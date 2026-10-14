14 OTT 2026
intervista

Consiglio Ue: Giorgia come SuperMario, intervista a Dieter Steger

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 16:30 Durata: 4 min 58 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Consiglio Ue: Giorgia come SuperMario, intervista a Dieter Steger" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Dieter Steger (deputato, Südtiroler Volkspartei).

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 16:30.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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