Il dibattito sul Consiglio Ue: intervista a Maurizio Lupi

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 19:15.
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deputato (NM(N-C-U-I)-M-CP)
E Radio Radicale con Maurizio Lupi, dopo la replica di Giorgia Meloni e prima del voto sulle risoluzioni che già sono state approvate anche al Senato.
Allora
E tutto si può dire tranne che Giorgia Meloni non si presenterà domani al Consiglio europeo con le idee non chiare perché, insomma, ha chiarito tante cose e anche quello che vuole fare nei confronti dell'Unione
Europea allora, come ha trovato il suo intervento qui, e soprattutto la cultura con la quale si presenterà in Europa B l'intervento, l'intervento mi è sembrato quello nella relazione al Parlamento di al di grande livello istituzionale, come sono stati i quattro anni di di di di interventi e di azioni in politica estera da parte della presidente Meloni
Anzi, la politica estera è tornata, dopo tanti anni, ad essere al centro dell'azione politica di un governo, sapendo che ormai, come diceva De Gasperi, la politica estera condiziona di fatto la politica italiana e si vede la replica poi torna è tornata la Meloni più leader politico della coalizione e di un partito, però mi sembra che le questioni siano sul tavolo. Sono importanti sicurezza, I energia sono la faccia
Due facce della stessa medaglia sull'energia. Ovviamente ci sono temi che sono affrontati dalle politiche interne, ma tutto ciò che sta accadendo è condizionato da un'azione che deve essere fatta, ovviamente,
Dall'Unione Europea,
E da questo punto di vista, la richiesta di flessibilità sulla sicurezza e sull'energia, e l'Europa ha accettato da parte dell'Italia anche nei contenuti e abbiamo mandato e cioè di aiutare famiglie e imprese va nella direzione giusta la il tema
L'importante è quello legato al all'inflazione, che ha che che è conseguenza diretta di quello che sta accadendo
L'inflessione, ricordo che ci porterà a pagare gli interessi sul nostro debito. Dai 97 miliardi le previsioni sono quasi 107 miliardi di euro che vengono tolti alla sanità, a insegnamento, al rilancio, alla alla scuola, al rilancio della del del dell'economia delle imprese, ad azioni che più del welfare contemporaneamente, per esempio, un altro dato fondamentale sull'inflazione, che aumentano tutti i costi legati alle opere pubbliche, che sono fondamentali per il rilancio e quindi una richiesta di flessibilità sul tema dell'inflazione. È una richiesta che va nella direzione di capire che questo è il momento.
Di aiutare la crescita, ma non è un problema solo dell'Europa, ma è un po'dell'Italia, ma di tutta l'Europa credo che questi
Mi sembra che lo slogan sintetico possa essere non ci possono essere regole vecchie per sfide nuove. Le regole si devono adeguare alle sfide nuovi termini. Ecco ritiene che la trattativa sul bilancio dell'Unione europea possa essere la leva decisiva per vincere questa battaglia in sede europea, ma intanto ritengo che l'Italia non sia isolata che da sempre ormai diventata ad essere una delle netto, giustamente, una degradarsi liquide dell'Unione europea. L'attrattiva del bilancio certamente è uno strumento importante, ma credo che l'interesse che Alitalia, ma dovrebbe avere tutta l'Europa è esattamente quella di
Sostenere in un momento come questo la crescita.
E per sostenere la crescita. Abbiamo bisogno con intelligenza
Il debito pubblico e tanto del CT dell'Italia di incentivare e concentrare le risorse per famiglie e imprese
E il chiarimento con futuro nazionale. Le è piaciuto nel senso che è stato il momento, diciamo più forte della giornata. Insomma, la Meloni è intervenuto su un aspetto tecnico che riguardava l'accordo Stati Uniti, Russia,
Invitando i parlamentari a dimettersi, insomma, si può dire più chiaro di così la musica per le nostre orecchie che come Noi Moderati sin da subito abbiamo detto che noi moderati e il futuro nazionale incompatibile con la proposta politica e non solo di noi moderati ma di tutto il centrodestra che si è messa fuori dalla coalizione ma che non solo si è messo fuori dalla coalizione ma che non è parte della coalizione di centrodestra.
Farà la sua legittima strada, mi sembra che la forza dell'intervento della Presidente del Consiglio lo abbia ribadito con nettezza e chiarezza, nonostante ho visto che, per esempio nell'ultimo periodo Vannacci, al di là dell'essere impegnato, ovviamente nella sfida agonistica di biathlon con Renzi sulla maratona e poi sulle miglia nautiche ed è,
Quello sulla maratona alla. Vincerebbe lei però Hellas Lorella sì, quella sì, ma siamo concentrati sulla legge di bilancio. Voglio dire sia come, come si è visto tentativamente, ritornando a dire Poggio alle armi, voglio ritrae c'ha cambiato i toni più alla Bigoni, eccetera. Mi sembra che oggi la Meloni abbia posto una pietra definitiva sul fatto che, perché aveva ancora dubbi che futuro nazionale andrà per la sua strada e, ovviamente i cittadini israeliani sapranno scegliere le prossime elezioni, segare i voti al centrodestra oppure alla sinistra attraverso Guarnaccia, voglio dire un'ultima cosa sulle risoluzioni delle opposizioni. 5, ancora una volta si è visto che il campo largo e unito solo da una cosa, né cercare di battere il centrodestra e non invece dal un programma che può essere alternativo al centrodestra, di cui, come abbiamo detto sin dall'inizio, in questa dialogo chiacchierata con voi è fondamentale. La politica resta la divisione in politica estera, vuol dire che non avrai mai la possibilità,
Di attuare qualunque programma economico, perché abbiamo visto come incide sulla politica delle famiglie e per le imprese sul costo dell'energia e sulla vita quotidiana di ogni cittadino. Grazie a Maurizio Lupi.
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