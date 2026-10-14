Le primarie tra Elly e Giuseppe: intervista a Valdo Spini

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 13:12.
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Rubrica
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professore, già deputato e ministro della Repubblica italiana
Radio Radicale, siamo col professor Valdo Spini.
Per parlare con lui del delle delle.
Del dibattito sulle elezioni primarie. Allora io le chiedo se cosa pensa del dibattito che c'è tra Schlein e Conte e se ritiene che Schlein, pur avendo il dubbio di quasi il doppio dei voti di di Conte, è apparsa nel nell'economia di questo dibattito come se ne avesse la metà ma punto primo, se il dibattito sulle primarie poteva essere evitato, sarebbe stato molto positivo, naturalmente, a beneficio di un dibattito programmatico, di una delineazione, di un'alternativa. Penso per esempio a alla battaglia giusta contro questa nuova legge elettorale. Però tutti sappiamo che una proposta in positivo sulla legge elettorale, il campo largo non ce l'aveva
Detto questo, però, una volta che le primarie vengono chieste le primarie, si fanno sono un elemento di democrazia e quindi se non c'è alternativa e devono essere svolte svolte con tutte le garanzie che siano veramente un coinvolgimento e soprattutto non il preludio a una divaricazione,
Vede, ha visto né cosa ha visto nel comportamento di Conte lei.
Il il comportamento di Conte beh, credo che ci sia la volontà di fuoriuscire dai limiti di un partito che è nettamente più debole di quello del di quello del Partito Democratico.
Semmai, il problema che abbiamo di fronte è che qualche volta non ci si rende conto che il mondo è un po'cambiato, in altre parole
Putin non è il comunismo di un tempo e l'atteggiamento positivo di Trump verso Putin dovrebbe fare riflettere sul fatto che oggi Trump, in qualche modo il capo della destra mondiale,
E che quindi dai suoi comportamenti bisogna prendere le distanze,
è il programma in tutto questo dov'è nel senso che?
Allora, chi vince le primarie delineerà il programma o doveva venire prima. Il programma verso non è che lo voglio chiedere se viene prima l'uovo o la gallina, ma io penso che debba venir fuori dal programma, sennò. Il programma viene affidato al personalismo dei candidati e quindi penso che debba venire anche il programma, anche perché un programma comune è il fondamento, poi di fare delle primarie primarie, hanno senso per designare il capo di uno schieramento, ma lo schieramento si deve essere costituita, attenzione, non c'è e cosa si fa lo si fa dopo Scotti, professore, se io delinea un programma prima delle primarie, il confronto sulle primarie, su che cosa avverrà, e questo lo sanno i protagonisti
Soprattutto lo sa evidentemente lo sfidante probabilmente sono con sono, sarà un confronto di metodo, sarà un confronto di personalità, però ripeto quel che dicevo prima, se non si sa da quale schieramento si parte, come si fa a fare le primarie, sennò diventano un succedaneo dell'Empoli senta. Qualche giorno fa, Elly Schlein ha detto a noi abbiamo circa il 20% dei voti.
La sorprenderebbe se le primarie in realtà poi le vincesse Conte non so che cosa significherebbe questo dunque tenga conto che certamente sarebbe una sorpresa e certamente implicherebbe un terremoto politico, su questo non c'è evidentemente dubbio sarebbe un terremoto, poi tenga conto che in questo momento io come presidente della Fondazione Circolo Rosselli ospito,
Un corso di formazione sull'Europa per i giovani quadri del Pd e questo mi sembra un buon segnale,
Sì, si è svolto lunedì scorso si svolgerà lunedì, 19 erano di 26 e a Firenze, prima sui temi del soggetto politico europeo lunedì prossimo sull'economia 26 su su intelligenza artificiale e mi sembra un segnale positivo della volontà di costruire una giovane generazione che non semplicemente si basa su le prese di posizioni sulle adesioni,
Personali, ma che vuole curare. La preparazione è fondamento di ogni azione politica,
Se lei oggi dovesse votare per le primarie, per chi voterebbe, con quale motivazione, ma e credo che le primarie aspettiamo che ci siano chi partecipa secondo lei chi dovrebbe partecipare, Renzi, potrebbe dovrebbe partecipare e dipende appunto sia una costituito, questo schieramento.
Non credo che ci possano essere veti personali, ma dipende se hanno costituito questo schieramento,
Ritiene che la situazione in cui si andrà alle primarie siam?
Abbastanza confusa, al momento sì.
Al momento si sono un po'preoccupato, devo dire.
Grazie a Valdo Spini.
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