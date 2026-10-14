La pena di morte negli Stati Uniti: intervista a Silvia Fregolent

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 18:00.
La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.
Rubrica
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Radio Radicale, siamo con la senatrice Silvia Fregolent e dei Italia Viva a casa riformista e vicepresidente della nona Commissione, vogliamo parlare di pena di morte e parliamo degli Stati Uniti, perché allora ci sono due fatti, allora il primo è quello di Christa Paik, che come lei ben sa,
Ha subito
Secondo me è proprio una tortura perché, oltre al fatto che, insomma, non so quanto tempo ci hanno messo a trovarle Lavena, insomma quello che poi ha subito comunque due iniezioni letali, nessuna delle due ha funzionato, è stata ricoverata, ora ho visto che è stata di nuovo,
è rientrata in in carcere,
E poi c'è la questione invece del capo del Pentagono, che ha proposto di trasmettere in diretta streaming.
La fucilazione del
L'esecutore della strage di Fort Food.
Le chiedo un'opinione su tutto questo.
Guardi.
L'America a me sorprende sempre da questo punto di vista, perché.
Diciamo il paese delle opportunità, un Paese che accoglie i propri figli da tutto l'uomo che è stata creata dai padri fondatori attraverso un'accoglienza, vediamo con grandi sacrifici, come cosa ha voluto dire, esperti italiani finlandesi, per gli europei in America, il Paese che dà l'opportunità a tutti per cui anche,
Un uomo qualunque, può diventare presidente degli Stati Uniti, quindi il massimo dei poteri
Poi però da quanto dal punto di vista dei diritti civili, in molti casi esattamente come i paesi teocratici, che noi, che loro, tra l'altro che loro,
Combattono e che noi combattiamo
Se c'è una cosa che gli US e al Comune all'Iran, che loro dicono e cerca da tanto tempo di ribaltare come regime, è proprio il fatto che, esattamente come in Iran, la migliore gioventù viene impiccata in pubblica piazza, per far vedere che cosa vuol dire ribellarsi al regime.
La stessa cosa viene fatta negli Stati Uniti.
Premesso che io sono contraria alla pena di morte,
E per me la pena di morte è una barbaria, perché quando lo Stato si trasforma in aguzzino facendo la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente finisce per fallire e
E questo, a mio giudizio, su tutti gli Stati non è che, se lo facesse, un Paese europeo sarei più tranquilla, non sono contrario alla pena di morte in qualsiasi luogo esso avvenga nei Paesi occidentali, ancora di più perché sono i paesi delle libertà, delle libertà di espressione libertà di essere delle libertà di amare prescindere dal proprio dai propri gusti sessuali.
Secondo una una delle massime possibilità di espressione, di di di di di noi stessi, proprio per questo che la pena di morte nei Paesi democratici ancora più nonsense
I due casi che lei ha citato sono due casi diversi, ma due due casi terribili in un caso si parla appunto di tortura, perché il fisico resiste a due iniezioni letali con grandi dolori, non è che resiste, come se avessero fatto una pedicure con grande dolore con grandi sofferenze e a questo punto vorrebbero addirittura book tramutare ovviamente la al ministro Danilo letale in se dielettrica ovviamente,
E nell'altro caso, invece, la la diretta streaming per dimostrare che lo Stato ha vinto contro uno che sia mancato.
I reati, perché non stiamo parlando di Biancaneve e i sette nani, ma
Strage ha fatto una strage, ma nel momento in cui lo Stato diventa esattamente esecutore di di una decisione così e si mette alla stregua del di chi ha commesso la strage non è tanto migliore e io invece penso sempre che la la funzione rieducativa della pena che da Beccaria quindi 1.700 in avanti gli Stati occidentali hanno cercato di rifare
è una pena che vale a sopra don soprattutto, ma vale in tutti i casi, anche quando il reo è la persona più lontana da te e che ha commesso dei un reato così odioso.
E per non parlare poi di tutte le volte, e qui abbiamo fatto due casi.
