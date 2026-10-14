Puntata di "Speciale Giustizia" di mercoledì 14 ottobre 2026 , condotta da Sergio Scandura .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 59 minuti.
Rubrica
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Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale di giustizia e un cordiale saluto dalla Sergio Scandura nella nostra rubrica di cronaca giudiziaria, prosegue l'ascolto del processo a carico di Salvatore Baiardo, che si sta celebrando davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduto dalla dottoressa Anna Fabio.
Continuiamo l'ascolto dell'udienza dell'8 luglio, che ha visto una sfilata di collaboratori di giustizia. Completeremo dunque l'esame testimoniale di Gaspare Spatuzza a seguire Emanuele Cilona e Ciro, Vara Baiardo, Ling, l'unico imputato in questo processo è un ex gelataio di Omegna e precedentemente già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. In questo processo dovrà rispondere dell'accusa formulata dalla pubblica accusa di Firenze, che ha ottenuto il rinvio a giudizio, con la qualificazione di reato di favoreggiamento personale aggravato a cosa Nostra l'assunto dai pubblici ministeri di Firenze. Lorenzo Gestri e Leopoldo. De Gregorio
Sostiene Baiardo, abbia imbastito una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia e anche di favorire proteggere Silvio Berlusconi e Marcello dell'Utri, l'altra qualificazione di reato, la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti rimanda all'accusa, che nasce dalle dichiarazioni di Baiardo personaggio reso celebre in televisione da Massimo Giletti relative a una presunta fotografia che ritrarrebbero Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino, nei primi anni 90 Giletti ha sempre confermato di aver visto coi suoi occhi lo scatto che gli è stato esibito dal Baiardo, ma l'imputato poi a un certo punto ne ha negato l'esistenza stessa della foto
Additando come bugiardo il conduttore al tempo del talk, la 7 non è l'Arena, facendo scattare appunto questa contestazione di calunnia ma, come avete capito dall'elenco dei testimoni che andremo a sentire in realtà, questa sfilata di pentiti riguarda un filone storico della procura di,
Firenze legata alle indagini sui mandanti esterni delle stragi, in particolar modo quella del 92, che riguarda il distretto del capoluogo toscano, con la strage di via dei Georgofili.
E però la Procura di Firenze ha proseguito in questi anni queste indagini, che sono state fermate il 4 giugno scorso dal tribunale di Firenze nell'ufficio del Gip, della dottoressa Patrizia Martucci, che ne ha disposto tranchant l'archiviazione delle accuse sia per Marcello dell'Utri e Silvio Berlusconi per assenza di prove su concreti,
Contatti e rapporti tra dell'Utri e Berlusconi con cosa Nostra sostanzialmente, un processo che vede sul banco degli imputati un personaggio come Baiardo è diventato un l'occasione per far entrare dalla porta di servizio tutta l'attività istruttoria che invece è stata sostanzialmente fermata a giugno dal giudice per le indagini preliminari con l'archiviazione. E quindi da qui ripartiamo perché questo giro appunto di escussioni testimoniali riguardano pentiti che già sono stati sentiti anche i procedimenti sul cosiddetto filone trattativa, tanto a Palermo quanto a Reggio Calabria, nella cosiddetta trattativa calabra, e quindi non resta che richiedere la parola laddove sostanzialmente ci siamo fermati nell'esame testimoniale tenuto dall'ufficio della pubblica accusa rappresentata in aula dal pm, Lorenzo Gestri, Leopoldo De Gregorio, mentre il collegio difensivo dell'imputato Baiardo è affidato agli avvocati. Roberto Ventrella. E Luca bellezza, ma ripartiamo laddove occorra la pubblica accusa formulava domande a Gaspare Spatuzza, che è un personaggio importante, ex killer di fiducia dei boss stragisti. Giuseppe e Filippo Graviano poi collaboratore di giustizia, ma soprattutto ha smontato il
Falso impianto accusatorio sulla strage di via d'Amelio, basata sul falso collaboratori di giustizia, Scarantino Spatuzza, personaggi importante perché Logista, il trasportatore dell'esplosivo sia della 126 utilizzata per eliminare Paolo Borsellino e gli agenti di scorta il 19 luglio del 92, ma anche ha trasportato lo stesso.
Con la stessa mansione diremmo l'esplosivo che è stato utilizzato per la strage di via dei Georgofili a Firenze e allora ripartiamo laddove ci siamo fermati un paio di puntate dello Speciale giustizia fa senta lei.
Prima ha fatto riferimento al carcere di Tolmezzo, è stato detenuto a Tolmezzo in passato giusto.
Mi si è aperto e a Tolmezzo c'erano anche i fratelli Graviano e dei quando qualche papera tutti guardano a questo o quel carcere per noi, proviamo, io Graviano quindi andavo al delitto a parcheggio con.
Gabbiano poe.
Per ballare il tango è stato trasferito per un problema quotidiano e poi andavano a passeggio con più che, come sappiamo, quando si è era a passeggio con Giuseppe, viene quando ha visto e si è incontrato attua il mezzo con Giuseppe Graviano.
Giuseppe Graviano ha parlato del suo arresto, ha chiesto informazioni su come era avvenuto l'arresto, ne avete parlato comunque.
Sì, perché dormono?
Per saperne indagano, noi abbiamo iniziato a indagare da dove capitava forzata, e quindi reputavamo un po'Bontade Pannella.
E per furono per loro, del resto, quindi, quando noi, la prima cosa che mi chiede?
Comandava l'attenzione dei suoi.
Intorno alla questione.
Penso ai piedi di un costruttore perché?
E altre cose pentimento.
Questa è stata fatta comunque gli dissi che.
Noi eravamo tentati cannella e due smentisce che non era opera di cannella e da con Pynchon del conflitto quando ci siamo lasciati che qua una pelle perduto, ma non escludo a priori.
I nostri pensieri e di quello che la cappella, colui che si prepara a qualcuno, l'ha venduto in e a chi gli ha detto chi no, no no, ma anche piena o un vincolo che direttamente, qualcuno che mi perdoni, ma è questo qualcuno le ha detto che apparteneva a cosa Nostra.
No, ma escludiamo a priori perché gli unici che sta persero la cannella chiodi, quindi quando due dentro Cristiano, Ronaldo, vorrebbe stare, deve valere.
Ma manco a chi passava col pensiero, nemmeno Antonio appartato del pensiero, e tutto questo perché in teoria è tutto bloccato.
Qui quindi è escluso una soffiata da cosa Nostra.
E lei conosce Salvatore Baiardo, no, no, ho conosciuto come una carne che crea.
Come è stato un po'come.
Non ho capito non conosciuto virtuose che detta l'adesione non l'ho mai conosciuta, ma non sapevo della perfetta, sapevo un particolare.
Perché gli ricorda il tavolo?
Quando ti danno in contanti, ma perché hai messo al momento un amico nostro che doveva dichiarare?
E per la tua amicizia.
E lui mi ha detto che praticamente a me serviva perché, se condannano lui, ma prende quattro o cinque anni, se condannata, vado a perdere negato perché c'è tutto il gotha nostra, un capomafia, non puoi mettere in Veneto e un altro concetto ha dichiarato questo mi ospita,
Perché è un infame, non impaurita.
Invece, il discorso che faceva dubbi.
Perché loro lo fanno a tempo ex post.
No, le posso chiedere di essere un pochino più chiaro e anche di mettere i soggetti.
Prendendo questo discorso l'abbiamo capito un po'troppo poco, lei è un po'implicito in certe cose.
E allora vado a memoria poco più di trent'anni fa e di certo certo ora, a prescindere dall'esperienza dei ricordi, ma chi parla e anche le cose che dice un po', la cosa ci sfugge aveva aveva conosciuto Katia, emesso nel mezzo dell'Elefantino l'urto, uno del Brancaccio per dichiarare che l'avevo aspettato una cosa del genere in un processo.
E lui ne chiede.
Indietro, ma perché tu hai tirato in ballo a tanti no, tutto.
Settore, ma lo chiede a Torino, a Castel d'Aviano e quindi in che occasione e non pensiamo di assorbe bene, mentre è lei a Tolmezzo in fastidio alla allora l'aria con Graviano gli chiede perché Graviano avesse messo nel mezzo.
Chi?
Fantino un ragazzo, non ho Stefano Rubaudo, difficoltà chiesta.
Uno di Brancaccio pronto, torna verso ospitato decretato dove vaticano è qualcosa che non è terra di pietà e lui mi dice.
Ricordo un altro che facevamo per condannano due attende, quattro o cinque.
Per condannano metri, ma da prendere nel casco.
Quindi, quando questo, signor sbagliato a dichiarare che l'attentato, a anche alta medico?
è cambiato tutto basta e Mambo sta dicendo il falso, perché era con me, quindi non toglie a sto punto lui ha un dato, una testa tecnica con la band o anche col pezzo signore io non quello che lei dice, siccome Graviano aveva cercato di trovare uno che dichiarasse una cosa falsa per escludere il suo coinvolgimento in qualcosa che poi voleva dire ergastolo la stessa cosa ha fatto con Baiardo dice lei,
Suppongo perché tenta però, siccome conoscendo però io chi?
Molto grosso è partita,
Ma dicevo lei conoscenza personale con guai Baiardo, l'ha avuta la viste mai visti ha mai ricevuto soldi da lui.
No, no, per poi non so se questo è un atto, sicuramente un'altra partita che ha messo in bocca il suo principale.
Siccome a tante emissioni truccate, Carmignac immersi tra chi paga e chi sarebbe Adriano una bibliografia?
Senta, ma lei sapeva che grava i Graviano fosse a Omegna.
Se fosse stato d'accordo, no, perché mai questo questo Paese, questa cittadina, l'aveva sentita menzionare in passato?
No, ma.
Ma adesso non lo turba.
Ma la figura di Giuseppe Drago.
Anzi, si gonfiò un particolare.
Mi viene in mente una cosa.
Era arrivata notizia.
Da ultimo anno hanno prevarrà la la fidanzata de Giovanni, caro, che c'è una notizia che si trovasse in buona in Toscana e ti chiama può ben contento.
E la località, quindi c'era questa indicazione che.
E di quello che l'ha portata al ritorno Meda idealistica, quindi c'era la possibilità di andare in Toscana a cercare di capire se effettivamente.
Perché si trovasse in Toscana, tant'è che questo, quando si colloca e di quando sta parlando?
Sto parlando io del Giuseppe Tafuri.
Quindi è stata del 93 93.
E perché c'è un particolare che è sicuramente stata menzionato dal servizio dotazione, perché?
È vero che avvenivano queste perlustrazione che?
Il Benedetto Graviano ha incrociato.
E la cognata di Giovanni tra.
Ma la ricerca di queste tirato da parte dei Graviano era perché per quale motivo?
