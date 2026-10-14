14 OTT 2026
rubriche

Asiatica - India: il Movimento degli scarafaggi cresce e si concentra sulle irregolarità delle liste elettorali. Come se la caverà Modi?

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 29 min 52 sec
A cura di Luciana Bruno
Player
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite Diego Maiorano, Professore associato di storia contemporanea dell'India a L'Orientale di Napoli.

Puntata di "Asiatica - India: il Movimento degli scarafaggi cresce e si concentra sulle irregolarità delle liste elettorali. Come se la caverà Modi?" di mercoledì 14 ottobre 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Diego Maiorano (professore di Storia contemporanea dell'India all'Università L'Orientale di Napoli).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti