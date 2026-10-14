14 OTT 2026
intervista

Il processo Boccia-Sangiuliano vietato a Radio Radicale: intervista a Marco Lacarra

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 15:00 Durata: 4 min 49 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Il processo Boccia-Sangiuliano vietato a Radio Radicale: intervista a Marco Lacarra" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Lacarra (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 15:00.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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