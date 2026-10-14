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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.
Ospite Diego Maiorano, Professore associato di storia contemporanea dell'India a L'Orientale di Napoli.
Puntata di "Asiatica - India: il Movimento degli scarafaggi cresce e si concentra sulle irregolarità delle liste elettorali. Come se la caverà Modi?" di mercoledì 14 ottobre 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Diego Maiorano (professore di Storia contemporanea dell'India all'Università L'Orientale di Napoli).
La registrazione … video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
Ospite Diego Maiorano, Professore associato di storia contemporanea dell'India a L'Orientale di Napoli.
Puntata di "Asiatica - India: il Movimento degli scarafaggi cresce e si concentra sulle irregolarità delle liste elettorali. Come se la caverà Modi?" di mercoledì 14 ottobre 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Diego Maiorano (professore di Storia contemporanea dell'India all'Università L'Orientale di Napoli).
La registrazione … video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
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