Indagano era un pezzo di corso, la gamba a Famiglia Cristiana.
E che, quando ha capito di che pasta, erano fatti italiano, ha iniziato a collaborare, cosa che poi dopo qualche ora, la titolarità per oroscopi.
Quindi lo cercavano, perché ho iniziato a collaborare, sì, sì, ha iniziato a collaborare nel 90.
Dopo la strage di via d'Amelio Caserta.
Ma che ci fosse?
Che Drago fosse, oltre che in Toscana gli hanno mai sentito parlare, che poteva essere anche in Nord Italia, no, io non riguarda il provvedimento, quel poco che ho menzionato poc'anzi.
A Tolmezzo, poi, incontra anche a colloqui anche con Filippo Graviano, cioè Palumbo andiamo, pon pon, pon pon a me ne danno insomma o no al tridente esecutiva la sentenza dell'omicidio dei popoli per creato pugliese.
Dialoghi è stata detenzione, aggregarmi immediatamente, l'isolamento, tant'è che le hanno chiesto subito, mi hanno chiamato al colpo, se c'erano dei problemi con il Corbetta, è stato minacciato dagli ho detto siccome iniziò un percorso.
Personale desidero che Smith fiacchi che più questo possibile risultato più.
Cosa che mi è stata applicata, che di lì a poco il diritto all'isolamento, e sono stato un po'
E preparati
Però poi, quando ho finito l'isolamento diurno, è arrivato di nuovo a più buon colloquiare con hip hop italiano.
Ha modo di commentare una lettera che aveva mandato, Pippo, Calò, vacilla.
Caltanissetta
Di questo, quando io sono isolato che mi trovo a piano terra, no, affacciandosi alle finestre.
La finestra della sua cella potevamo comunicare, quindi ho sentito l'audizione che il calo Arpa e, se è nato questa volta de della dissociazione.
Quindi gli chiedo per dire come siamo combinati, cosa che gli organi non può allontanato, quindi cercato anche raccolta personale, vediamo che Sartori degli altri, ma se avessi una cosa che ci interessa.
Quando poi ho finito l'isolamento che ci siamo visti, mi attengo, abbiamo giocato l'argomento di Pippo, Calò, mi diceva che ci sono tappeti divani con Monchi.
Albizzate,
Sanzionatorio, lui mi dice che non ci interessa la questione perché ha i film d'estate, non sappiamo come Avolio, c'è una collaborazione piena.
Quindi quello che ti, davanti al quale si deve arrivare dalla poi.
Quindi, la dissociazione non era una cosa che interessava.
Senta, lei è Asti, Tito parlare ha conosciuto.
Un certo Vincenzo Ferrara della famiglia Madonia.
No, il Vincenza Vincenzo Ferrara, no, no, no al Vincenzo per droga.
No, volevo conoscere bombe, Vincenzo pensata, uno che aveva avuto l'appoggio di a Brancaccio.
Ma ricordo, si è avuto un appuntamento con questo Ferrara e poi non ci è andato.
No, questo proprio non li profetizzava che io conosco, Vincenzo Vergata è quello per cui, se partiamo da guardiano, io Betta.
Altri altri soggetti con questo nome non gli dicono nulla del dei clan Madonia.
Prego, ecco, ci siamo, dicevo, altri soggetti con questo nome, Ferrara, Declan Madonia, non lì non le dice nulla, no dolmen concordata.
Malgrado questo.
Calcio di cui non facevo il guardiano.
Perché quel pezzo della frittura grida per qualche anno?
Va bene.
Era di Villalba questo.
Vincenzo Ferrara, posizioni erano state interpretazioni.
È l'unico modo che conosco, è quello poi non cosa si è apparentato con Madonia, ma del tutto perché mi facevo pagare il pizzo.
Buongiorno buongiorno, signor Spatuzza, sono il dottor Gestri, le farò poche domande ad integrazione di quelli del collega buongiorno e senta, lei ha parlato da ultimo del colloquio di questi contatti con Filippo Graviano.
In cui avete discusso della dissociazione,
E poi ha avuto anche occasione, successivamente, di chiedere di rappresentare a Filippo Graviano di suoi colloqui, invece con magistrati.
In questo avviene e io ho avuto un colloquio investigativo con ha dato corpo a Corniglia, Bonanno.
Il dottor, il dottor Vigna, l'assenza di un colloquio investigativo come procuratore nazionale antimafia come procuratore di Firenze, come si ricorda lei no, no, prendiamo pure io due alberi entrano con il suo contratto, è l'ultimo che ho avuto con il convegno che c'è un particolare che ora racconterò sì,
Quindi vada novità per il piano, non è piaciuto per video, ma d'ordine, anche perché dovevamo fare un intervento alla cistifellea vado.
Per l'ospedale.
Quindi invece portano in questo istituto mi chiedevano banana, ma in ospedale e ospedale quindi delle donne e due in una stanza e mi accompagnano e che dovrebbe far saltare il Kenya.
Ti stiamo ancora strappare, come sta facendo, anche perché.
Deputato e lo reputo, occorre una personalità, quello che sia un buon servitore dello Stato.
Quindi gli dissi che avevamo iniziato un percorso di apprendimento, mi ero un po'allontanato e capo del programma di può campare la mia vita Wittelsbach dinanzi ad un po'di tempo una cosa sono contento plebei, e anche perché questo cammino sono carenti se non mettere nero su bianco non vale niente.
Dice, sono qui anche perché lì ci sono, sto andando in pensione.
Sì, mi vuole, può portate anche tensioni a questo traguardo che è iniziata una collaborazione e gli ho detto che non era mia intenzione a collaborare con la giustizia.
Ci siamo lasciati bene, sono orientate al cornetto.
Intanto attualmente, come è stato notato da persone oneste pura fino all'ultimo, sono stato sempre onesto col Toro purtroppo Robson esce, ma io sono stato onesto e sincero.
Lo dico ascoltare, io ho avuto un colloquio con il dottor Vigna.
L'ho trovato dispone benissimo, è molto attento ad ascoltare con.
Allora questo astio la procura di Firenze, Rocco e i magistrati che lui Checco Graviano gli disse che se il potere dopo.
E quindi mi ha detto olistiche.
Quello che vogliono loro sappia quindi bene perché Giuseppe Graviano non era più a Tolmezzo e dai centro clinico di Secondigliano erba.
Quindi dice bene
Fede a Giuseppe Graviano,
E che se non deve venire niente, laddove non aspettiamo, è bene che anche noi iniziamo a parlare con i magistrati e di quei discorsi, mi scusi queste esternazioni che ho sentito in questi ultimi alte, e tutto lascia pensare che penso che non sia vincerà la propria popolazione ma lo spero anche se non sa sincera che tenga,
Sì, ma quello che le volevo chiedere lei, come comprende l'espressione che ci ha appena detto USA Filippo, cioè dobbiamo far sapere a Giuseppe che se non arriva niente da dove deve arrivare, parliamo con i magistrati.
E se siamo in tanti, perché nella detenzione per prendere qualche presentate perché Lucio e stentano a riprendere quota avevano dato tre o quattro o cinque anni decretando e poi ce ne andiamo a Kafka, cioè la fiducia.
Mi scuso, ma non si sente bene se può, se può ripeterlo parlando forse un po'più lentamente.
No, una cosa che a noi non interessava epoca con Pippo, Calò no.
Vincolata da quest'operazione era scattata Priore, siamo, stiamo aspettando qualche cosa quando lui mi dice che per fare sapere a Giuseppe e se non arriva niente da dove deve arrivare e io non sono andato per fare posto al canyon mai sbandato, compiuto il proprio piano,
Tutte le prove sono state definite.
Redazione di suo fratello battone
Io non ti pare quattro, lei lo lei lo collega a quello che gli aveva detto il fratello al bar Doney esatto.
Un'altra cosa, sempre e I un elemento di di dettaglio, ha parlato prima della riunione in cui, per programmare l'attentato dei Georgofili e Matteo Messina, Denaro e Giuseppe Graviano l'emo dimostrano dei depliant.
Questi depliant ho compreso bene, riproducevano dei punti dei dei monumenti, delle vie, che cosa riproducevano, più producevano dei monumenti e di cui la fetta, poi è stato quello che l'obiettivo finale o Firenze, eh eh vi fu detto come erano stati individuati quegli obiettivi.
No, però si riconosceva.
Aspetta dimestichezza no.
Cieco, come padre o no.
Perché dico no, perché il problema più sorprendenti Myanmar?
Al Senato, ma anche il Cagliari.
Gaetano più tipo che già lo conoscete, cruciali e oggetti belli e dimostravano, diciamo, di avere conoscenza di di quegli obiettivi per come quella raccontavano questa cosa Easy razzisti, anche perché ci eravamo premuniti, come ho detto.
Stamattina, siccome era una zona sensibile.
E che non sicuramente accessibile con un netto.
Al male.
L'Italia è un po'il vaccino casomai Guido camuffato dei carabinieri e lei ha detto che se il furgoncino poi viene portato sul posto dal Lonigro zio, non ho compreso male no, questo no, quello venga mantenere, poi è stato staccato.
Mettevano fretta, però il teatro, eravamo noi ben svizzera, quello che pensi sono omogenei per accedere queste esiste, possiamo presentare questo dei carabinieri, poi messo ko sopralluoghi, che inizia a pane e Giuliano assieme a Lonigro, si rendono conto che effettivamente potevamo benissimo progettate un pezzo.
Un altro, un altro assalto a un'altra questione e quando va al bar Doney, lei ha detto che Giuseppe Graviano usa l'espressione, questi quattro Castri di socialisti e le fa anche il nome di questi socialisti politici, allora secondo Gheddafi preferenze noi ci portavano a quattro.
È?
Potente siciliane e che sono state dette, però i capilista delle comprenda fraintende.
Cats i
Poi, da quello questa espressione, lei dei quattro Craxi, i socialisti la racconta fin dall'inizio della sua collaborazione nel 600.
Che uno dei primi a verbale di non sapere.
Nel diciamo dal 2, lei, quando inizia l'ha ricordato prima, il collega del 2008 si dia inizio al 30 giugno 2026.
Signora ma Medeot, poi Graviano su questo
Incontro Sacchi ha detto quello che ha detto.
Per noi.
Quando è una cosa un po'il cuore?
La sostanza anche te l'ha detto in un modo brusco, ma cariato.
Ha scagliato in parte conferma dichiarazioni in che senso?
Lui dice che effettivamente ha avuto rapporti con questo, signor che due al di là di tanti.
Le esternazioni io li possiamo chiamare destinazione, ma permettono delle velleità, ma Cabiate paventate dal soggetto che è un bene con sé collaborate oppure per ottenere quello che stanno aspettando.
