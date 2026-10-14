Il dibattito sul Consiglio Ue: intervista a Nicola Fratoianni

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 19:20.
La registrazione video ha una durata di 3 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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Radio Radicale con Nicola Fratoianni dopo il suo intervento in dichiarazione di voto sulle risoluzioni, allora, comandato questo dibattito sul Consiglio europeo.
Come ha trovato la posizione dell'Italia, che si trova in difficoltà sulla sensibilità e ha criticato, non so se lei l'ha interpretato come una critica Trump ha in qualche modo definito negativamente l'accordo tra Russia e Stati Uniti sul gasolio russo, diciamo una definizione piuttosto tiepida quella di Giorgia Meloni come sempre quando si tratta di Donald Trump l'amico americano non si tocca questo è il punto e non so che anche quando le sue scelte sono esplicitamente contrari al nostro interesse nazionale, agli interessi dell'Europa, in questo caso sulla pelle dell'Ucraina,
Rampe Pupi, vi fossero due grandi amici, non sapevamo che avevamo segnalato da tempo ed è per questo che da tempo chiediamo dell'Europa metta in campo una svolta all'iniziativa diplomatica che non consegni l'Ucraina la pace delle armi, ma che aiuti l'Ucraina ad uscire dal macello della guerra in una pace fondata sulla diplomazia e sulla giustizia per quanto sia possibile quando c'è una guerra,
La verità è che Giorgia Meloni ci attacca e accusa, e noi della Sinistra ecologista di essere per la transizione ideologica ripete questa battuta un po'trita e ritrita ormai, ma l'unica transizione ideologica che vedo è la sua, quella di cui si è professata per una vita patriota legata all'interesse nazionale oggi,
Invece in sposa l'interesse nazionale di altri in questo caso Donald Trump dicendo, ossia l'aumento della spesa militare al 5% sul Pil, la verità è che non dà una risposta alla crisi che attraversano gli italiani, in questo momento in versione nervosismo che oggi abbiamo ancora una volta misurato in aula.
Almeno sull'attacco che ha fatto al futuro nazionale sarà trovato d'accordo, ma insomma, sono le schermaglie, si è sentito per un attimo meloniano in quella.
Pronta allo scontro evidenza, diciamo le
Delle frattaglie di una destra che si scompone e che si rincorre. La verità è che sarebbe stato più interessante se l'attacco avesse riguardato il cuore della proposta politica di Vannacci, che invece è molto simile a quello di Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi hanno, diceva l'immigrazione, ma blocco navale, ma la sostanza è sempre quella
E però però, quando la rincorsa per ragioni elettorali domina la scelta politica, poi il risultato è questo, uno scontro tutto legato alla categoria del tradimento è una categoria, diciamo che in politica emerge quando la crisi diciamo più evidente
Sulla flessibilità, il governo italiano la spunterà o vede una partita difficile su questo sull'energia e il fatto che abbia utilizzato il presidente del Consiglio, il bilancio europeo per avviare una trattativa su questo punto mi sembra efficace o?
è un segno di debolezza. A suo modo di vedere, questo vedremo intanto questo governo si impegna ad investire 14 miliardi di euro con la flessibilità in armi. Per questo mi pare un disastro senza limiti, anche perché la flessibilità energetica, una flessibilità che impone, secondo le regole europee, di fare le scelte che finora Giorgia Meloni si è rifiutata di fare, cioè investire sulla transizione. Il tema è come farà a usare le risorse orientate vincolate a quel tipo di investimenti per distribuire gli angeli e l'ultima cosa, dopo il Consiglio europeo, ci sarà una schiarita per la quale
Avranno le idee chiare per fare la legge di bilancio che mi sembra ieri sia stata un po'macho ce lo auguriamo, doveva essere pronta in queste ore e ancora non senza grazie, come sempre. Nicola Fratoianni
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