Il dibattito sul Consiglio Ue: intervista a Raffaele Nevi

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 18:15.
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Rubrica
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deputato (FI-PPE)
Radio Radicale siamo con l'onorevole Raffaele Nevi di portavoce di Forza Italia per parlare del dibattito sul Consiglio europeo, insomma, abbiamo visto anche la replica di Giorgia Meloni dopo l'intervento di stamattina al Senato, se dovesse definire un po'questo intervento e anche il complesso fu, diciamo, del del dei contenuti presentati dall'esecutivo di Stati questo vertice che cosa direbbe?
Semplicemente perfetto.
Che lei ha rivendicato tutte le iniziative che stiamo cercando di portare avanti per cambiare questa Europa, per farla diventare finalmente un'Europa dei popoli, non un'Europa della burocrazia, delle regole ottuse, della rigidità senza senso dei dei bilanci degli Stati, quindi cioè una visione,
360 gradi è pienamente condivisibile, sono esattamente le nostre idee che stanno facendosi breccia nel nel dibattito italiano e anche europeo, e quindi è assolutamente positivo, ha messo in evidenza, tra l'altro, la
Diciamo inconsistenza totale della sinistra, che dice cose e si contraddice nello stesso momento.
Ma dice che bisogna aiutare l'Ucraina, ma non bisognava più mandare armi o comunque strumenti di difesa, quelle cioè proprio propaganda becera, a volte completamente,
Sganciata dalla realtà che lei ha massacrato il dibattito nel modo,
Ecco, la critica della sull'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia è stato un atto, noi vediamo che periodicamente molti chiedono alla Meloni di sconfessare Trump, di attaccarlo, insomma, qui mi sembra, dobbiamo fare le cose giuste quando Trump fa cose giuste anche per il nostro Paese noi diciamo bravo Trump quando Trump dice cose,
Baiata perché sono oggettivamente cose controproducenti, peraltro anche per gli Stati Uniti. Noi lo diciamo a schiena dritta, diciamo, questa è il punto fondamentale della nostra politica estera, quindi abbiamo ha lodato Trump quando ha approvato a mettere pace, chiamando negli attori,
In
Insomma, nel Medio Oriente, a Gaza e Israele ha fatto cessare almeno le ostilità lì e poi però diciamo che non va bene quando mette i dazi, quando pensa de di conquistare la Groenlandia o fa la guerra all'Iraq.
Non pensa che il nostro non riuscirà in qualche modo imporsi sull'Unione Europea, sia sulla flessibilità sull'energia che sul bilancio dell'Unione europea, ma già già si è imposto noi abbiamo oggi votato ieri votato lo scostamento di bilancio,
Il che significa maggiore flessibilità per le energie spese della difesa, che sono fuori dal patto di stabilità, significa che non abbiamo sacrificato altre spese,
E abbiamo invece
è un fatto,
Un'azione che ha portato l'Europa a capire che bisogna aiutare di più gli Stati nazionali a conseguire quegli obiettivi di sovranità europea positiva che sono fondamentali per far contare dall'Europa di più nel mondo semplice il discorso e quindi sulla base di questo adesso, prendendo atto dei problemi che soprattutto sono derivanti dall'infrazione cerchiamo,
Di far capire all'Europa che serve fare ancora di più e magari allentare anche un po'i vincoli del patto di stabilità per tamponare una situazione gravissima e purtroppo non è causata da incapacità dei dei singoli governi, ma da fattori esogeni addirittura estranee anche alle logiche europee. Quindi è semplice, e il fatto che ci sia un governo con i con i fondamentali in ordine dà molta più autorevolezza all'azione del Governo stesso in Europa,
L'ultima cosa oggi e che è apparso chiaro a tutti che il futuro accordo può scusi esco dal dal un futuro accordo con Fn. Non si fa col partito di Vannacci. Questo lo deve chiedere a loro. Votano contro la fiducia, sconfessando il no le loro idee. Ma se io lo chiedo a lei, lei lo vorrebbe fare un accordo con loro assolutamente no, io non posso fare accordi con chi
Vota contro il progetto, il programma, le idee che loro stessi hanno condiviso fino a un certo punto e poi sono passati all'opposizione perché votare contro la fiducia significa passare all'opposizione e hanno aggiunto i loro voti a chi vuole far cadere il governo Meloni lasciando l'Italia in balia della peggiore sinistra, dicendo grazie Raffaele Nevi di forse
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