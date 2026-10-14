14 OTT 2026
intervista

La storia del mondo in trenta trattati di pace. Intervista a Gastone Breccia sul suo libro A patti con il nemico (Marsilio)

INTERVISTA | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 16:00 Durata: 31 min 8 sec
A cura di Carmine Corvino
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"La storia del mondo in trenta trattati di pace. Intervista a Gastone Breccia sul suo libro A patti con il nemico (Marsilio)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Gastone Breccia (docente di Storia Bizantina all'Università degli Studi di Pavia).

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 16:00.

La registrazione video ha una durata di 31 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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