Fenomenale di tutte le volte che ci sono postumi si sono veri si sono potuti accertare che le persone che erano state giudiziaria giustiziate erano errori giudiziari.
E perché le avrai giudiziario c'è in Italia, lo sappiamo come negli Stati Uniti come in tutto il mondo, perché a volte uno pensa di avere delle prove certe, non ce li ha
Ma mentre se tu non hai o non hai fatto la pena di morte lo risarcisce e non gli dai una vita, perché chi ha fatto 30 anni di carcere entra indica cinque anni di carcere, poi no, se più di fatto una vita normale perché sono esperienze che segnano e io invito so che Radio Radicale
E i radicali e la storia del Partito radicale del movimento radicale e andare nelle carceri. Io vi invito a farlo, io l'ho fatto come avvocato, come hanno fatto la pratica forense, lo faccio com'è deputato e senatore da da adulta e che noi vi diamo, diciamo la parte tra virgolette migliore perché ovviamente, come avvocato, non andiamo nei posti più più più più infimi l'altro giorno,
In consiglio regionale, Piemonte dei deputati hanno fatto vedere le cimici che hanno trovato nei letti dei dei detenuti, quindi un livello di sporcizia e di degrado, quindi però il risarcimento dei dei da dei danni, quindi i soldi che uno da, qualora ci sia stato un errore giudiziario, sono soldi pochi o tanti, perché la libertà non ha un valore
Quantificabile
Secondo me, se tu non ci sei più in vita a nessuna autorità e anche voglia di dire ma vengono risarciti i tuoi familiari, ma chi se ne frega tu non ci sei più e di casi così ce ne sono stati tantissimi
E la dimostrazione, insomma, che deve essere vietata noi, come Italia Viva, abbiamo fatto un appello, lanciato una petizione contro la pena di morte a me persona che è stata lanciata da Matteo Renzi e da dal presidente della Regione Toscana Giani a me personalmente fa piacere questa petizione perché è un tema di cui si parla poco o si parla sempre quando si si tratta di Paesi lontani da noi dicendo vedete cosa succede nei Paesi arabi cosa succede,
Dove non vige la nostra religione, invece, negli Stati Uniti, spesso vicino alla nostra religione, poiché spesso sono cattolici, sono cattolici, sono cristiani comunque in largo latu sensu
Hanno una cultura simile alla nostra,
C'è stato stridente il Partito radicale, poi anche con l'associazione, Nessuno tocchi Caino che per anni no hanno un proprio combattuto per l'elaborazione della pena di morte nel mondo, anche con questa monitoria, una moratoria che poi è arrivata anche in sede ONU.
Allora negli Stati Uniti c'è un dibattito in questo momento volevo tornare un attimo sul caso Pechino, ovviamente ci sono un dibattito tra gli abolizionisti e questo, insomma, si può immaginare, ma anche da un punto di vista etico, per il fatto che lo Stato in questo caso si erge,
Inca carnefice Juan quindi no e se l'esecuzione della pena di morte però poi si erge a
Insomma e Inter sono dovuti intervenire no in emergenza e infermieri sanitari per portare in ospedale questa donna, rianimarla e poi
Si ritrasforma in carnefice perché non è andata bene una volta.
Insomma, la trovo veramente una situazione incredibile, ecco surreale perché, come lei diceva, un Paese occidentale, comunque un Paese democratico, per carità, e in questa fase con il presidente Trump, magari uno fa un po'fatica.
A pensare questo, però, e Città di quel Paese rimane rimane, ad esempio nelle sentenze della Corte costituzionale che, nonostante siano in teoria più repubblicani che i democratici hanno mandato tra virgolette sotto Trump indecisioni importanti, cioè il Paese democratico lo si vede nelle fondamenta non solo se viene letto o meno il presidente a te affine,
Le istituzioni americane continuano a esistere, nonostante la follia normativa di Trump che fa tutto il contrario di tutto, vediamo cosa ha fatto il l'annuncio di un di un accordo con Putin che lo stesso Putin rinnegato, cioè siamo diventati veramente al limite del ridicolo.