Cioè, se ho compreso bene il fatto di avere detto che ha avuto rapporti con Berlusconi, è una mezza ammissione di quello che ho detto a lei quel giorno al bar Doney parte se lui mi contesta l'impatto non idonee.
Come si chiama, e poi mi contesta quel passaggio che è fondamentale.
E poi
Dice
Più di quello che ho detto io a quel poco non bisogna essere un po'matematica,
4 4.
Quando veniva fissato l'attesa, quando sono stati fissati questi attentati, la data era stata sempre indicata da Graviano da da chi vi dava, diciamo l'ordine di organizzarlo.
Ah, sporadicamente, mi sembra, quella non in canonica che era stata programmata è stata quella di attentati nell'ex romano Edoardo Erba Bellano che poi passata qualche settimana.
Ha una quota fondamentale, quello delle idee che scorso due più due fanno, quattro credete che a me mi hanno negato il programma di protezione.
Per quello provvisorio credete che quando l'al TAR ha dato ragione e quattro anni sono stati costretti a darmi il programma di protezione, io c'ho il programma protezione di no, che non è firmato dal sottosegretario all'epoca?
E infatti è stato Mantova
Mi scusi, lei dice I, il programma di protezione.
Che nasce in conseguenza alla proposta di programma e nasce in conseguenza della sua collaborazione che inizia nel 2008, le viene negato, mi viene, mi è stato negato quello provvisorio, all'epoca mi hanno fatto la guerra, quello che hanno detto i mezzi di informazione di Mediaset sbandierata Store e su mia mamma,
Quale quale poi alla partorito ho capito, ho capito lei, lei diciamo?
Lamenta che non ci fu questo programma provvisorio, si ricorda se i pareri delle procure che l'avevano sentito furono ko positivi o fa o contrari.
Ho quattro procure.
Tutte quando hanno voluto e chiudere questa palla, che in sede aperta perché, comma mia collaborazione e chissà quante copie dietro, ma quando lei lei ricorda quando glielo fu, quando gli fu rigettato questo programma che i che hanno in che, mese,
Quando mi è stato negato, è la stessa tesa ad una cosa importantissima, ma anche di tutti gli atti del, per la convenzione per questo protezione dovrebbero essere legate alle 8, l'anno che ci è stata data pubblicamente, che non era stato ammesso nel programma di protezione tant'è che alle 8 e mezza mi sono messo a scrivere ho scritto enfatizzate che non è questo che impedisce la mia collaborazione ma sono sempre attenta e disponibile.
A proseguire la mia collaborazione programma o non ponga ce l'hanno in Ucraina.
Il governo che c'era, quando gli fu negato il programma, qual era?
Io ho sempre detto che se questo governo all'epoca il governo Berlusconi
E perché inizio il colloquio con il tanto presto e che, ancora a cena?
Stavano programmando le elezioni.
Quindi, se queste elezioni avvenivano prima, io mi dispiace, ma non avrei mai iniziato e sono felice che per viziate, da da volontà di iniziare a collaborare, senta l'ultima domanda su Spatuzza, lei ha detto io non ho mai conosciuto Baiardo.
Quindi non li ho mai portato denaro, non ho mai ricevuto denaro, ma questo rapporto con Baiardo chi lo poteva tenere dentro, cosa Nostra, dentro la famiglia di Brancaccio, per conto di Giuseppe Graviano, per quello che lei sa?
Ma non fa niente
Chi si muoveva in queste zone e per conto del Gargano?
Non ne sono a conoscenza, lei ha conosciuto Fabio Tranchina,
Il fabbro Rampina aeree.
Quello che curava la latitanza di Giuseppe Graviano.
Sa dei rapporti fra Tranchina da scusi fra Baiardo e Cesare Lupo no, no, so Camp.
È Tranchina cognato de de.
Al lupo quindi fra Teheran e Cesare Lupo, non fra Baiardi e Cesare Lupo, non sanno o no.
Grazie, non ho altre domande.
Grazie alla bomba accorpata alla difesa.
Grazie Presidente, avvocato, Ventrella decisa, Baiardo, buongiorno, signor Spatuzza, torna a Roma solo alcune precisazioni sullo sport puzza.
Partirei dal dall'incontro al campo Roccella e lei ha detto è stato quando a sé ottobre novembre, Campofelice di Roccella Campofelice di Roccella sì, mi scusi no no, collocato in una stagione, basta, non ormai non ha protetto la bassa stagione quindi nel settembre ottobre novembre Ron collocato nel campo delle parole è perciò quello che quando è stato effettuato questo incontro all'interno del villaggio non c'era nessuno eravamo
Eh senta durante quell'incontro.
Viene già fra virgolette data un'indicazione rispetto all'attentato dell'Olimpico o un'indicazione generica no non carabinieri del territorio padano old economy, ecco, e quando viene invece scelto l'obiettivo della dell'Olimpico.
Quando io andremo, però, ho mai contato, non scalano ovvio, perciò dobbiamo chiudere un po'di carabinieri e mi hanno criticato qualche problemino, qualche forse di un prologo.
Un congruo per materie da quella frase che comanda il Nucleo, bastavano 100 carabinieri, ecco, ma possano andare a questo, pongono tutti, sia i carabinieri, riportiamo pari all'Olimpico allo stadio obiettivo dell'Olimpico, viene scelto da voi quando siete già su Roma.
Pietà esatto e a Campofelice di Roccella, invece, come vi lasciate?
Ne parliamo con il progetto non Effepi, ma avevate già una tempistica, avevate già stabilito un momento, avevate già stabilito quando iniziare quando iniziare la fase esecutiva o era sì sì, ma batte l'angolo, ti danno un po'indietro, ma anche per.
Preparare tutto è stata, appartenendo a preparare tutto, era riferibile preparate tutto perché vogliamo fare questo attentato in questo periodo, cioè viene indicato un periodo oppure no, no, no, no, li mettiamo nel verbale preoccupato dell'esplosivo, la macinatura, a dare un'indicazione temporale, no okay e,
Lei mi sembra di aver capito che poi da quel momento non vede più Graviano, se non a Roma.
Diventato viso e l'incontro al Bardone, invece quando viene fissato, ma qualche settimana in un paio di giorni no no, no, no.
Per facilitare la debba andar bene il 23 gennaio, con il peggiore per tentare settimana prima del dell'incontro si perde poi siamo andate no d'incontro avviene.
Quattro, cinque giorni prima, ma sto andando a casa vivo, facendo il benvenuto al 23 gennaio in poi, dopo qualche tempo 4 5 chilometri.
Senta, arriviamo l'incontro al bar Doney, al Baldoni.
Graviano, lei ha detto, era euforico o no quando lei riferisce quelle frasi riguardanti abbiamo il Paese fra le mani giusto, altri simpatici, ecco, ma le disse che aveva incontrato Silvio Berlusconi e Marcello dell'Utri, no, no, no, no, non glielo disse, questo no, no, e le disse che Silvio Berlusconi e Marcello dell'Utri erano d'accordo nel fare l'attentato.
No, no, no, no però.
Il piano è mia, ma voi non è più come prima, quello che dice lui.
Lei istituisce questa questa relazione, diciamo, per il contesto, pre per dire no, diciamo la vicinanza temporale.
Però questo frase e poi l'esecuzione?
Dell'attentato
Esatto sì.
Senta un'altra, un'altra domanda.
Dopo l'arresto di Graviano
Cosa succede in cosa Nostra?
Il diventa reggente.
Nonostante una coincidenza temporale alta.
Mi sento bandella.
Pizzo battuti.
Scusate Spatuzza ai pedoni tanto o una circostanza precisa, lei diventa reggente se si inquadri in quale momento, inoltre.
95 mi sembra 95 e in quel momento lei è libero di spostarsi sul territorio anche nel continente e allora, dopo dopo, dopo l'arresto dei fratelli Graviano.
E tante critiche, tant'è che per il fallito attentato a Salvatore contorto.
Io non ho documenti perché il termine non altre tappe, sì, questo però siamo sempre nel 94, io mi riferisco a quando nel 95 diventa dirigente aveva libertà di movimento in quel periodo e mi hanno guardato sì, certo, però aveva libertà di movimento nel senso,
In questo senso la libertà di fatto un'onda che potesse muoversi liberamente, questo no.
L'ultima l'unica volta che mi sono spostato dal CIPE abitante restano, stando a don Mazzi, collaboratore di giustizia, ora, quando probabilmente per guarire, Giovanni Di Caro.
L'unica volta che mi sono spostato dalla Sicilia, quindi solo una volta.
Mi è rimasto sempre in Sicilia.
Senta.
Dopo il 1990 diciamo in quegli anni 90 91 92 Graviano, anche durante appunto la il periodo delle stragi era presente fisicamente a Palermo, eh sì, e se sì, quando inizia a allontanarsi da Palermo?
Credo comunque che il loro peso forse non c'erano, c'erano i parcheggi.
Pensare che deve porre qui ti devo parlare bene, devo dire quello dell'attentato che il pirata meglio ci sia abbiamo avuto.
E incontra il frequente
Prego e dopo l'attentato di via d'Amelio.
Oberdan tentando di direttiva medio.
E mi sembra che non ho visto un'altra volta perché ci vogliono guardare Pino.
E Giovanni Drago?
Adesso qualche incontro, ma lei sa sì Graviano, era comunque presente a Palermo, bocciasse era fuori dalla Sicilia, no, non chiedevo se c'era o non c'era proprio.
Perché c'erano delle esigenze che vedremo, anche perché sennò.
Repubblica Milano, quindi averlo più contatti diretti con le proprie opinioni, ma lei sa se?
Hanno si spostano verso il Nord dopo il 92
No, no, perché.
E se doveva avere qualche indicazione da parte dei Graviano, come faceva a comunicare con loro.
Quindi, anche se si era un po'latitante, perché il maxiprocesso chiede aiuto, quindi aspettava lui interpretativo e non va più a casa, si era buttato, mettono altrettanta equità, avevo portato più diretto con TAC ecografia, 15 Nocera, Giuseppe, comprendo bene chiedeva Filippo,
No.
Diciamo che il down, per una questione lavorativa o di quello che era l'Amministrazione e io, una non più contatti diretti con Filippo e con.
E Fabio Tranchina quest'idraulica catetere,
Perché la libera Filippo Graviano Filippo e aveva ripreso, ma se non c'erano né nessuno dei due, come facevo a contattarlo nei casi di urgenza.
No, un'udienza.
Dobbiamo dire.
Piena facoltà che se c'era da prendere non tenta una precisione dei topi o qualche cosa per poter comprendere Bananas, contabilità direttamente quello che c'era una pazienza,
Avevo pure Giorgio Pizzo,
La scheda Papeete per e quindi eventualmente, se capisco bene poteva fare a meno di consultare Giuseppe e Filippo Graviano per prendere decisioni direttamente sul territorio.
