Intervengono: il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, la Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Petra Bayr.



I temi al centro della Conferenza: “Democrazie resilienti: unite contro le minacce ibride”, “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro” e “Rinnovare l’ordine internazionale basato su regole, il ruolo dei parlamenti nell’affrontare e rispondere alle crisi contemporanee”.



Registrazione video dell'assemblea "Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento", svoltasi a Roma giovedì 15 ottobre …

2026 alle ore 10:30.



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 24 minuti.



Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Parlamento.



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