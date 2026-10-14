Consiglio UE: FN vota contro la risoluzione del centrodestra, dichiarazioni di Edoardo Ziello

Sono intervenuti: Edoardo Ziello (deputato, Misto - Futuro Nazionale Vannacci-Free).
La registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
09:00
9:00 - CAMERA
9:00 - SENATO
8:00 - Parlamento
8:00 - Parlamento
8:15 - Camera dei deputati
8:30 - Senato della Repubblica
8:45 - Parlamento
13:40 - Camera dei deputati
13:45 - Camera dei deputati
deputato (MISTO-FNV-F)
E Radio Radicale, i parlamentari di Futuro nazionale hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa parlamentare in piazza Montecitorio sul dibattito che è in corso al Senato, sulle risorse che poi si svolgerà anche nel pomeriggio alla Camera sul prossimo Consiglio europeo, i parlamentari di Futuro nazionale nella persona dell'onorevole Edoardo Ziello hanno espresso una valutazione negativa sulla risoluzione di maggioranza e hanno criticato le valutazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'accordo tra Stati Uniti e Ucraina e il fatto che nella risoluzione non è presente è un passaggio che per loro era importante che riguardava il,
Il la destinazione dei fondi per l'Ucraina alle famiglie e italiana e hanno accusato Giorgia Meloni di essere
E diciamo democristiana, e di aver abbandonato la vera destra.
Queste le valutazioni dell'onorevole Edoardo Ziello in piazza Montecitorio questa mattina noi auspicavamo che il potenziale di risorse che la Meloni aveva messo a disposizione per l'Ucraina sarebbe stato distratto e inviato al comparto di bilancio per le famiglie italiane, cosa che purtroppo nella risoluzione non c'è scritto e quindi noi voteremo contro Meloni che ha preferito Cateno De Luca
Evidentemente Meloni preferisce la Democrazia cristiana, la destra vera,
Oggi.
Abbiamo voluto testimoniare la vicinanza alle migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori e imprenditori che sono sempre più in difficoltà per via del rincaro dei costi del carburante e dell'energia, e soprattutto per dire ancora una volta che siamo l'unico partito di destra contrario all'invio di armi e soldi a Zelenskij perché quelle risorse le potremmo utilizzare per risolvere i problemi degli italiani e non per continuare una guerra che non è nostra e che non ci riguarda perché l'interesse nazionale non è a sostenere l'Ucraina, l'interesse nazionale è quello di chiudere il prima possibile il conflitto che è in corso e chi dice c'è il problema che la Russia potrebbe attaccare l'Unione europea a mente sapendo di mentire. Questo perché basta banalmente guardare la spesa
In armi dell'Unione Europea, che sovrasta quella russa di più del doppio, perché l'Unione Europea spende più di 400 miliardi ogni anno di spesa militare, a differenza della Russia, che spende circa 190 miliardi di euro all'anno.
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0