Della portata più più alti.
Grazie nota, no, altre domande.
Almeno una buona giornata e buon lavoro è una precisazione, quando lei ha detto non ho mai conosciuto Baiardo, volevo sapere anche se Graviano gliene ha mai parlato.
No, no, perché, come ho detto stamattina dal balcone ho pensato che fosse.
Il mio parere
In relazione al fatto di essere stato arrestato a Milano, semmai.
Ha mai controllato dove fosse nei giorni precedenti presso di?
No, debbo come condizione sul fatto perché era stato preso a Milano insieme a Filippo.
Lui che canta.
Abbandonato che qualcuno crede Bertucco, sì, ho capito no, no, non facevo riferimento a questo ce l'ha già detto, ma al fatto che lui si trovasse a Milano era una cosa che le ha mai parlato, se era una cosa episodica attraversi la oppure no, ma nemmeno io non sapevo che fosse arrivato.
Sì, ho capito nate nei colloqui successivi, diceva.
No, no, no, perché quando eravate in carcere e ne avete riparlato, insomma, non no nessun riferimento a quelli che quando, quando Giuseppe Graviano ipotizza condivide con lei questa idea sia stato venduto, non circostanzia da cosa.
No, no, come cosa nostra sì, ma non ha fatto nessun riferimento quando siamo in fondo, perché non scoprendo Gorlago Conad, anche questi ultimi per internet.
Ho capito poco, adesso abbiamo capito poco le sue ultime parole ci scusi che rimbomba un po'.
Puoi ripetere l'ultima frase.
Ho scoperto no di quello che lui ritiene che se l'è venduto allo scoperto in questi ultimi tempi.
Il territorio è bello che sia la cronaca attacca.
Anche perché lo vuole sostiene, stiamo parlando di una donna che sono cantiere personale, ma nemmeno con gli ho.
Che noi dice che era il nonno che curava i rapporti con Berlusconi oppure il quindi non sa ancora cosa fare da, poiché è un vero sport inesistente, quando abbiamo imparato a curare i rapporti con Berlusconi e Sofia, sanatorio Pogacar, oltre a una questione di soldi ma,
Non esce, un cane, conosce poco.
Non esce.
Per non esce un cane con uno si Bocca, non vogliono sfuggire niente certe parole.
Dovete determinare l'esame pubblici ministeri allora.
Possiamo chiudere il collegamento e terminare terminando qui la deposizione, grazie per la collaborazione che c'è da prestata.
Bene e ha quindi a questo punto dobbiamo chiedere al teste dei suoi solo lei generalità, quindi nome cognome dove e quando è nato.
I cenoni Gilda 1973.
E lei viene sentito ai sensi dell'articolo 197 bis del Codice di procedura e quindi come testimone, seppure assistito da un difensore di cui non abbiamo a, è presente in Aula perfetto.
L'avvocato è presente qui in Aula e quindi bene ci dica nome.
E l'avvocato, Gian Boccardo Vania, quello che c'è in aula dovrebbe essere una sostituta.
Perfetto, confermiamo che ed è questa è la situazione.
Bene che già usata la, la nomina a sostituto e immagino che lei non abbia di fronte la dichiarazione d'impegno del testimone e quindi, se vuole gliela, dico io e lei la conferma.
Sì.
Bene, e quindi è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza, salvo i limiti sulla sua responsabilità personale, ma, insomma,
Penso che lo sappia di già.
È successo più volte.
I procedimenti in pieno perfetto
Va bene e quindi il pubblico ministero può iniziare.
Grazie Presidente, buongiorno, signor Celona, suonerà il dottor Gestri della procura di Firenze, buongiorno.
Innanzitutto, ci può spiegare?
Se lei è stato
Appartenente a cosa Nostra.
Sì, son stato appartenente a cosa Nostra.
Della convincerli di Caltanissetta
È rappresentata dai bijou Madonia, noi eravamo il gruppo di Gela composto dai fratelli Emanuel, Davide, Daniele Nunzio e Alessandro.
Aricò ha ricoperto anche dei ruoli per questa famiglia di Gela sì, e nel 99 sono diventato leggende del clan, diciamo, per conto del condannato, Emiliano Amadori.
Questo suo incarico di reggente si è ricollegato a un evento particolare.
Sì, c'erano stati una strage avvenuta, ce l'avevamo fatta, noi di quattro morti nella zona di Vittoria, poi ci sono stati diversi arresti dove hanno decapitato la nostra famiglia, per cui poi Daniele Emmanuello, che era il super latitante, all'epoca dei fatti mi ha mandato a chiamare e da lì sono diventato uomo d'onore riservato e do perché sennò non potevo leggere diciamo,
La reggenza e più m'ha, dato l'emergenza insieme a Filippo Cassiano.
Lei è stato condannato quindi per reati di mafia, anche per altri reati, se ce li può sinteticamente dire, sì, si son stato condannato per diversi reati, associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti e poi ho avuto rapporti con politici, imprenditori, diciamo che ho fatto di tutto e di più di due.
Ecco quando, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia.
Ho collaborato dal 2002 suoi, dal 2002 da persona libera, io mi sono presentato alle forze dell'ordine della squadra mobile di Caltanissetta e ho collaborato e da persona libera che vengono definitivi dei procedimenti e poi mi sono riaperto i procedimenti a mio carico e a tutti gli altri che ho ho fatto arrivare, diciamo mandati di cattura, ho fatto fare processi condanne all'ergastolo e via dicendo, quindi anche lei ha subito processi e condanne in conseguenza di reati che ha ammesso e che non ne erano stati contestati prima della sua elezione. Sì, sì, sì, bisogna con contestato, diciamo, duplici, l'omicidio come mandante tentativi di omicidio
Traffico di stupefacenti che non erano neanche in Italia in alto e
Eh, sì, ho capito, senta, signor Celona, e.
Si ricorda di aver inviato alla procura di Firenze nel 2023 richieste di essere sentito.
Dalla Procura stessa si avevo mandato una richiesta per essere sentito nell'ambito delle stragi diciamo quelle che sono CSR, Firenze, Milano.
Lei ricorda che cosa?
Scrisse per spiegare la sua volontà di essere ascoltato,
Eh sì, volevo, siccome non erano mai sentiti ieri ho sentito da diverse procure perché io ho collaborato con la Procura Gela, Caltanissetta Catania, Palermo, Busto Arsizio, Milano, Reggio Calabria, Napoli, ho collaborato con diverse Genova, ho collaborato con diverse Distrettuale antimafia diciamo,
Negli anni mi aspettavo che prima o poi, anche Firenze, ma verde, ma noi diciamo in città ho visto che non ha citato due, non ancora non arriva fosse chiamato, forse perché non avevo reso dichiarazioni pertinenti, ho fatto una richiesta per sé di sentito e la richiesta era motivata dal fatto che lei,
Aveva appreso circostanze che ritenevano riteneva utili alla alle attività di indagine della procura di Firenze.
Sì, I io, come ho detto, che e io ho fatto parte già come avvicinato dall'88 89 a cosa Nostra.
Poi ho subito diverse diverse, diciamo carcerazione, liquidiamo chiamare così, dove, a parte che già conoscevo diverse persone importanti, fuori di cosa pro, e contro la mia carcerazione, ho conosciuto diversi, diciamo, appartenenti a cosa Nostra, tre dei tre dei quali Pippo, scaduto Nino Vernengo e Bullara,
Diciamo, potrei fare diverse.
Quindi è, prego, scusi l'ho interrotta, sì, diciamo, ho appreso notizie riguardi quei nostri diciamo perché essendo che avevamo andavano all'ora d'aria, assieme si andava, diciamo, a passeggio o si parlava di tutti i fatti che i sussidi che noi avevamo fatto audio o che diciamo si poteva organizzare quindi sono conoscenze che lei ha preso da altri detenuti nel corso delle sue carcerazioni se ho compreso bene sì, sì, sì, anche quand anche quand ero latitante 96 latitante con i fratelli quando i fratelli Emanuele sì,
Partiamo un attimo dall'inizio lei, nel 1993 all'epoca delle stragi continentali, della strage di Firenze, di Roma e di Milano.
Era in stato di detenzione o era libero, e nonostante in detenzione a carcere di Caltanissetta e quando furono commesse le stragi, lei che era già per quello che ho compreso inserito in un ambiente criminale qualificato come quello di cosa Nostra?
E cosa si pensò di quelle di quelle stragi?
Modelle straniere si dicono le stragi di cui parlavamo noi in carcere perché.
Allora posso faccio un passo indietro prima di Diana di rimaneva io, quand ero fuori già si parlava per esempio dell'omicidio Lima, omicidio, Borsellino, Falcone e via dicendo, e quando poi sono lì, intanto ah ah carcere nel 93 abbiamo avuto modo di parlare di stufato delle stragi che bisognava continuare diciamo una strategia verso lo Stato per farlo venire, diciamo ai nostri diciamo siccome ci avevano garantito che facendo una strategia criminosa, quando lo Stato ci veniva tolto perché all'epoca avevano dato il 41 bis cioè di quali siano più perché non Luigi al 41 bis,
E avevano noi ci avevano dato battaglia, sorveglianza ci avevano nella prima, stavano con quelli degli enti Comune e ci hanno portato in alta sorveglianza e poi a noi, sia a chi ci mandava all'Asinara a Pianosa, a chi li come e come me, per sempre a lei mi hanno trasferito al carcere all'epoca era a Teramo era carcere di Teramo e per cui diciamo era se era per continuare la strategia mafiosa sì,
Ecco, e questo e questo dato che lei ci spiega che era necessario per realizzare una strategia viene raccontato da chi a lei e non pensano a Cannes era fratello di Domenico Vaccaro, vice rappresentante di Piddu Madonia, che poi Lorenzo Vaccaro, dopo qualche anno che è stato il sito dal carcere e ha preso lui del rendimento diciamo della rappresentanza di Madonia che poi viene ucciso dalla dal fatto che noi dentro cosa Nostra eravamo due due linee c'era la linea Provenzano e la linea Lina Bagarella e Brusca.
E ci arriviamo, ma che cosa le dice Vaccaro in ordine a questa strategia e a questo im necessita, diciamo, di fare reati per realizzare quegli obiettivi di interesse dell'organizzazione, no che mi sembra siano relativi al trattamento?
Penitenziario.
Si si imbarcano su chi c'è, sfidando in questa cosa che poi era un volere perché lui li aveva condotti direttamente Vaccaro con i rappresentanti di Palermo che all'epoca come come latitanza cena di Provenzano, c'era Bagarella, c'era, diciamo e Brusca, e a noi ci è stato detto che presentano tra il 93 94, quando ci sono state le elezioni le elezioni diciamo
Residenziale, diciamo quello che diciamo nazionale, c'erano state mandate a dire da da Palermo che bisognava votare Forza Italia e che il nostro decadente Marcello dell'Utri
Questo glielo spiega in carcere Vaccaro l'accordo, diciamo, proviene da Palermo, sì, tutto della linea, la linea parte sempre da Palermo non è che potevamo fare noi perché?
