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"ll dibattito sul Consiglio Ue: intervista a Giangiacomo Calovini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Giangiacomo Calovini (deputato, Fratelli d'Italia).
L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 18:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Consiglio Europeo, Gas, Governo, Guerra, Italia, Meloni, Polemiche, Prezzi, Russia, Ucraina, Unione Europea.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 18:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Consiglio Europeo, Gas, Governo, Guerra, Italia, Meloni, Polemiche, Prezzi, Russia, Ucraina, Unione Europea.
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