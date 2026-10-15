Postsovietika. Intervista ad Anna Zafesova

Trump annuncia che la Russia immetterà sul mercato 300mila tonnellate di diesel.



Una 'trumpata' in vista delle elezioni di Midterm.



Ma lo scorso luglio, per far fronte alle carenze sul mercato interno, Mosca decretò il divieto di export di diesel.



Code alle pompe di benzina, razionamenti, distributori vuoti, sono all'ordine del giorno nelle città russe.



Putin dovrà spiegare ai cittadini che il gasolio è poco ma andrà inviato a quello che è stato descritto per anni come il nemico della Russia? Intanto si intensificano i bombardamenti sull'Ucraina.



Colpite le tre centrali di riscaldamento e …

di elettricità a Kiev e Kharkiv.



Per l'Ucraina è l'effetto delle limitazioni imposte, senza preavviso, da Starlink sulla connettività dei terminali satellitari: è mancata l'allerta che normalmente arriva alle forze armate e alla popolazione per attivare i droni intercettori.



Trump nega che gli Usa abbiano deciso di non condividere più le informazioni di intelligence con l'Ucraina.



Ma tanto l'accordo sul diesel con la Russia che la mancata allerta dei satelliti Starlink segnalano una svolta da parte dell'amministrazione Usa, che preme sull'Ucraina perché ceda alle pretese di Putin.



La tregua energetica annunciata da Trump -all'insaputa di Kiev- non ha retto neanche dodici ore.

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