E anche se mandava abbina era sempre quella era la linea che poi la linea, tutte le province Caltanissetta Catania e via dicendo, ecco e questo e questo invito a votare invece arriva sempre da Palermo.
Sì, sì e Lorenzo Vaccaro ha fatto, ha fatto diverse visioni al carcere, dove ci diceva di a noi, come diciamo affiliati, cosa alle nostre famiglie e amici degli amici degli amici, che bisognava interessarsi a fare, votare Forza, Italia, ecco questo questo invito, lei lo ha accolto, sì, sì, e lo stesso all'epoca ancora non erano neanche non l'avevo, neanche, come si dice, non è, non avevo una borsa, io io ancora a quell'epoca avevo il diritto di votare e abbiamo votato tutti di Forza Italia, tant'è vero che mi hanno portato i miei familiari se non ricordo, se è stata mia mamma e ma ci hanno portato con sé delle
Delle borsette elettorali dove noi ci hanno fatto votare dentro il carcere, le tessere, la tessera elettorale.
Sì, la distanza, ma lei che cosa sapeva di questa nuova formazione politica che veniva suggerita come formazione da votare?
E in questa formazione politica sia invece l'impegno che che doveva, diciamo, ridimensionare tutto quello che avevano fatto leggi speciali a quell'epoca cadauno applicato tra il 92 93, la legge Martelli spot, se non ricordo male.
Fu chiaro con chi fu per erano stati presi questi accordi nel racconto che li faceva Vaccaro Marcello dell'Utri.
Queste cose lei le?
Discute e successivamente anche con altre persone, sì, di vissuto con i fratelli ponendo quand ero in latitanza perché io so stadio detenuto dal 92 al a domandarsi se non ricordo di gennaio, poi sono stato scarcerato quella famosa ancora la, la legge che ha fatto bio il ministro Biondi e quella del fatto e ci toglievo Nicomaco, dà forma e via dicendo e io avevo avuto dei rientrava in quella in quella cosa e mi hanno dato l'esperienza dentro mentre che facevo il crocifisso e ne hanno stazionato, per cui io mi hanno scarcerato e mi sono buttato latitante e me ne sono andato con il fratello Emanuele Bonifazi.
Sì, mi scusi no, dicevo appunto forse l'ho interrotta, ma anche quando esce dal carcere per questa scarcerazione Iri frequentando Emmanuele Emanuele, a conferma che questa linea era una linea che conoscevano anche loro nel 90.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, per una linea di commissionano loro, ma poi c'era anche all'epoca c'era Gino Gino Liang, Siena, che che poi è stato assassinato, sarebbe, diciamo, i conviventi che all'epoca e che era il rappresentante nostro chiederà cosa io lo avevo incontrato tre quattro volte se lo ingombranti Angera si erano incontrati.
Lei prima ha fatto riferimento, fra le sue conoscenze in carcere, anche a Pippo, scaduto in Toscana, dove ci siamo conosciuti nel carcere di Secondigliano e tra il 2000 e il 2001 e Pippo scaduto, chi era in questo punto è il capo mandamento di Bagheria era, lui, diciamo irresponsabile dove e lì ho conosciuto pure il nome nel Nemo il tuo scaduto era anche una persona di fiducia di
E Bernardo Provenzano di.
Pippo, qui comando, io.
E il rapporto diciamo, come dire, di di potere fra Pippo, scaduto e Ppi, due Madonia era equivalente o uno era più forte di un altro.
E allora?
E Madonia era il nostro rappresentante di quella del rappresentante provinciale, quello Statuto era un personaggio fortissimo nel senso capomandamento significa, anche se è a capo della almeno di tre Paesi, Camus, mantenendo quasi niente, perché noi ce l'hanno agire, capo, manda il capo mandamento nostro e del responsabile del Gela Niscemi e Mazzarino,
E per cui il capo mandamento non comanda soltanto a Bagheria, ma anche i Paesi sotto la loro, come si chiama invece i rappresentanti, come mandolino tutta la provincia che fa parte, per esempio, il rappresentante di Palermo, prima della cattura e Ravina nera, per cui Rina faceva pessimo Cost.
Quindi scaduto, era vicino a Riina
Era più, diciamo, a alla Francia, diciamo, Provenzano Madonia, erano quelle scadute, mi ha raccontato gli diciamo di destra, omicidi che all'epoca avevano sotto, diciamo lì, quando c'è stata la famosa guerra diciamo quella che si sta da Palermo diciamo tra Badalamenti già diciamo urina Gianrico mi ha raccontato un po'di cose poi il discorso è caduto sopra diverse cose diciamo attuali che all'epoca che all'epoca,
E attuali, che all'epoca si parlava di Forza Italia, di di Berlusconi, di di Luti, andiamo un attimo con calma, Pippo, scaduto, quindi ho capito bene, è in carcere con lei a Secondigliano, Syed piuttosto dov'era stato arrestato per un traffico di stupefacenti e non ricordo se era stato condannato streghe 24 25 anni di carcere e ci siamo conosciuti lì dentro lei all'epoca era molto più giovane di di Pippo scaduto.
Sì, sì, sì, io ero giovanissimo, avevo Misasi 25 26 anni e lui il Ministero aveva quando l'età che ci sono adesso io ministro, non mi sbaglio 52 53 all'epoca, se non ricordo male queste realtà, 54
Lei lo sapeva Pippo, scaduto del suo legame con Madonia, chi era lei, diciamo per Madonia, sì, lui infatti, quando ha saputo che io ero di Gela prima lui, non essendo che riconosceva nella diciamo ed euro come si chiama ha cercato come dire di vincono Sermenghi ha cercato un buon del di capire chi era e chi non ero.
Mi faceva delle domande tipo continua a trabocchetto, ma mi faceva un po'di domande a The Rinzivillo che Digint ognuno inserirlo perché conoscevano il bisogno di inserirlo a quello che dice il bambino, che di interessanti dovrebbero perché lui conosceva, Alessandro Barbero, insomma mi faceva un po'poi lui ha capito che io ero un personaggio che effettivamente diciamo, fondavano, ero, ero immense, diciamo, a determinati situazione, e allora siamo messi proprio a parlare di tutto e di più, diciamo, di traffico di stupefacenti, ci siamo messi a parlare delle cose e della linea che stava vegliando, mi aveva detto che all'epoca Provenzano lo teneva lui, anche perché c'è da su sua figlia e suo nipote che venivano acqua nei polmoni, che a lui e i vigili erano dei corsi e che la linea che stavano conducendoci ci passavano a qualche Pizzino all'interno del carcere e lui riusciva non so con elusiva
I russi diciamo a ad avere notizie di prima e infatti, quando mi veniva dal collo dopo ci portava notizie e ricordando sempre nella strategia che c'erano apparenti, cioè la, i legami che aveva all'esterno Pippo, scaduto e vi vi è consentivano di essere aggiornati anche su quello che c'era fuori sì sì sì lui, nella giornata aggiornatissimo Sissi Pippo scaduto,
Così, dopo averla messa alla prova, avere cercato di capire chi era le parla anche di politica, sì, stiamo parlando del fatto del delle elezioni, dice, nonostante il fatto che in tutti noi e tutta la diciamo, la Sicilia aveva aveva votato a Forza Italia perché c'era stato il nostro Gonzalez non c'era mai stato di chi,
La votazione del genere diceva Pintus, saluto indotti in tutte le cose, hanno vinto tutti gli organi di di Berlusconi, da tutte le parti hanno ingessato quando erano domanda per Stelvio che dovevano salire e sono saliti del 95 per dire no e neanche non c'era mai stato in una fune neanche quando avevano votato all'epoca, quando c'è stata la rottura tra la Dc e il Pci, I e ci stanno neanche quando c'è stato all'epoca come e quando lei parla di Forza, Italia e di Berlusconi le dice qualcosa, in particolare, al di là del voto che voi avevate dato malattie dice che che non si stava comportando, come diciamo, come come diciamo, come erano previsti, diciamo le cose che queste dice un gol Mutu come giardini, questo 11 12 ai piccioni ci devi dare i piccioli quando quando lei dice scusi che questo ci deve dare i piccioli, lei chiede qualcosa, si fa spiegare
E perché Berlusconi aveva delle tende, giù a Palermo, va in tv aveva, ma ai supermercati Standa, aveva, avevano, diciamo, legami anche con persone di Milano che salivano e scendevano.
Che erano di casa su sfondi.
Non le dà spiegazioni però di dettaglio, mi sembra di capire le fa questa esternazione, si pensi più che altro esternazioni dicendo di sentirsi di molti big del digitale, nel seggio aveva dovrà, doveva dire Annecchini, 41 doveva fare determinate situazione, doveva fare,
C'era stata quella legge che all'epoca, se lei si ricorda la legge Bondi che in un certo senso hanno fatto un decreto e poi gliel'hanno fatto ritirarsi si ricorda e lì è un pochettino xenofobo incavolati, diciamo da parte di cosa nostra.
Lei e poi ha avuto modo di parlare anche sempre di argomenti politici con altri esponenti di cosa nostra è in stato di detenzione.
Sì, ho parlato col mio dove vengo che era lì insieme a insieme con Pippo, scaduto nel 96. Io sono stato a carcere tra il 96 97 sono state canzoni di Paola, dove lì ho conosciuto il figlio di Virga e quello di di di Trapani ed era il capo capofamiglia a Trapani Virga.
I Vincenzo Virga, io conosciuto il figlio Francesco che a me è venuta, mi ricordo la guardia.
E ne hanno da dire dici Cielo, è arrivato, dice un buy, Sandro, tu dici che Bordon qua e gli ho detto chi è come si chiama, ma ha detto di che un certo Vincenzo Virga diffida Ciafani ho capito che era il figlio di Vincenzo e gli ho detto critico rallentamento nella mia stanza dico quello metterli ko con medico, così almeno è perché cercavo un attimo di come dire idee di Dan Gilroy totalità diciamo così e con e con Franch, Francesco Virga crea un rapporto, diciamo di confidenza, parlate
Ancora di eventi stragisti, sì, con brandiscono belga, Maremma, anche lui capisce che chiedo video di Gela e capisce, diciamo che di me io li danno i consigli come potere perché sennò non avevamo capito male era il primo arresto che Francesco.