E lo dico avendo rispetto di una storia, appunto quella del statunitense che ha dato grandi.
In più, insomma, la possibilità per i nostri, per molti dei nostri concittadini di rifarsi una vita là, il tema della contraddizione che lei diceva del sistema è proprio che fanno due iniezioni, non vanno a buon fine, la rianimano, la devono curare perché questa non è morta quindi spendono tra virgolette i soldi perché parliamo di una ritenuta, quindi che non ha l'assicurazione assistenza privata, l'assicurazione privata,
Ma l'emergency room York per noi così cari, tutti noi siamo nati con George Clooney medico è
E importante e dei ghiacciai gratuita, cioè no, no, no, non vige la Lac, la carta di credito fino a un certo punto anche lì la contraddizione lo puoi fare se fai un pezzo di percorso, se si deve fare un pezzo, più uno deve avere l'assicurazione, altrimenti ti bloccano la cura ed è il motivo per cui l'Obama Care cercò di aumentare la platea degli assicurati e già solo per aver fatto questo fu chiamato comunista. Qui parliamo delle contraddizioni del sistema americano, che non avranno mai, da un punto di vista di un europeo occidentale, una possibilità di essere compresi. Quindi teniamoci l'Europa, teniamoci la cara e teniamoci col nostro welfare
Ma ha detto di questo, è la contraddizione che adesso, una volta rianimata una volta tornati in sé loro la la, la decidono di ucciderla.
E ed è la follia di un di un sistema che, appunto, essendo un cortocircuito senza.
Senza la possibilità di una soluzione e che in questa fase poi sicuramente è stato sdoganato tante cose col presidente Trump abbiamo visto pseudo sedute spiritiche pseudo, messe alla casa Bianca ovale, con uno che si definisce figlio di Dio, cioè.
Io io
Sono una cattolica romana e rispetto, molto, anzi, facciamo gli auguri buona, prendevano di web Volontè e immediata guarigione a papa Leone.
La quattordicesimo
Ma sono anche nata in una terra come quella di Torino, che ha avuto un grande statista, stiamo parlando in una sala dei sono, ci possono vedere dove ci sono molti avi del del Risorgimento come Cavour che diceva la libera Chiesa in libero Stato.
E ognuno di noi, quando ha un ruolo pubblico i propri convincimenti religiosi, li mette da parte delle servire la Costituzione, lo Stato e la libertà delle persone, io penso che in questo momento mega faccia veramente tanto fatica a.
Anche sopportare questi continui strattonamenti che, ripeto, come in tante altre occasioni, ha dimostrato di saper reggere alla Corte costituzionale, e non solo quelli che ho citato prima, però questi piccoli sfratto piccoli grandi strattonamenti sono sempre più profondi e fanno sempre fanno sempre più.
Dei terremoti che alla fine poi filtrano e penetrano che tutto sommato si può.
Si può superare una certa democrazia, si può superare certe libertà e questa cosa e pericolosa perché io penso sempre che la peggiore e democrazia si è sempre migliore della migliore delle dittature, perché non c'è mai una dittatura, è migliore.
E questa cosa che appunto oggi discutiamo sulla pena di morte non deve essere, deve essere veramente attentamente valutata, perché anche da noi, quando di fronte a una violenza si dice bisogna fare la castrazione chimica o le vibrazioni che una provocazione, mi rendo conto che riceve applausi perché ovviamente spesso succede che tu vedi delle vittime fragili, magari minorenni, magari i bambini dice, ma come come si è arrivati a fare delle cose così li quindi fai fatica a trattenere una certa voglia di rivincita. Ecco, nel momento in cui lo Stato riesce a essere neutro e dare la massima pena,
In maniera
Normale a persone che normali non sono, ha vinto nel momento in cui si trasferì si trasforma e si trasferisce allo stesso livello dell'assassino, diventano usato più credibile.
Grazie grazie alla senatrice, Fregolent e buon lavoro, grazie.
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