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"La storia del mondo in trenta trattati di pace. Intervista a Gastone Breccia sul suo libro A patti con il nemico (Marsilio)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Gastone Breccia (docente di Storia Bizantina all'Università degli Studi di Pavia).
L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 16:00.
La registrazione video ha una durata di 31 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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