Ah veniva in quel periodo, per cui cercavo di perché eravamo sembra Paola, nella cosa dei calabresi, che educa alla densità, per cui chi cercava il pugliesi cercavo di liquidi e come si doveva Morettino e da lì un pochettino ne ha cominciato un po'a parlare di politici Mecca mi ha parlato anche loro avevano portato,
Come il senatore, il senatore leghista, se non ricordo male, da lì i senatori a avevano parlarmi, parlava dell'angolo calcestruzzo che mi sa, avevano in inglese di calcestruzzo, che mi sa che la magistratura a quell'epoca glieli aveva già sequestrato voglio dire l'aveva messa, diciamo a regime di cosa un po'si lamenta perché amano il suo padre ancora era vivo e all'epoca suo padre era latitante e le fa riferimento appunto a rapporti diciamo fra ambienti di nuova politica e cosa nostra nell'organizzazione delle stragi Virga oppure no.
Si fa riferimento a un fatto, diciamo che loro avevano un rapporto proprio dove si dice privilegiato di con Forza Italia sempre, e che il fatto delle stragi e diciamo era risaputo, diciamo da noi appartenenti a cosa Nostra, che con la nascita del del partito di Forza Italia 94 si doveva diciamo tranquillizzare a calmare un po'diciamo gli eventi stragisti le discese,
E cosa Nostra aveva curato, la
La fase esecutiva delle stragi.
Ma i posti in cui le stragi erano state fatte erano stati indicati da altri.
E lui è esattamente, ci diciamo se lei ha detto che c'era una persona che indicava delle delle cose da cortile, più che altro da colpire, diciamo perché all'epoca c'era pure il Bagarella fuori prima direzione, perché Bagarella viene arrestato se non ricordo male giugno 90 il cibo per cui Vincenzina Bagarella se schiena stabilita con quella un gol Post e cosa Nostra non aveva mai colpito fuori dalla Sicilia di questo parlavate.
Sì, sì, e noi onestamente non l'avevo mai colpito, tant'è vero quando c'è stato per esempio, il fatto quando ah ah, come si come si dice ah se mi ricorderò appieno a penose, se non ricordo, avevano dei delle bande avevano giornale accertato mista a dei detenuti da un getto di me ma se non mi ricordo male a Michele Greco,
Con qualche altro è arrivato in ambasciata, dove poi fuori il gruppo mi sa di capretti diciamo che faceva parte, diciamo antica, avevano attentato a quelle alla guardia penitenziaria, se non ricordo male hanno o l'hanno ammazzato l'avevano ferito ora no, non mi ricordo comunque diciamo Cilio era stata sta cosa di quasi,
Ma comunque, ma noi non avevamo mai colpito a livello, diciamo grosso, diciamo no, ma ho capito, non ho altre domande per la presidente.
Buongiorno, signor cellula avvocato, bellezza, difesa, Baiardo, consegnarle una prima domanda, intanto lei conosce il signor Salvatore Baiardo.
No.
Ah, faccio una.
Un passo indietro rispetto alle sue dichiarazioni, anzi volevo comprendere lei ha dichiarato al microfono l'altra.
Troviamo ora meglio.
Ma io mi sento uguale lo stesso lungo le strade.
Si sente.
No, mi sembra che sia gestita bene, comunque lo si capisce, sono fastidiosi.
Dicevo, lei poc'anzi, se non ho compreso male, ha detto che era stato arrestato e poi scarcerato a seguito del decreto Biondi nel 94.
Sì, mi seguono le leggi che avevano un quarto, diciamo quando c'era il presidente Berlusconi.
Okay, e da quel momento lei si è dato latitante.
E soltanto quattro o cinque mesi fuori capire di nuovo gli equilibri di governo fu di cemento, poi avvocato, ma aveva avvisato che mi stanno arrivando una custodia cautelare fatta dalla Cassazione e m'ha detto di sì, vedi tu dici decidi tu quello che vuoi fa e io mi sono buttato.
E fino a quando è stato incarcerato.
è cancellata, vince la prima, questa 92, da, se non ricordo, se non ricordo male, allora, 92 ottobre 96 gennaio, quindi, se non ricordo male, il 25 gennaio sono state situazioni nel 96.
96 sì, e poi.
Poi sviluppo abbiamo dentro assestato.
E mi sono di nuovo scarcerato latitanti e mi hanno arrestato perché.
Verso ottobre 96 stanno di nuovo incarcerato ottobre 96 il Madison vi ricordo, 7 ottobre, 96 11 non mi ricordo fino al 98, dove sono stato assolto per un duplice omicidio, il 27 gennaio del 98, per cui il fatto 96 ottobre gennaio,
Gennaio
90 e dal 98.
E da questo Stato e allora gli dico tutta la mia latitante, tutta la mia diciamo accelerazione poi sono stato dal gennaio no, quando Rufina a luglio del 99 trentun luglio del 99.
E sono state di nuovo Oriani, è stato scarcerato il 21 e no sta accelerato ottobre del del 2000 del 2001 Stato fuori circa 6 7 messi fuori.
E son stato incarcerato per un residuo di pena che, se non ricordo male, era di 5 6 mesi nel diciamo che a maggio maggio 2000 e il 2 ottobre e settembre del 2002 mila 2.
Quando ne vengano rivelati in carcere.
Questi fa presunti accordi intercorsi tra l'organizzazione di cosa Nostra e la nascente Forza Italia, e viene ora anche raccontato quali erano gli accordi, cioè che tipo di accordi su cosa avvertiva l'accordo, sì sì, in linea con la delfina di Tino, diciamo fine dicembre, se non unico dicembre gennaio e in gennaio del 94 comunque siamo proprio pastiglie all'inizio all'inizio di diciamo del 94,
E che da lì diciamo un Lorenzo Vaccaro ora non mi ricordo e un paio di mesi prima che si andava a votare ora non mi ricordo quando si imputa svuotata a mangiare al pericolo non so so che si era votato nel 94 perché mi trovavo in carcere di Caltanissetta dove all'epoca c'era Lorenzo Vaccaro che sarebbe il fratello di minima caro e dove lui era il nostro portavoce con diciamolo con i nostri referendum per non quelli di Palermo.
E quali erano gli accordi fra cosa nostra e Forza Italia, gli hanno raccontato che Koch, quando avvertirsi court sì, gli accordi erano che che le misure che ha egli le quasi urgente, che erano entrati dopo la morte di Falcone e Borsellino, che non Sud su blindati delle misure straordinarie cioè dei quali morti di nuovi sono stati portati al carcere di Pianosa e Asinara ci sono stati già spiriti chi a Torino che a Milano che a Roma chi ne validità arcieri e via dicendo.
E e a chi avevano dato i 41 comma 1, A chi avevano dato i 41 comma 2 che poi a quelli che avevano dato il comma 2, gli venne revocato, che non gli viene, però non so se è stato un decreto ora no, non mi ricordo come fosse nelle condanne dopo 150 coinvolge son stati diciamo revocati tra i quali vi ricordo l'avevano revocato pure il mio fratello Luigi il 41 bis.
Revocate quando?
E se non ricordo male, è stato revocato dopo un anno e mezzo, un anno, due anni nei ricordi.
Per non parlare di chi scrive queste revoche, cioè questa decisione di revocarle.
E quelli de dottoressa, quello quelle diciamo allora e il 41 considerava costituzionali.
L'Italia è un dato oggettivo, e lo sappiamo.
Ma a chi si doveva parlava, Vaccaro di chi aveva un po'diciamo.
Noi, siccome sì, io stavo guardando un buon delle cose, non se varcano, non ho mai parlato bancario, aveva detto dici che poteva far decadere, diciamo che di governo Berlusconi sì, sì, pe doveva tagliare l'impegno che doveva fare decadere, diciamo un po'di costo per alleggerire il 41 doveva diciamo a mancare diciamo le le maniglie che avevano scritto in precedenza.
Presentò per proprio progetto politico,
Anzi, no, questo è un concetto politico, non era un guaio, dice sì, abbiamo fatto un patto con i deferente, dicevano di Forza Italia, è piena di luci e all'epoca.
Con dell'Utri,
E tutti i palermitani, i palermitani avevano fatto un patto con dell'Utri affinché il nuovo governo avesse poi adottato misure di revoca delle varie e disp diciamo di sì, sì, sì, naturalmente diciamo, una volta che non erano al Governo e nel senso basis uno prendiamo impegni ma,
Prima di andare al governo che, se fossero state
Rimborsi ancora distinte non vi sia il caso di Stefano dice ancora De Siervo, in gergo vengono zittiti, doveva andare dal governo, se questo perché all'epoca non c'erano inserite, se si ricorda bene il 4 bis inserito in qualche B sia a noi che avevamo il 416 bis ci veniva tolto ogni cosa.
Nei giorni.
Senti
Nessun'altra domanda.
Si parla di integrazione del collega sì, buongiorno, signor Celona, avvocato Pecorella decisa Baiardo.
Senta proprio ora, rispondendo anche al Presidente e mi sembra di aver capito che lei sente fare il nome di Marcello dell'Utri, da Vaccari.
Sì, e temo che tu all'epoca sì, ecco quando è stato sentito il 2023, il 16 ottobre, a pagina 6. Lei riferisce invece una circostanza diversa, dice, riferendosi appunto a questo accordo del 41 bis, che doveva essere determinati, doveva essere,
E ammorbidito su determinate faccende e riferisce il braccio destro di Berlusconi, il cui ministero richiede ieri mi scusi, ma questo braccio destro di Berlusconi, Marcello dell'Utri, e come ha saputo questa circostanza che ci sta riferendo questo, non l'ho saputo in seguito, infatti, io qui non stavo dichiarando l'ho saputo in seguito che era stato Marcello dell'Utri, diciamo, con altri affiliati, quando mi sono incontrato con Pino scaduto di Bagheria, che era capo mandamento e questo incontro con loro quando c'è stato mi sono incontrato nel 2000 nel carcere di Secondigliano. Quindi le chiedo
Rispetto a quello che ha dichiarato nel 2023 da chi ha saputo la circostanza che fosse Marcello dell'Utri da Vaccaro, io pongo da Pippo, scaduto, io confermo sia quello che già quello con dichiarato prima presidenza quello che lei mi sta dicendo, ma convengo oppure perché quando mi è stato detto il nome di Marcello Di Nucci come si chiama e perché all'epoca mi avevano detto che era I vaccination, però poi ho saputo negli anni che Marcello dell'Utri cosa per cui confermo entrambe ma confermando quello che ho detto precedentemente ad est, quindi il nome di Marcello dell'Utri viene fatto come braccio destro nel 96 e il nome vero e proprio nel 2000, da Pippo, scaduto, compreso. Sì, diciamo così, qualsiasi cosa si potesse, può venir giocato nel dire che così si senta e lei ne ha 93
Con qualcun altro di di di Marcello dell'Utri, che ha avuto confermerà anche da qualcun altro, di cosa Nostra si danno del tu fai.
