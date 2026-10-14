L'Ilva attende la Corte di Cassazione: intervista a Luca Pastorino

L'intervista è stata registrata mercoledì 14 ottobre 2026 alle 19:30.
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deputato (MISTO-+EUROPA)
E Radio Radicale, siamo con Luca Pastorino del Partito Democratico, che parlare dell'Ilva e del pronunciamento della Cassazione, che tutti aspettiamo con una certa ansia, perché, insomma, è in gioco la sorte di una grande azienda e di tanti stabilimenti, tra cui quelli della sua regione quelli anche in Piemonte a Novi Ligure allora anche il sindaco di Genova si è occupata di questo grosso dicendo sperando che possa sopravvivere e anche il nucleo produttivo delle case esiste nella vostra regione, allora qual è? Ad oggi la situazione, abbiamo visto delle proteste, sono fortissime e che la situazione è drammatica.
Bruttezza non sono fortissimo, di pomeriggio è stata occupata la Prefettura dei laboratori, che sono lì da lunedì davanti, o ne davanti da lunedì.
In attesa di risposte dal governo, sono stati diversi contatti o quanto io so perché diciamo in subordine hanno sentenza, si chiede cioè la protesta nel flusso riuniti nel Nord è partita il giorno in cui la settimana scorsa, attraverso una formula inedita nella maniera più assoluta e istituzioni locali comunali una zuppa, una comunicazione relativa al fatto che dal 15 novembre seguito alla chiusura dell'altoforno del proprio dal Forum di Taranto,
Anche gli stabilimenti di Genova, Novi, eccetera, avrebbero chiuso per mancanza di approvvigionamento. Questo è un po'il tempo, i lavoratori chiedono di lavorare, ovvero chiedono i commissari impresa al governo
Di trovare, diciamo, l'acquisto dei semi lavorati per fare andare avanti una produzione che è una produzione che ha un mercato e sulla quale sono tante, come se questo è un po'la situazione, al di là dell'assenza la Cassazione,
Per cui l'attenzione è alta laboratori Genova Paolo Vigevano incassato, diciamo la solidarietà della città tutta, nonostante tre giorni che non si passa alla piazza Corvetto, che nella zona piuttosto centrale al Fondo centrale
Però adesso diciamo che c'è un crescendo di cioè si è passati dalle salsicce dalla prima sera con la musica in mezzo alla strada laterale, genovesi all'occupazione della Prefettura. Quindi no, non c'è ancora nessun tipo di di risposta su questo tema continua più facile se vogliamo, non è implicato comunque, ma più facile rispetto a quello che l'oggetto vero per l'assistenza. La Cassazione è arrivata e arriverà il 20 ottobre e mi sento di dire che, insomma, la cosa più sconcertante di questa vicenda si protrae da anni e che da almeno 11 mesi, Commissario sapessero, diciamo, della della sentenza di primo grado che sostanzialmente chiedeva,
La produzione a caldo a Taranto, 16 mesi. Insomma, pensavo ci fosse un piano B,
Invece ostico Samoa, affinché attraverso Whist Urso va avanti a parlare di questa gara dura ormai da tre anni nella gara fisarmonica sapersi chiuso senza reticenze forme, detto il cinque prima non c'erano o sono entrati gli italiani, l'industria italiana sono una roba veramente che sembra una barzelletta però ripeto,
A livello o attraverso la sentenza della Corte di Cassazione, però.
No, non diciamo, avrebbe degli effetti negativi se vogliamo
Ben tre vi imprime gli effetti negativi sulla salute, sulle polemiche su Knutson, a Taranto o per via normativa attraverso un sistema di governo se ne deve occupare, perché il laboratorio in gioco sono tanti, quindi Cassazione, attendiamo nessuno possa sono anche i colleghi che anticipano sentenze, ma in realtà non c'è nulla di scritto dopo due gradi di giudizio hanno detto
Un'altra cosa e
Però non lo sono a livello normativo, è stato fatto ieri e oggi Irpef un decreto che però non è sufficiente, no, non è sufficiente esattamente quello associativo di bimbi.
Negli stabilimenti del nord si interviene sulla cassa integrazione, sulle aree, sul futuro delle aree, Ilva, su se stessi diciamo sì, si salva in parte una produzione non a caldo, anche questa non è la soluzione che si ritiene che questo sia un caso inedito di autodistruzione di un comparto industriale in un Paese che si definisce tale, beh, insomma, si potrebbe anche pensare così, soprattutto per quello che ho detto prima dei 10.000 su cui certamente non poi non vorrei che poi innanzitutto dall'autodistruzione.
Influisce
Un punto diciamo terminale di questa caduta, dal quale passa un soggetto nuovo che raccoglie quello che resta
E riparte, ma con tutte le conseguenze, soprattutto dal punto di vista occupazionale, Xol. Io, la storia dei Nirvana storia diciamo negli ultimi anni, a partire dal Governo, non c'era Calenda, Ministro, no, nella famosa gara incredibilmente era stata vinta da ArcelorMittal, ovvero Zam faceva capo a una cordata differente da un'altra du printemps, era incrostato, ovvero Cassa, depositi e prestiti.
Onesto, inizialmente inspiegabile, che poi, insomma, è franato nel corso degli anni ha portato al commissariamento e tutte le cose conosciamo, quindi diciamo che sono 10 anni almeno un quasi che.
Rimaniamo sgomenti a una gestione che negli ultimi quattro anni con il gestore Urso e ha visto scenari veramente poco comprensibili in termini di prospettive di lungimiranza noi continuiamo a chiedere al primo giorno.
E l'intervento dello Stato anche temporanee, e questo va di combustione degli impianti in termini di garanzie, ma non soltanto per poi magari cedere a un privato. Una volta diciamo sistemato tutto il percorso, questo non è avvenuto davvero. Uno ripensa tutte le dichiarazioni fatte dal ministro Urso gli ultimi tre anni, Hans Urs doveva leggere lo facevo sistematicamente question time una russo si gruppo nel quadro di una
Di una totale confusione che ancora oggi teologico tocchiamo con mano e tutta la sua drammaticità, quindi lei non si sentirebbe neanche dei 10 ottimista nel caso ci fosse un pronunciamento.
Positivo da parte della Cassazione che ribaltasse, ma non ha bisogno di ottimismo, questione che comunque, con la sentenza, in ogni caso darebbe respiro.
Però non risolve il problema, ha oggi vedo un problema non risolto, si materializza nella, diciamo, nella drammaticità del momento, servoassistenza tardiva o no, il pallino passerebbe a chi non l'ha, risolto per 10 anni per alcuni anni.
È chiaro.
Grazie a Luca Pastorino del Partito democratico, col quale abbiamo parlato della situazione dell'ILVA, grazie grazie.
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