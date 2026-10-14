14 OTT 2026
intervista

Vietato allo stadio lo striscione in memoria della strage del Vajont: intervista al Senatore Luca De Carlo

INTERVISTA | di Emilio Targia - RADIO - 18:02 Durata: 0 sec
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"Vietato allo stadio lo striscione in memoria della strage del Vajont: intervista al Senatore Luca De Carlo" realizzata da Emilio Targia .

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 18:02.
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