Francesco Virga Virga.
Ne abbiamo parlato pure della politica a livello nazionale, c'era all'epoca e che il loro.
In Slovacchia, Francesco negativo con qualcun altro Virga Emanuele sì, sì, sì, sì, perché non Emanuele Fiano e, se non ricordo male, i fratelli Cammarata, Pino e Vincenzo Gianmarco e con Di Giacomo ne ha parlato.
Di Giacomo Silvia Di Giacomo, ne ho parlato quando io ero un collaboratore di giustizia al carcere di Sulmona, se e quando ne ha parlato.
Giuseppe Digiacomo, ne abbiamo parlato nel 2002 mila e 11, ma tutte queste circostanze sta riferendo oggi lei li aveva rappresentato anche in precedenza.
Avevo accennato qualcosa nel mio verbale illustrativo, devi qualcosa, però ne I miei gli pena, io ho pagato.
Forse di 120 150 omicidi tra stragi cose no, per cui gli dicono la verità e non più concentrati a poter fare individuare, diciamo ah, i diritti delittuosi che non ne queste cose che erano magari risapute in seconda o di altre persone diciamo cose raccontate diciamo eh eh diciamo che le procure distrettuali sì più andavano se vogliamo dire a su,
Senta e che quando viene sentito.
Il riferimento al verbale illustrativo, ma riferisce di non aver parlato di queste cose il dottor Tescaroli, quando Rosetti dice innanzitutto le chiedo come mai non ha parlato prima di questa circostanza, è una strada di servizio, ma io non sto dicendo che non parla di Matteo Salvini dentro India insegnare qualcosa ci deve stare nel verbale illustrativo né di di politica e di cose ne ho parlato.
A Parma, dove ha parlato di questi nominativi, di questi colloqui che ha avuto no.
No, no, non è a meno che non me la sentivo all'epoca, non me la sentivo di fare e no all'epoca, non me la sentivo, ne capisce che io, come collaboratore di giustizia
Dentro una risposta io come Gorbaciov giustizia, quando io ho collaborato, se non ricordo male c'era il Governo, proprio un di Berlusconi come un governo di Berlusconi è come chi mi doveva approvare ben come collaboratore di giustizia all'educazione, Alfredo Mantovano, per cui non so se lei mi capisce se juventino nel momento in cui Berlusconi mettevo in nome e giunti nel verbale a vanvera nella mia considerazione tedesco perfettamente, ma il problema quindi non è che lei mi parla del 2010 ne parla nel 2023,
Ero io a finire la domanda, se ho capito bene, lei inizia la sua collaborazione nel 2002, giusto.
Sì, prima della collaborazione del 96 nel 2000, già a queste notizie riguardanti Marcello dell'Utri e dice aver appreso da Vaccaro e da Pippo, scaduto giusto qui fosse avvenuto nel 2002 mila e il 2002 mila 2 deve bene nel 2010 ne parla con Di Giacomo.
2000 ardesia.
Senta collaborazione, però lei sente l'esigenza di contattare la Procura di Firenze dopo essere stato sentito, come ha riferito lei dà tutte quasi tutte le procure d'Italia solo nel 2023. È giusto sì, altre domande, grazie buonasera, sì, guardi il presidente una sola domanda, signor Celona, forse lei stava finendo di spiegare al difensore che però non aveva interesse a sapere effettivamente le chiedemmo all'epoca perché,
Aveva deciso soltanto a distanza di anni, di mandare questa lettera e di raccontare i fatti che ha ripetuto oggi anche al Tribunale, e glielo richiedo ora no e perché lei manda quella lettera all'indirizzo della Procura di Firenze.
Ma era una forma di giustizia che volevo fare anche con me stesso, nel senso che io lo sapevo e volevo che anche diciamo volevo togliere queste cose diciamo di dosso, diciamo.
Perché in queste stragi sono molti, anche i bambini sono morti, diciamo a delle persone che saranno secondo noi, diciamo nel nostro codice, non non non si merita di morire, per cui quello mi ha portato, diciamo a questa questa cosa qua.
Ho capito, grazie, non ho altre domande, perché proprio nel 2023 c'è un motivo.
No, no, no, non sia il presidente no.
Ma lei doveva intervenire, ho capito, era detenuto no, avendomi 23 ero libero.
Ho i miei procedimenti non finiti da parecchio tempo per cui diciamo.
Quindi, appunto, qua quand è che?
Aveva definito la sua posizione detentiva.
Di che io sono stato libero sì.
Libero, se non ricordo male del tutto due anni fa, Amsa due anni tre anni fa.
Diciamo, due anni, due anni prima del prima del 2023, dice no, no, no, in questi anni, Piquadro lo ricordi, ma dovrà appena scarcerato, poi partito sappia si fosse appena scarcerato, no, non glielo so dire comunque sì sì.
Per unirmi, missionari, sì, ma non da molto dai, ci sta dicendo.
No, no, ho finito la mia detenzione domiciliare che cosa che io digiuno dipende anche quando lei si dichiara disponibile e poi parla con la procura di Firenze era da poco che era libero un vero libro, ho stavo finendo la mia detenzione stava finendo.
Incontro con piena di, diciamo.
Comunque, l'ultima parte era in detenzione domiciliare, ha detto.
No, dico o stanno definendo dicono nel senso non mi ricordo, io son stati sfaccendato settembre, ora non mi ricordo se è stato due anni fa, non fosse settembre, passeranno da 4 anni per cui siamo nel 2026, calcola forse consigliere ancora indietreggiano domiciliato a quell'epoca post.
Rivedere alcuni dei due anni di.
Basta così.
Possiamo allora chiudere qui la deposizione e terminare il collegamento, e ringraziamo della collaborazione ok, grazie, buona giornata, presidente, buonasera, buonasera non vi vedo, ma vi sento per ora.
E ora te sarà attivato anche il video anche per noi.
Buongiorno, Presidente, buongiorno.
E quindi io non sto vedendo chi mi sta parlando, ma gli avvocati avrebbero Tornabene del foro di Caltanissetta e ora la vedo perfetto e quindi il teste da sentire ora è vara, vero.
Si sente.
E quindi ci deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato.
Un giro realizzando un altro a Vallelunga, Pratameno il 5 luglio 1949.
Anche questo teste da sentire ai sensi del 197 bis del codice di procedura, quindi, dovrà prestare l'impegno di rito, e lo ha di fronte a sé no, glielo leggo io se non ha la formula glielo leggo io glielo dico e lei mi dice che conferma la formula è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza lei conferma questo impegno,
Perfetto, e allora il Pubblico ministero può cominciare.
Presidente, chiedo scuso, non glielo glielo scorta, possiamo uscirono costoso, certo ok, grazie, ci sentiamo dopo.
Grazie Presidente, buongiorno, signor Ciro, Vara sono Lorenzo Gestri della procura di Firenze, buongiorno.
Puoi illustrare in via preliminare al tribunale qual è stato il suo curriculum criminale, i fatti per i quali è stato condannato.
Sì, io sono in grado, in cosa nostra la sera di Pasqua, del 1980.
Mi sono avvicinato a cosa Nostra già alla fine degli anni 70 e soprattutto vicino alla famiglia Madonia, al primo abate Francesco e poi a Piddu Madonia e sono stato ampliato la famiglia di Vallelunga.
Nell'80 poi nell'89 fino al 2001 ricoperto il la carica di rappresentante, il capo della famiglia di Vallelunga, e poi sia negli anni 80 dall'86 all'88 ricoperto la carica di capo mandamento di quella zona.
Per nisseno e
E poi tra l'89 e il 90 ha ricoperto la carica di vice rappresentante provinciale.
Poi, anche negli anni 90 mi volevano dare delle cariche a livello provinciale, ma non le ho accettate per che non c'era trasparenza sulla gestione delle estorsioni.
Killer io
Sono stato condannato per associazione mafiosa nel processo Leopardo o in una sentenza definitiva a 9 anni come capo della famiglia di Vallelunga, e poi.
Ho iniziato a collaborare il giorno di il 5 dicembre 2002 e io dovevo terminare la mia pena, che era un residuo di quasi due anni e ho iniziato a collaborare e mi sono autoaccusato dei fatti gravissimo, diciamo, come omicidi e sequestri di persona, estorsioni,
Dirigenti.
E con la data della sua collaborazione ha detto 2002 5 dicembre 2000 dicembre 2002.
Il mandamento di Vallelunga che territori ricomprende giusto per capire, Vallelunga, Villalba, Marianopoli Resuttano Santa, Caterina San Cataldo e anche Caltanissetta Caltanissetta.
Ha detto che è stato proposto anche di assumere l'incarico di reggente provinciale del mandamento della della provincia di Caltanissetta, ho compreso bene, sì, non sono stato capo del Human capo mandamento, mi alternavo con Gaetano Bacchino dall'86 all'88 e poi ho avuto la con la carica di vice rappresentante provinciale.
89 90, poi negli anni 90, come ho detto, mi volevano dare delle cariche, anche come quella di capo della Provincia di Consigliere provinciale, ma non ho accettato perché non c'era trasparenza nella gestione delle estorsioni e lungo di rilievo chi era la persona che l'avrebbe voluta a carico della Provincia che domani perché il mio compaesano compare, insomma, è lui che mi ha portato in cosa non le è mai capitato di partecipare a riunioni della commissione regionale.
Sì, io in due circostanze ho partecipato a queste riunioni della commissione regionale, di cosa Nostra accompagnando Piddu Madonia perché era il capo della Provincia, una prima volta nel novembre dell'82, quando c'è stata la ci sono state le dimissioni di Michele Greco, come coordinatore c'è il capo della commissione regionale,
A Caccamo questa riunione estate, c'erano tutti i vari capi capimafia delle province, sia quella di Trapani, di Agrigento, di di di di Catania, Caltanissetta e anche quelli di Palermo, perché per Palermo, c'era, Michele Greco e e ne leggerà oggi,
E poi, per come eravamo a Caccamo, c'era anche chi Gentile che è entrata nella stanza dove si sono riuniti poi per Caltanissetta, Piddu Madonia, per era Agrigento, Carmelo Colletti, per le armi, per business per Tabani, Francesco, Messina, Denaro e per Catania, Francesco maglioni era vicinissimo al Nitto Santapaola,
Poi la riunione è stata nel nel maggio.
83, quando Riina, è diventato il capo di cosa Nostra.
E se questa riunione è stata Ribera, in cui c'era Riina Bernardo Brusca per Palermo per la provincia di Palermo e poi sempre con Carmelo Colletti, perciò mi sembra coerente Francesco, Messina, Denaro e per Catania e cavalli, Pippo, Ferrera, cottura, l'Abruzzo,
Invece è più caldo e Caltanissetta.
