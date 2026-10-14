14 OTT 2026
intervista

l dibattito sul Consiglio Ue: intervista a Giangiacomo Calovini

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 18:00 Durata: 6 min 23 sec
A cura di Carmine Corvino
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"l dibattito sul Consiglio Ue: intervista a Giangiacomo Calovini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giangiacomo Calovini (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 18:00.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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