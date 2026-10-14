Intervista a Marco Dreosto su suo intervento al DPFP e su intervento Mario Monti

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 16:00.
La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.
Rubrica
09:00
15:00 - Roma
9:00 - Roma
18:00 - Roma
20:30 - Roma
9:00 - Santa Maria Capua Vetere (CE)
9:30 - Milano
14:00 - Roma
Radio radicale come Marco Dreosto, della Lega e segretario della terza commissione vogliamo tornare a parlare della giornata di ieri quando c'è stato il dibattito sul documento.
Programmatico di finanza pubblica perché perché il senatore Dreosto ha fatto un intervento dove ha parlato
Della flat tax per le partite Iva ha parlato di quelli che sono i vostri, i vostri punti, ad esempio della sicurezza, che ci vogliono più persone nella strada più
Militari, credo, non so se ho parlato di assunzioni, poi me lo ricorderà e lei e come ha detto in questo periodo molte volte anche il leader Matteo Salvini e vicepresidente del Consiglio, eccetera il ministro dei Trasporti.
Di
Farsi utilizzare gli extra profitti delle banche per insomma, dare una mano al al Paese, insomma, magari ne viene fuori qualcosa qualcosina in più nella legge di bilancio.
Sì, grazie intanto per l'intervista, sicuramente è stata una giornata importante, dove abbiamo avuto l'occasione di riproporre quelli che sono i temi che la Lega porterà avanti per la legge di Bilancio 2026 e quindi è sicuramente il tema della flat tax e quindi dare l'opportunità artigiani e imprese e liberi professionisti di avere una flat-tax a 100.000 euro. Questo amplierebbe il numero di persone che potrebbero accedervi, ma agire vorrebbe anche lo Stato, perché si tratta di imposte certe che arrivano in entrata. Abbiamo parlato del pensioni, dove chiediamo sostanzialmente che ci sia la possibilità di andare in pensione anche prima dei 67 anni, questo evidentemente su forma volontaria
E qui ringrazio il sottosegretario Durigon, l'ho ringraziato anche ieri perché ha fatto uno studio preciso sull'analisi proprio di quelli che sarebbero i costi benefici di questo tipo di operazione. Poi, evidentemente esiste anche il tema delle coperture, il tema delle coperture, che servirebbero, tra l'altro, anche per un altro tema che è quello dell'implemento dei militari per l'operazione Strade sicure. Noi chiediamo che vengano implementati da 6.800 a 10.000. È stata approvata una risoluzione alla Camera dei deputati in commissione, difesa a maggioranza che determina questa cosa. Ora si tratta di trovare le risorse per tutte queste operazioni. Ovviamente noi saremo, auspicheremmo che ci fosse
Una disponibilità da parte dei grandi istituti, visto che negli ultimi anni gli utili ottenuti sono di altissimo livello, penso che anche quest'anno finiremo sui 50 miliardi di utili per il sistema bancario
E di poter dare appunto un contributo, così come è stato fatto, per esempio, da alcune aziende energetiche che hanno prospettato la diminuzione delle bollette per i cittadini, ma anche la diminuzione dei carburanti attraverso il price cap anche le banche potrebbero, ovviamente io so che c'è un'interlocuzione in corso tra il governo che già operativo ce l'ha, detto anche il ministro Giorgetti, e auspichiamo ovviamente che questo sia possibile. Poi lei prima mi ha chiesto del presidente Monti e il presidente Monti ha fatto un intervento dove a
Non criticata, messo a posto con Google, posto posto la questione anche lui sulla su quello che lui ha voluto definire extra profitti, a me non piace chiamarle extra profitti, direi profitti generati anche ad una fase congiunturale, lui ha voluto soffermarsi in particolare sul fatto che questi profitti siano determinati da un sistema di diciamo fiscale organizzativo di,
Poca concorrenza, beh, guardi, può essere tutto, io penso che il presidente Monti abbia avuto l'occasione di essere il presidente del Consiglio anche in un momento difficile per questo Paese e quindi di poter pensare egli stesso, quelli che potevano essere meccanismi per recuperare risorse per lo Stato l'ha fatto in modo assolutamente per noi sbagliato andando a mettere l'età le mani nelle tasche degli italiani e quindi oggi mi risulta difficile accettare una osservazione che vada in questo senso.
Certo, anche perché, se non ricordo male, è il governo di Elsa, Fornero o no, è esattamente quel governo che ha introdotto non solo la legge Fornero, ma anche altre norme, particolarmente di politica restrittiva per il Paese che non hanno assolutamente migliorato la situazione economica. Anzi, quel governo poi ebbe un esito fatale che ci portò di nuovo ad elezioni perché evidentemente, in una fase comunque congiunturale complicata, politiche restrittive pos sono assolutamente negative e c'è stato un grande danno perché molte persone, purtroppo, hanno perso in quel momento da una sede all'altra la possibilità di andare in pensione e quindi oggi ancora scontiamo quell'iniziativa alla quale noi stiamo lavorando
Quindi per noi la legge Fornero deve essere superata e in parte abbiamo iniziato a lavorarci già dall'inizio di questa legislatura, contenendo quelli che sono gli aumenti pensioni delle del del del periodo pensionabile. Anche lo scorso anno abbiamo tolto il mese che era previsto e contiamo quest'anno di confermare o addirittura gli ulteriori due mesi. Ma l'auspicio che abbiamo è proprio quello di avere una norma che permetta a chi evidentemente nei requisiti, quindi che sia col sistema misto o contributivo retributivo di poter andare in pensione, ovviamente volontariamente perché, come dice il nostro leader, Matteo Salvini, è giusto che se una persona si senta in grado a piacere e vuole continuare a lavorare, deve poterlo fare,
Senta.
Io adesso, ovviamente, Ieri, il ministro Giorgetti e ha fatto un intervento dove appunto ha parlato di responsabilità, di prudenza, insomma, la coperta è sicuramente corta.
Non è, credo, uno uno dei vostri punti, però c'era la questione del taglio dell'Irpef, che vedevo che stamattina.
Non lo so, vedevo che il Tajani diceva no, bisogna assolutamente farlo perché, insomma, tutto la coperta è corta
Lei non crede che
Perché insomma poi io credo che certi dati lo dimostrino o no, che il ceto medio perché poi io sento dire molte volte ma non per il ceto medio abbiamo fatto tantissimo, però insomma il ceto medio io ero un ex ceto medio, insomma, quindi, ma forse anche parlare, solo un ceto medio che sta scivolando sicuramente dall'altra parte e allora e se è stato fatto,
Qualcosa di sufficiente o anche lei ritiene che vada aiutato. No, assolutamente, ritengo che bisogna aiutare chi evidentemente effettivamente in difficoltà e ma utilizzando degli strumenti anche che vadano a verificare quelle che sono le condizionalità che sono poste, ad esempio, per gli aiuti per i bonus. Faccio un esempio persone sostanzialmente, che hanno redditi molto bassi
E Equipo 30 entrare su dinamiche anche particolari che conosco, che sono quelle, per esempio di alcuni stranieri che, avendo molti familiari, riescono a contenere il proprio reddito, poi hanno agevolazione, che vanno dai bonus comunali ai bonus nazionali e bonus bollette e bonus affitto è tutta una serie di agevolazioni che si cumulano, ma che non risultano nessun effetto per cui noi proporremo un'iniziativa parlamentare, probabilmente già in legge di bilancio, che vada a verificare il cumulo dei bonus che vengono percepiti dalle dalle persone, proprio per non creare quella disparità di trattamento tra chi
Riesce ad ottenerli perché ha un reddito molto basso, giustificato anche dal fatto. Poi le potrei raccontare delle rimesse che ci sono degli stranieri all'estero, ma questo magari in un altro momento, perché è una cosa che abbiamo approfondito, su cui abbiamo anche fatto una norma e a discapito di quella fascia media. Diciamo che magari la famiglia con due figli che non riesce ad accedere a nessuna risorsa, proprio perché nelle graduatorie che vengono posti latte per la concessione dei benefici risulta, potrei fare l'esempio, per esempio delle case per gli alloggi popolari risultano sempre in posizione svantaggiata e quindi ritengo che si il governo debba intervenire ulteriormente. Lo ha già fatto lo scorso anno. Con un ridimensionamento dell'aliquota, compie un ampliamento della fascia fiscale per dare l'opportunità anche a chi percepisce un reddito un po'superiore di avere una aliquota fiscale più bassa. Penso che questo strumento vada ulteriormente fatto messo in atto
è chiaro che guardi l'ho detto anche ieri nel mio intervento noi proprio per in linea con quelle che è la visione e la buona amministrazione e la buona tenuta dei conti del ministro Giorgetti. Dobbiamo fare tutte queste operazioni che sono tante e assicurandoci la copertura. Da qui anche la richiesta all'Europa di avere la possibilità di ampliare la nostra possibilità di spesa, ma anche il trovare risorse come quella, ad esempio, del di una parte dei profitti piccola parte dei profitti che parliamo veramente. Una piccola parte dei profitti delle grandi aziende che hanno generato utili anche
A vantaggio di quella che è la col vantaggio ottenuto dalla situazione congiunturale internazionale, ad esempio sull'energia.
Grazie grazie davvero a Marco Dreosto, buon lavoro, senatore.
Lo fa.
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0