Piddu Madonia,
Quindi lì le riunioni che determinano la fine del della reggenza di Greco e l'inizio della reggenza di Rieti, quando, quando Riina arrestato, è stato nominato capo di cosa Nostra regionale, poi c'erano state altre riunione che io non ho partecipato, ma che sono a conoscenza come cani gattini Palermo,
Ma io non ero presente ora, semmai le chiedo, ma eh mi spiegano.
Un attimo e la partecipazione a queste riunioni, visto che erano commissioni regionale e era riconosciuta la partecipazione ai rappresentanti delle commissioni provinciali, lei perché c'era?
Io io c'ero perché accompagnavo Madonia, ma non non non usavo il nella stanza dove loro si riunivano, parlavano come anche in queste riunioni c'erano altri uomini d'onore che rimanevano fuori con le altre province, quindi ci vedono in qualità di accompagnatore, insomma a queste riunioni come ci va in qualità di accompagnatore di Piddu Madonia queste riunioni sì sì.
Ha accennato che ha saputo di altre riunioni della Commissione, ci può dire quelle più significative, quelle ad esempio?
E se ce n'è, se c'è fra queste quella in cui è stata decisa la strategia stragista di cosa Nostra, ma quella della riunione che poi si è deciso su dopo la sentenza del maxiprocesso che è stata nel febbraio febbraio 92 ed è stata Palermo vicino alla clinica,
In questo momento non ricordo nulla sul sul sul sulla strada che porta all'aeroporto di Palermo, e questa riunione è stata nel febbraio 92. Ebbene.
Ne hanno parlato diversi uomini d'onore e anche Piddu Madonia, che si trovava a Bagheria nel dicembre 91, e siccome lui era solito andare a al Nord Italia.
Milano in quella zona e in quel periodo di Natale, in quella circostanza, invece è rimasto in Sicilia perché si aspettava la sentenza della Cassazione sigillo e ci doveva essere questi ingorgo che con i vertici di cosa Nostra si chiama la sentenza del maxi processo per intendersi,
In quella del 31 gennaio 92
Madonia, che rapporti aveva con con Provenzano Madonia, era l'ombra, di Provenzano, era la persona di fiducia che Provenzano, era erano rapporti, stretti, contatti diretti, tant'è che quando pure è iniziata la la latitanza del mondo e di Madonia ero a volte ero io che andavo a incontrare a Provenzano sembra per conto di Madonia,
Ripeto, avevano hanno trascorso pure periodo natalizio Gm, colleghi, famiglie con i figli, le mogli che avevo un rapporto e pure degli interessi economici e, insomma, la domanda mia era Provenzano in tutto e per tutto.
E quando ci furono le le stragi siciliane, intendo quella in particolare in cui morì il dottor Borsellino via d'Amelio e che reazione ci fu fra innanzitutto la sua se ha memoria di questa vicenda.
Ma reazione fu.
Almeno io non ho nessuno, ma una sola.
Cioè.
Non ho niente da dire su questo su questo, su questa, su questo aspetto, nel senso reazione da parte di chi io no no no, nel senso, se lei si è potuto confrontare sulla scelta di realizzare quella strage in quel periodo storico preciso, se questo fatto rappresentava,
Per qualcuno di voi, anche un aspetto che poteva determinare delle critiche per l'organizzazione, ma io non ho il tempo nel carcere, un volto ed cavolo questa realizzazione, anche perché proprio dopo qualche giorno.
Se torneremo a discutere in Parlamento il decreto.
Sul quadrato sul 41 bis, su queste quote, se stasera, se poteva, c'erano delle polemiche in Parlamento, perché per questo, per questa legge che avevamo presentato Martelli e Scotti?
E io ero un territorio da parte mia, ero qui negli anni né le carte, così mi parlava con qualcuno perché non poi, per quanto riguarda la situazione di questa stagione, mi ricordo che che a Vallelunga c'era Leonardo Greco e si è andato a costituire qualche giorno prima dell'assaggio era lì in una villetta di Vallelunga e io sono andato a salutarlo era venuto Nino Argano ballerina era un altro capomafia di Bagheria,
E gli ha detto la situazione che si stava verificando El Greco quando è uscito la dalla stanza lì di quella bellezza, mi ha salutato dicendomi che vediamo tutti là, perché poi, in effetti, dopo quello che è successo, si era capito che gli Gargano era andato lì per dire che stava succedendo al passaggio.
Erano a conoscenza di quello che stava succedendo.
A Lecco si confrontò su questo aspetto, cioè gli aspetti critici di esplicito a qualcuno in quel periodo si ricorda, ma io non ne ho parlato nel carcere di Trapani con con il dottore.
Torre quello di Mezzojuso, il doppio del Napoli.
Ma chi era il dottor Giovanni Napoli?
Per esempio, era un bel dottore veterinario ed era un bel Insubria, il viaggiatore di Provenzano, che curava la latitanza di Provenzano a Mezzojuso Tap, dal 94 fino al 98, quando è stato arrestato, anche se poi prove e Provenzano è rimasto lì fino al 2001 quando è stato arrestato Benedetto Spera e cosa e cosa le disse Napoli quando lei,
E gli parla le gli parlò di questo, insomma dubbio sulla tempestività della strage di via d'Amelio, ma quando abbiamo parlato di questa cosa nel carcere di Trapani, commentava criticava da parte mia in particolare, e lui poi ne ha parlato.
Che un mafioso di Librizzi.
Scusi, non ho sentito 13 Prizzi in provincia di Palermo, sì, molto vicino a Riina e Provenzano anche perché il bridge fa parte del mandamento di Corleone sì, e questo questo signore che era Nino Comparetto era un allevatore.
Possedendo agricolo, un agricoltore gli ha detto a Giovanni Napoli e avevano avvicinato il presidente Piraino, Leto che era il suocero del dottor Borsellino, era andato a dire che suo genero si doveva mettere da parte.
In quella accettazione del presidente Piraino vento lo ha mandato a quel paese.
Non lo ha voluto che in quella circostanza era evidente anche perché si parlava delle saggi nelle stragi di Capaci e poi di quella di via d'Amelio e il Napoli mi ha mi ha compilato questa circostanza e quindi Napoli le confida questa circostanza e lei come la comprende,
Questa confidenza di Di Napoli che Comparetto avrebbe fatto questo tentativo, ma io muoio da pungolo, io nel tempo, poi la la, l'ho interpretata nel modo che secondo me cioè si parlava del discorso che c'era quello adattativo in corso e cosa nostra si stava prolungando anche a,
Attraverso anche gestire amicizie o rapporti o contatti di insomma, così lo ha interpretato la interpretata nel tempo, ma questo dico nell'immediatezza, invece, come la comprende, ma guardi negli altezza, io ripeto.
0 euro, come dire sorpreso perché dopo dopo, oltre sei settimane dalla strage di Capaci, era successa quest'altra fragili, soprattutto perché c'erano queste polemiche, custode curdo, decreto-legge, depositandoli alla Camera, ma e poi io nel tempo questo discorso è questo contatto e mi ha raccontato Napoli e questo candore con Baretta viola, ho saputo nel 2002 mila 1 l'Ircac eredità,
E quindi dice poi dopo quegli anni invece gli ho dato un significato diverso, che lo può spingere sì, certo, quando poi ho iniziato a collaborare.
Se poi si è saputo che c'era questa situazione adattati qualcosa, ho capito anche nel nel con con l'espressione di Napoli del del discorso che stavamo facendo percepito, questo ha percepito che mettersi da parte perché preferiva saggio di che tipo per Borsellino,
Il re e si riteneva che la frase che ha detto Comparetto dal presidente, però, ho letto di mettersi dalla parte dei ribelli, ma al discorso che c'era una trattativa in corso.
E Borsellino e non era d'accordo con queste trattative perché doveva mettersi da parte, no, no, no, questo io non lo so se Borsellino.
No, non ho notizie, diciamo no.
Non boss.
Per un discorso da questo signore del vino, con parecchio mafioso, uomo d'onore, di Paige e il presidente della.
E
Queste cose lei dice eh?
Napoli gliene dice in carcere a Trapani, nel 2000, ho compreso bene il 2002 mila 1, eravamo lì al carcere a vita.
Ma Giovanni Napoli, che rapporti aveva, ci ha già detto, ad esempio Provenzano con Riina, che rapporti aveva, se ce li aveva?
Ce ne avremo anche Corrina perché, ripeto, Priz Brizzi anche Mezzojuso per il paese di Napoli, fanno parte del mandamento di Corleone.
Perciò e poi era un fedelissimo soprattutto di Provenzano, ma lui pure mi parlava di incontri che faceva con Riina ho capito lei all'epoca delle stragi proprio di queste stralci che interessano invece più alla procura di Firenze quelle continentali, intento 93 e 94,
Era detenuto, era libero, no, io ero detenuto quando sono successe questo flagello detenuto al carcere di Caltanissetta perché mi sono costituito il 22 aprile del 93.
È rimasto detenuto fino a quando.
Fino al 16 settembre, sempre dello stesso anno, perché sono stato scarcerato dal Tribunale della libertà.
E poi sono stato in carcere nel 94 dal 19 luglio 94 fino al 22 dicembre, sempre dello stesso anno.
E poi sono stato detenuto dal 26 aprile 96 al 26 aprile 97.
E poi sono stato detenuto dal 19 maggio 99 fino alla mia scarcerazione in detenzione domiciliare dal collaboratore di giustizia nel 2004 e nel periodo delle stragi di maggio 93 luglio 93, siccome lei ed è in carcere perché si costituisce a Caltanissetta fino a settembre.
93 si confronta con qualcuno, si capisce qual era l'obiettivo che si era data a cosa nostra con quelle stragi.
A finire in carcere, soprattutto con il Loreto in Zin, che era un cugino di Madonia, quando la mattina, quando siamo andati lì, allora l'aria insomma.
Se si parlava e si diceva che ero una reazione da parte nostra di cosa Nostra, per cercare di.
Che c'era questa situazione del 41 bis, che insomma c'erano tutte queste situazione, ed è evidente che da parte nostra c'era stato dissipazione per queste cose, perché cosa nostra dimostrava di avere una certa forza milita, dobbiamo fermarci qui, il nostro spazio a disposizione è terminato. Con quest'ultima escussione testimoniale del collaboratore del cito vana precedentemente abbiamo ascoltato anche completato l'esame testimoniale di Gaspare Spatuzza è di Emanuele Cilona
Nell'ambito del processo in corso di svolgimento a Firenze, davanti alla seconda sezione penale guidato dalla dottoressa Anna Fabi, nel processo che sta avvenendo sul banco degli imputati, Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna in passato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Graviano per quanto riguarda la speciale giustizia tutto grazie per l'ascolto d'estate con i programmi serali di Radio Radicale.
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