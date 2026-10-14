Giunta Autorizzazioni: il caso Delmastro finisce alla Consulta: intervista a Dario Iaia

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 19:00.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
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Radio Radicale chiamo con l'onorevole Dario Iaia, capogruppo di Fratelli d'Italia, in giunta delle autorizzazioni a procedere per parlare.
E di quello che ha fatto in questi giorni il presidente della vostra Giunta Davis Story, che ha avviato un'iniziativa per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale sul cosiddetto cd, che la la giunta avrebbe dovuto consultare, che era stato inviato dai magistrati che stavano
Facendo le indagini sul sul caso Del Mastro che, ricordo, non è mai stato indagato per nessun motivo, questo rende il caso ancor più insolito, in quanto, non essendo indagato, si è creata una situazione particolare, quasi un inedito, allora io le volevo chiedere come avete vissuto questa situazione dell'aspettavate dopo le polemiche che c'erano state in merito all'iniziativa del presidente della Camera, Lorenzo Fontana punto interrogativo.
Ma no, non ce lo aspettavamo, diciamo che non abbiamo apprezzato il fatto di aver saputo della presentazione di questo ricorso da parte del presidente della Giunta dai giornali e abbiamo stigmatizzato in una seduta della Giunta di ieri mattina questo comportamento assolutamente non corretto dal punto di vista istituzionale.
Nel senso che, se il Presidente aveva intenzione di presentare un ricorso per conflitto di attribuzione, soprattutto nel momento in cui agisce da presidente,
Deve informare preventivamente la Giunta, o quantomeno l'Ufficio di presidenza, la cosa cosa che idonei non ha assolutamente fatto quello che noi abbiamo stigmatizzato questo comportamento, allora, se il presidente ha fatto una cosa di questo genere
Doveva farlo a nome della Giunta e quindi di sottoporlo a un voto della giunta que me mi sbagliassi, avrebbe dovuto, avrebbe dovuto farlo a nome della Giunta, chiaramente la Corte Costituzionale, adesso vedremo cosa risponderà se riconoscerà l'ammissibilità del ricorso quindi alla legittimazione attiva da parte del presidente odori o se non riconoscerà questo tipo di legittimazione è certamente però avrebbe dovuto comunicarcelo allora io credo che non ce l'abbia comunicato proprio per non sottoporsi al voto da parte della Giunta ecco,
Il fatto che lui, l'abbia fatto a titolo personale, senza una delibera della giunta rende questa è un'iniziativa individuale o non
Iniziativa della Giunta e che quindi dovrebbe in qualche modo è un'iniziativa individuale. La Corte costituzionale ha chiarito che anche un singolo parlamentare può presentare ricorso per costata soluzione contro la Camera di appartenenza, e questo va bene, ma noi abbiamo chiesto al presidente Dory di metterci a disposizione una copia di questo ricorso, cosa che ad adesso ad oggi non è ancora avvenuto e io ho sentito qualche minuto fa gli uffici,
La il ricorso non è ancora disponibile per cui, insieme ai colleghi capigruppo del centrodestra abbiamo formalizzato una richiesta per avere una copia di questo ricorso, per capire se il presidente Doria ha agito come singolo parlamentare o se ha agito come presidente della gente. Si è agito come presidente della giunta. Dal nostro punto di vista avrebbe dovuto avere un mandato, perché il presidente della Giunta stessa, anche al presidente aggiunto, non è un organo monocratico. Presidente della giunta e il rappresentante, quindi ordine ai lavori
Organizza l'ordine del giorno, eccetera, di un organismo collegiale che composte da più componenti. Cosa rende disponibile questo documento del ricorso, cioè nel senso vi ha spiegato, cioè io faccio un rigore su questo documento ci ha dato la disponibilità per mettersi a disposizione della coppia di questo ricorso però, ripeto, ad oggi ho capito che il ricorso ancora non è disponibile. E un po'singolare che
Il presidente di una giunta che vuole vedere un cd presentano un ricorso su, e poi si potrà sapere che c'è il ricorso poi non lo fa nemmeno vedere ha detto che ce l'avrebbe fatta vedere, però io ho contattato l'ufficio pochi minuti fa e cioè non è ancora disponibile, allora ieri fra questa mi è arrivata una mail, ieri avete già fatto un ufficio di presidenza che vi siete, ma nell'ufficio di presidenza, insieme ai colleghi del centrodestra, abbiamo appunto rappresentata dal presidente Dory la non correttezza dal punto di vista istituzionale di questo comportamento avrebbe dovuto informarci di questo e non possiamo leggere
Il fatto che il presidente della Giunta, quindi, il nostro presidente, aveva presentato un ricorso. È chiaro che questo comporta delle conseguenze, anche dal punto di vista delle imparzialità del Presidente, dal punto di vista della fiducia che i componenti della giunta devono avere nei confronti del presidente, il quale è un organo che teoricamente dovrebbe essere imparziale, ma che non si sta comportando assolutamente da figure imparziali e in questo caso
Vogliamo ricordare che questa è una vicenda che riguarda una te, l'ho detto nell'introduzione non indaga non indagata assoluto, ma questo lo rende veramente non indagato, ma io aggiungo anche un altro aspetto che diventerà più interessante nei prossimi giorni, vale a dire che stiamo affrontando una questione che riguarda una parlamentare di AWS quindi del centrosinistra l'onorevole Ghirra la quale ha lamentato con la giunta,
La acquisizione da parte della procura di Ravenna della sua messaggistica nell'ambito di un'indagine.
Che sta portando avanti la procura di Ravenna per fatti gravi, vale a dire per far rinascere i falsi certificati per gli immigrati irregolari, per farli uscire sostanzialmente del Cpr, e lei lamenta questa violazione da parte della Procura della Repubblica di Ravenna,
L'atteggiamento da parte del centrosinistra da parte del Pd è diametralmente opposto rispetto a quello del caso Del Mastro, quindi diventano garantisti, ripetono l'onorevole Ghirra non è assolutamente indagato, quindi nel caso in cui si tratti di uomini o donne, esponenti del loro campo e diventano invece sono invece colpevolista nel momento in cui si tratta di garantire esponenti politici dello schieramento avverso
Lei direbbe che nei confronti di Del Mastro c'è?
Un fumus persecutionis, diciamo inedito, che riguarda un non indagato.
Ma più che fumus persecutionis, io ritengo che bisogna rispettare le regole, ci sono delle norme che vanno rispettate, anche riguardo alle chat c'è una situazione paradossale, perché da una parte il centrosinistra avrebbe voluto vedere queste chat, eccetera, il cui contenuto è irrilevante rispetto al procedimento che segue la Giunta,
E sono certo prodotto ed ha azzerato no dalla difesa di Caroccia, oltre che dare il massimo,
In un altro caso, nel caso invece dell'onorevole Ghirra, quindi parliamo di chat della Procura, quindi provengono da un'autorità pubblica, invece ci si oppone perché ci sono le prerogative parlamentari, quindi un doppio standard, due pesi e due misure che chiaramente è giusto che i cittadini italiani conoscono
L'ho conosciuto non hanno conosciuto tra io, vi ringrazio, qui sta, ti ringrazio per la vostra disponibilità.
Grazie a Dario Iaia di di Fratelli d'Italia, col quale abbiamo parlato del caso de del del cd di Del Mastro che finirà è finito alla Consulta, grazie
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