani, perché ha 27 anni, diciamo così diventa il problema che una legge nella quale,
E non si è potuto intervenire più di tanto perché nel momento non ci sono
Beh, non è grandezze, però incompr è invecchiata, però è una legge che diciamo ha avuto dei ha il suo tallone d'Achille nell'aver conferito lo status, questa è la mia opinione personale, lo status di lingua a quelli che erano veramente dei dialetti,
E quindi ci sono altri dialetti dell'area settentrionale che vorrebbero, diciamo così, rientrare tra però bisogna unificare la lingua più Montenero, poiché son color fumo con Beli questi due addetti, ma io sono d'accordo, no, ma il mio discorso era relativo ad altri dialetti dell'area dell'area italiana e quindi la legge è diciamo così, poi è rimasta ad un punto ad un punto un po'fermo, poi qui in Calabria abbiamo avuto un altro risvolto molto negativo, soprattutto per quello che riguarda l'erogazione dei fondi, perché ad un certo punto della storia,
Le 3 comunità storiche di lingua Grey grecanica, Bova, Gallicianò e Condofuri, che sono riconosciute e, naturalmente, come comunità storiche di lingua greca, ad un certo punto ne abbiamo avuto una proliferazione, sono diventati cinque centinaia, i comuni Grecanico e questo ha portato ad una ripartizione dei fondi.
Non è equa, ma neanche voglio dire con Prodi bisogna diventare anche voi proprio per ottenere, diciamo in fondi dovuti e il greco, ma ma sono sempre i fondi della quattro, otto, due non sono il diavolo fa notare, questa legge è meglio di voi.
Ma l'hanno un po', diciamo così, il canale politico che li ha portati ad essere rientrare nella delimitazione territoriale della, perché funziona per delimitazione, te territoriale, provinciale, no.
L'essere poi, diciamo, beneficiari dei fondi della quattro otto, due, diciamo che, come tutte le cose che ci sono un po'qui in Italia a lavorare, è importante che ora bisogna comunque lavorare to in Albania, in Kosovo, ma anche in Italia e questo lo dobbiamo usufruire meglio anche dai Greg due profondi e,
Bisogna fare l'impossibile
Sì, ma io sono per la tutela di tutte le minoranze, voglio dire da quelle linguistiche alle altre azioni che possono essere l'Arbore.
Adesso bisogna impegnarsi per, diciamo, valorizzare e far sì che questa lingua non muoia, perché le lingue come organismi naturali hanno dei processi vitali che vanno dalla nascita, lo sviluppo, la decadenza e la morte, noi dobbiamo cercare, diciamo così, di rallentare questa.
Questa agonia, se vogliamo utilizzare questa metafora viale, sicché bisogna svegliarsi, per questo bisogna svegliarsi sempre dinamica e vivace.
Proprio occorre saper l'intervista io ringrazio lei, dottor, cura di ascoltatori, man mano la possibilità di ascoltare anche in albanese, poiché la trasmissione di Abc News o beni e in cui ha parlato come un albanese perfetto la ringrazio e ringrazio la ringrazio e saluto i telespettatori di Radio3 radicale dovrebbero più comodo, grazie ancora da Tirana per ragazzi a turno ora,

più argomenti meno argomenti

Puntate recenti