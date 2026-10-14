14 OTT 2026
intervista

L'energia e il Consiglio Ue: intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 17:30 Durata: 4 min 5 sec
A cura di Carmine Corvino
Player
"L'energia e il Consiglio Ue: intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica).

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 17:30.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate