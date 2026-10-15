15 OTT 2026
dibattiti

Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento

ASSEMBLEA | - Roma - 10:30 Durata: 2 ore 24 min
A cura di Francesca Rosini
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Intervengono: il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, la Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Petra Bayr.

I temi al centro della Conferenza: “Democrazie resilienti: unite contro le minacce ibride”, “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro” e “Rinnovare l’ordine internazionale basato su regole, il ruolo dei parlamenti nell’affrontare e rispondere alle crisi contemporanee”.

Registrazione video dell'assemblea "Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento", svoltasi a Roma giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 10:30.

La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 24 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Parlamento.

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Fanno ingresso in Aula il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio la Russa, e la presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Petra Bayer.
Thank you
Care colleghe.
E, cari colleghi, la Camera dei deputati?
è lieta di inaugurare i lavori della Conferenza europea dei presidenti di parlamento, saluto il presidente del Senato, la Russa, con cui ho l'onore di condividere l'accoglienza di questo autorevole consesso.
Desidero ringraziare la presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Petra Baia.
E la presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Elisabetta Gardini per l'impegno profuso e la costante e preziosa sinergia con cui hanno reso possibile questo evento, ringrazio inoltre il vice presidente del Parlamento europeo o Isik.
La sua presenza testimonia il legame che unisce le istituzioni democratiche del nostro continente.
Rivolgo un cordiale benvenuto anche ai presidenti di parlamento dei Paesi del Consiglio d'Europa, ai presidenti dei Parlamenti, osservatori e partner per la democrazia presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, saluto infine i rappresentanti delle assemblee internazionali che ci onorano della loro partecipazione attribuendo a questo incontro un più ampio e prestigioso orizzonte politico che ribadisce l'universalità dei valori chi che ci apprestiamo a riaffermare.
Essere qui oggi nell'aula di Montecitorio riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici.
Il Parlamento italiano ebbe infatti il privilegio di ospitare nel settembre del 1975 la prima storica conferenza dei presidenti delle assemblee parlamentari europeo, fu un momento di particolare lungimiranza politica che diede un impulso notevole allo sviluppo della diplomazia parlamentare.
In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico.
Era invece fondamentale conferire alle assemblee parlamentari una posizione centrale in questa evoluzione in quella visione, i parlamenti dovevano assurgere a interpreti autentici delle speranze e dei cittadini, sia sul piano nazionale.
Sia su quello internazionale, dando risposte concrete ai bisogni di pace e di dignità dei popoli. A cinquant'anni da quel primo passo, l'eredità di quella stagione conserva ancora una stringente attualità,
Viviamo in un frangente storico segnato da pressanti sfide che richiedono risposte e soluzioni quanto più condivise
Penso alla rivoluzione digitale e alle crescenti minacce ibride, all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, ai conflitti e alle crisi internazionali che incrinano la stabilità e l'ordine globale.
Si tratta di questioni complesse che impongono l'urgenza di un'azione parlamentare forte e coesa, capace di difendere la centralità della persona, i diritti umani e lo stato di diritto, in questo scenario i nostri luoghi, nei quali si esprime la sovranità popolare rivestono un ruolo significativo nel campo della sicurezza e della cooperazione.
Mi auguro dunque che questa conferenza possa rappresentare uno spazio privilegiato per valorizzare l'unità di intenti delle nostre democrazie, con l'auspicio più sincero di poter costruire insieme un cammino comune fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla pace, vi ringrazio.
Grazie Presidente, Fontana, grazie per la squisita.
Ospitalità che alla Camera dei deputati offre a tutti i partecipanti grazie, signor Presidente dell'Assemblea parlamentare, per essere qui con noi grazie alla signora segretaria generale, grazie a tutti voi, grazie per la partecipazione, perché questa è veramente una giornata importante, è un momento storico in questa fase complessa della nostra vita e della vita del nostro continente e non dimentichiamo che il Consiglio d'Europa nacque 50 anni fa,
Ed era da poco passato un conflitto, un conflitto terribile, un conflitto che aveva sconvolto il mondo, e questa questa nascita ci rende però forti nell'affrontare qualunque difficoltà. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario il ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronte ad affrontare le 3 sfide importanti del nostro tempo, le minacce ibride, l'intelligenza artificiale, il ruolo dei Parlamenti in questo campo appare, appare veramente cruciale per il futuro del nostro continente. La resilienza democratica richiede davanti tutte le sfide del nostro tempo, una sicurezza a 360 gradi, ma soprattutto istituzioni capaci di conservare la fiducia dei cittadini senza una base condivisa. Il libero confronto delle idee rischia di essere travolto dalle manipolazioni e voi capite perché siete o tende attenti, osservatori di ciò che avviene nel mondo, che il rischio di manipolazione si è decuplicato
Negli ultimi anni la risposta non può essere soltanto nazionale, deve essere europea, solidale e collettiva, è proprio nei valori fondativi del Consiglio d'Europa che troviamo la forza per difendersi, restando fedeli ai nostri principi, ai principi che vogliamo proteggere, in secondo luogo, l'innovazione, l'impatto delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale,
Offre opportunità straordinarie, ma attenzione presenta anche molti rischi e richiede un quadro etico e giuridico solido incentrato sull'uomo, sull'essere umano, una questione che riguarda il mercato del lavoro, perché l'intelligenza artificiale può accrescere la produttività e aprire nuove professioni ma può anche sostituire mansioni, accentuare le disuguaglianze e indebolire le tutele e in una parola può far diminuire il peso dell'intelligenza dell'uomo a fronte di quella artificiale, per questo dobbiamo promuovere uno sviluppo autenticamente umano, centrico nel quale la tecnologia sia al servizio della persona e non viceversa. Nell'enciclica magnifica Humanitas papa Leone quattordicesimo, a cui sono certo via suggerite nel mio, nel mio desiderio di ricordarlo è di unirci insieme per la pronta guarigione del malessere che l'ha colpito
Papa Leone quattordicesimo ci richiama al primato della dignità umana, della libertà e della responsabilità di fronte alle innovazioni tecnologiche è un invito che interpella direttamente i legislatori, accompagnare la trasformazione con formazione permanente, protezione dei lavoratori, trasparenza degli algoritmi e accesso equo alle opportunità sono parole apparentemente semplici, ma per realizzare questi questi eventi questi fatti ci vuole tutto il nostro impegno e desiderio cogliere questa occasione per rivolgere a tutti voi un invito,
A non demordere mai un invito a credere fortemente nella possibilità che sia la politica, i parlamenti, rappresentanti del popolo, a dare il senso compiuto nel loro mandato e del loro mandato per risolvere o almeno provare a risolvere tutti i problemi. La diplomazia parlamentare non sostituisce l'azione dei governi e ne siamo assolutamente consapevoli, ma può affiancarla e rafforzarla mantenendo aperti canali di dialogo, anche quando le relazioni ufficiali attraversano momenti difficili. Il confronto tra rappresentanti eletti consente di costruire fiducia, comprendere le ragioni reciproche e sostenere soluzioni pacifiche nel rispetto del diritto internazionale. Credo fermamente che il dialogo tra le nazioni e ai popoli sia la strada maestra per affrontare le sfide globali del nostro tempo. In questa prospettiva, l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e famiglia conosco da sempre perché mio fratello
Vincenzo, è stato vicepresidente di questo organismo negli anni negli anni 80, credo si negli anni 80. Credo che il sistema internazionale debba ricordarsi che non è solo un insieme di regole, la conferenza ci mostra che esso è soprattutto una comunità di valori condivisi che siamo chiamati a custodire tramandare alle future generazioni in questa prospettiva,
L'assemblea parlamentare del Consiglio offre uno spazio prezioso di incontro fondato sulla tutela dei diritti, sulla democrazia e sullo stato di diritto, auguro quindi a tutti voi un lavoro proficuo, è ricco di spunti operativi, che questi giorni di confronto riaffermino con forza il ruolo centrale dei Parlamenti nel plasmare un continente è un mondo più unito ma le idee camminano sempre sulle gambe degli uomini per cui tocca a noi realizzare questi buoni propositi grazie.
Excellence eccellenze, esimi ospiti, cari colleghi, cari amici, caro presidente Fontana, caro presidente, la Russa, grazie di accoglierci qui a Roma grazie di dare ai parlamenti dell'Europa e non soltanto un luogo per incontrarsi, per ascoltare.
Gli uni con gli altri e per è preposto a trovare risposte comuni in una cinquantina d'anni fa, la primissima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti si incontrò qui e il suo anfitrione, Sandro Pertini, all'epoca presidente della Camera dei deputati italiana disse questa riunione qui a Roma e lo cito ci presenta la prima occasione di affermare al massimo livello della rappresentanza parlamentare europea che se così auspichiamo, se vogliamo andare oltre le mere dichiarazioni d'intento devono essere le Assemblee legislative delle nostre nazioni, che possono e devono operare libere scelte richieste peer,
La costruzione politica democratica dell'Europa, fine dell'accettazione, cinquant'anni dopo le sue parole sono più rilevanti che mai la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto sono sottoposti a grave depressione nei nostri Stati membri, nei nostri Stati osservatori e nei nostri partner per la democrazia, l'Europa
Il mondo di cui sogniamo non è mai compiuto, è sempre un cantiere e ciascuno di noi aiuta a costruirlo, date un'occhiata attorno a questa stanza, parlamenti, grandi Parlamenti, piccoli democrazie consolidate, democrazie giovani,
Membri del Consiglio d'Europa e amici che vengono da fuori dal nostro conti fuori dal nostro continente. In qualità di presidente dell'Assemblea parlamentare, lo dico in tutta chiarezza ciascun Parlamento in questa sala conta un un Parlamento piccolo, né una voce piccola. Una democrazia giovane non è un partner di serie B, non siamo sempre d'accordo gli uni con gli altri, ne abbiamo scelto
Di essere seduti nella stessa aula e di cercare un terreno comune perché, in ultima analisi siamo tutti al servizio degli stessi delle stesse persone, ai nostri cittadini, in queste due giornate parleremo di tre tematiche che sono più fortemente collegate di quanto non appaia a prima vista, innanzitutto democrazie resilienti, lotta contro le minacce, ibride disinformazione, ciberattacchi, ingerenze straniere nelle elezioni, manipolazione del nostro dibattito aperto. L'obiettivo è sempre lo stesso. Far sì che i cittadini dubitino delle loro istituzioni e, in ultima analisi, della democrazia stessa.
La nostra risposta non può assolutamente essere meno libertà, deve essere maggior resilienza, istituzioni forti, media liberi pluralistici, trasparenza, fiducia, le minacce ibride ignorano le frontiere e tra l'altro anche quelle robuste, le nostre risposte devono pertanto essere anche transfrontaliere. Condividiamo i nostri strumenti, la nostra esperienza nei nostri dibattiti possiamo approfondire ulteriormente quando abbiamo deciso nella primavera di quest'anno, gli argomenti di questa conferenza. Nessuno si aspettava che gli attacchi ibridi sarebbero diventati più mirati, più forti.
Eh.
Provocano e forse vogliono provocare delle alleanze militari, possono creare una paura realistica tra i nostri cittadini di una guerra che minaccia di spostarsi dall'Ucraina verso l'Occidente e dobbiamo affrontare questo rischio che giorno dopo giorno diventa sempre più realistico. Il secondo argomento è l'intelligenza artificiale e il mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale a Porta occasioni reali, maggiore produttività, nuove professioni, ma pone anche questioni serie in merito alla sicurezza dei posti di lavoro, la discriminazione alla dignità dei lavoratori. Il Consiglio d'Europa ha dato risposta con la sua Convenzione quadro sull'intelligenza artificiale? Si tratta del primo trattato internazionale legalmente vincolante in questo campo. Il suo principio è semplice. La tecnologia deve essere al servizio dei popoli
E adesso sta a voi ratificate la mettetela in atto, quanto prima entrerà in vigore, tanto più equa sarà la transizione, le macchine calcolano, ma sono gli umani a decidere, siamo noi a definire i valori e soltanto noi possiamo essere chiamati a rispondere del nostro operato nessun algoritmo si è mai presentato di fronte a un tribunale e ha dovuto rispondere delle proprie azioni e questo dibattito non si ferma all'Atlantico. L'Europa e l'America del Nord scrivono queste regole insieme
E o altrimenti queste regole saranno scritte da qualcuno che non è mai stato eletto, in terzo luogo, rinnovare l'ordine internazionale basato sulle norme, il ruolo dei parlamenti nel rispondere alle crisi contemporanee noi continuiamo, le le guerre continuano sul nostro continente e il diritto internazionale e,
Posto aggravi sollecitazioni, viene contestato, molti cittadini si chiedono ma l'enorme CIP proteggono ancora i deboli con rispetto ai forti la nostra risposta dev'essere sì, l'ordine basato sulle norme non è un lusso per tempi di pace e lo scudo che ci protegge in tempi di crisi ma deve essere rinnovato e i Parlamenti dei versano devono essere al centro di questo rinnovamento noi ratifichiamo trattati,
Noi finanziamo gli impegni internazionali e, mediante la diplomazia parlamentare, noi teniamo aperte le porte quanto e quando gli altri vorrebbero chiuderle, cari colleghi, se c'è un messaggio che vi chiedo di portare a casa da Roma, che sia questo il dialogo tra i parlamenti non è una formalità, è una necessità gli attacchi ibridi l'intelligenza artificiale, l'erosione del diritto internazionale nessuno,
Di tutte queste, nessuna di tutte queste cose può essere risolta nelle mura di un'unica aula parlamentare, ciascuno di noi deve dare parte della risposta, c'è un Parlamento che magari si è fatto pioniere con una legge sulla sicurezza elettorale e un altro ha costruito un quadro per la trasparenza algoritmica un terzo,
Conosce i conflitti, la riconciliazione e ricostruzione a partire dalla sua propria storia, ma non sono le dimensioni a decidere chi ha gli l'idea migliore, talvolta le riforme più orgogliose, più forti provengono proprio dai parlamenti più piccoli.
E l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è la prova vivente che ciò funziona da oltre 75 anni a questa parte, ha unito parlamentari attorno ad un'unica convenzione ai diritti umani. La democrazia, lo Stato di diritto, sono il nostro retaggio comune che dobbiamo proteggere insieme. In qualità di presidente, continuerò a promuovere questo dialogo con ogni Parlamento, piccolo o grande. In Europa ed oltre le nostre democrazie sono forti soltanto quanto le maglie della catena che le collegano. Cari colleghi, siamo onesti, ogni conferenza produce ottime idee, ma poche di queste idee sopravvivono
Al viaggio di ritorno a casa una volta tornati sulle nostre scrivanie, le materie urgenti spingono in secondo piano quelle importanti, ma Roma non dovrebbe fermarsi a Roma, non dovrebbe chiudersi qui e quindi.
Ho preparato qualcosa di piccolo ma personale al termine o, se preferite, anche durante questa conferenza inviterò ciascuno di voi a scrivere una lettera, ma non indirizzata a me, non ai vostri parlamenti, indirizzata a voi stessi con tre domande. Quale momento della conferenza di Roma è rimasto con me quale idea porterò a casa, quale passo prenderò nel mummie, avrò preso nel momento in cui questa lettera mi raggiungerà poi i sigilli rete, quella lettera e noi la conserveremo. Tra qualche settimana vi spediremo e arriverà sulle vostre scrivanie un messaggio da voi stessi a voi stessi e io sono anch'io, scriverò la mia lettera e non vedo l'ora di aprirla e di vedere almeno ho fatto una delle cose che mi prefiggeva
E ne inizierà un'altra oggi immaginate queste idee messo in pratica in ogni Parlamento, di questa Saul, e questo dimostra che Roma, la Conferenza di Roma può continuare e concludo la democrazia è sempre stata configurata dal coraggio di coloro che la difendono oggi quel coraggio assume una forma particolare.
Quel coraggio vuol dire ascoltare coloro con cui siamo in disaccordo, cercare compromessi senza rinunciare ai nostri principi significa restare al tavolo quando sarebbe molto più semplice alzarsi e andar via.
Cogliamo l'occasione di queste due giornate a Roma per fare esattamente questo, e portiamo il messaggio di Roma a casa con noi e auguro a tutti una conferenza fruttuosa e altra mente ispiratrice, grazie.
Qui.
Più furbi o Cohen e prima di concludere la sezione, la sezione introduttiva, vi invito ad adottare l'ordine del giorno che sarà diviso in tre tematiche, e inizieremo le nostre, i nostri procedimenti con la prima tematica, che si chiama democrazia resilienti, uniti contro le minacce ibride poi nel pomeriggio parleremo della seconda tematica intelligenza artificiale e mercato del lavoro domattina affronteremo la terza ed ultima tematica della conferenza che si chiama,
Rinnovare lo Spa, l'ordine internazionale basato sulle norme, il ruolo dei parlamenti nell'affrontare e rispondere alle crisi contemporanee al termine sarà un piacere per il presidente Fontana e per me presentare le nostre conclusioni, vi informo che il Presidente, la Russa, purtroppo non potrà,
Partecipare ai a tutti i lavori e si scusa per a causa di un impegno imprevisto disse uno commenti.
L'ordine del giorno è adottato.
E
Concludiamo pertanto la sessione inaugurale e ringrazio il presidente Fontana e la Russa nostri anfitrioni, della calorosa ospitalità che ci hanno riservato grazie.
Dell'Eni come Henson de vi sono commenti sulla bozza di ordine del giorno.
Non ve ne sono, pertanto l'ordine del giorno è adottato, la la lista degli oratori per ciascuna tematica è stata distribuita conformemente agli statuti della conferenza e.
È stata definita per estrazione a sorte durante la riunione dei segretari delle delegazioni in base alla registrazione degli ospiti, e invito coloro che vogliono aggiungere i nomi.
A questa lista di presentarlo ai servizi d'Aula, considerato l'alto numero dei partecipanti degli iscritti a parlare per vuol dare la parola a tutti, chiederei ai colleghi di rispettare il tempo di parola di cinque minuti, ringrazio in anticipo della cooperazione coloro di voi che mi conoscono.
E che conoscono il mio stile di Presidenza delle riunioni a Strasburgo.
Sanno che sono alquanto severa.
Sì, alte, rispettate pertanto il tempo di parola, altrimenti vi taglieremo il microfono, toglieremo al microfono il Parlamento italiano ospiterà un vi ospiterà ad un pranzo cui siete invitati a LeU un alle 13:15 nella Camera dei deputati vorrei invitare i presidenti vicepresidenti a partecipare alla foto di famiglia tradizionale che sarà scattata alle ore 13.
Al di fuori dell'edificio, al di fuori della Camera, nella sala.
Questo ci porta al tema uno.
TIM is
Il nostro primo tema è dunque democrazia resilienti, uniti contro le minacce ibride, queste non è un monito, è la nostra realtà.
La disinformazione avvelena il nostro dibattito pubblico, gli attacchi informatici colpiscono le nostre istituzioni e le nostre elezioni, le ingerenze straniere penetrano in profondità delle nostre società e la nostra apertura, la nostra più grande forza, viene trasformato in un'arma contro di noi, vorrei essere molto chiara. Questi attacchi non sono più solo ibridi, stanno diventando più duri, più audaci, più incisivi.
Ciò che un tempo avveniva nell'ombra, ora avviene alla luce del sole e il confine tra minacce ibride e aggressione.
Aperta si assottiglia ogni giorno di più,
Queste minacce non si fermano ai confini, mirano al cuore della democrazia, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni che li rappresentano in qualità di Presidenti dei Parlamenti, siamo i custodi di quella fiducia, la resilienza non è solo una questione di sicurezza e tecnologia, è una questione di volontà politica, di trasparenza, di alfabetizzazione mediatica e di unità.
Chi ci attacca vuole vederci divisi, la nostra risposta è restare uniti, in qualità del President, di presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, questo è il messaggio che vi rivolgo oggi da sola, ogni democrazia è vulnerabile, insieme invece siamo residenti.
Grazie dunque per introdurre il dibattito sul nostro primo tema, tre relatori hanno accettato di condividere le loro opinioni con tutti noi, la prima è la dottoressa Aiel Brown, prive presidente della son ben Nationale francese che verrà.
Seguita dal presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina Ruslan, Stefan ciò che poi, infine, il presidente dell'Assemblea nazionale armena, Rubino Rubini Ann invito quindi la collega francese Gael Brawn vive a prendere la parola, prego.
Ecco che invito i tre relatori a prendere posto qui in prima fila, grazie.
E se sia il più ampi di PLIS
Yale Brown prive.
La parola a lei.
Monachus mia
Buongiorno a tutti i cari colleghi.
E per me è un onore essere qui davanti a voi oggi per parlare di un tema estremamente importante alle nostre tecnocrazia sono nel mirino l'ha detto la presidente della Assemblea parlamentare attacchi informatici, disinformazione, ingerenze, sono minacce ibride che hanno cambiato volto, sono sempre meno invisibili, virtuali e lontane ma vorrei soffermarmi su una delle minacce più pericolose, una minaccia contro la quale la cooperazione europea è particolarmente rilevante, una minaccia la cui potenza è amplificata dall'intelligenza artificiale, ovvero le ingerenze extra.
Ieri la manipolazione delle informazioni, cari colleghi, l'articolo 10 della nostra Convenzione tutela la libertà di espressione e il nostro onore è la nostra forza, ma è anche la breccia di cui si avvalgono i moderni cavalli di Troia, questa offensiva si manifesta innanzitutto sotto forma di
Una manipolazione diretta dei nostri processi elettorali, orchestrata il più delle volte da Mosca, nessun Paese è al sicuro, insieme a numerosi Stati, tra cui la Germania, in occasione delle elezioni parlamentari dello scorso anno, la Francia è più che mai nel mirino e addirittura il secondo Paese più preso di mira in Europa dopo l'Ucraina.
In occasione delle elezioni comunali del 2026, il nostro segreto servizio specializzato Virginia, ma ha individuato quattro operazioni di ingerenza digitale straniera e la procura di Parigi ha avviato un'indagine recentemente un'indagine su sospetti di ingerenza russa nei confronti di tre candidati alle elezioni presidenziali. Dietro questi attacchi si celano gli stessi obiettivi, indebolire le nostre democrazie e minare il nostro sostegno all'Ucraina, ma calo Ruslan, la Russia non vincerà il nostro sostegno rimarrà incrollabile. Al di là di questo attacco diretto, esiste anche una manipolazione più indiretta, una manipolazione insidiosa volta a creare una realtà alternativa a frammentare la società
Nell'ottobre 2023 in Francia centinaia di stelle di David vengono dipinte con vernice spray a Parigi, un'azione attribuita ai servizi segreti russi. Nel maggio 2024, il muro dei Giusti del Memoriale della Shoah è stato deturpato con Mani rosse da Bulgari molto probabilmente pagati dai servizi russi. Nel giugno 2024, cinque bare avvolte in un drappo con la scritta soldati francesi in Ucraina vengono collocate davanti alla Torre Eiffel, da persone assoldate da Mosca e nel settembre 2025. Alcune teste di maiale vengono deposte davanti alle moschee da serbi reclutati, anche in questo caso dai servizi segreti russi. Di fronte a queste minacce, la Francia reagisce già nel 2018. Abbiamo votato una legge istituendo un procedimento d'urgenza per impedire impedire la diffusione di informazioni false durante il periodo elettorale. Sotto la mia presidenza, nel 2024, l'Assemblea nazionale ha adottato una legge che istituisce un registro pubblico delle attività di ingerenza esercitate con per conto di mandanti stranieri e questo mese verrà esaminato un nuovo testo di legge che inasprisce le sanzioni, accelera l'individuazione e il trattamento giudiziario, rafforzando segnalazioni ai candidati e ai cittadini.
Nel 2021 la Francia ha anche creato Vigini, amo incaricato di individuare caratterizzare tali minacce nel 2026 e i suoi compiti sono stati estesi all'informazione del pubblico, alla ricerca e all'educazione, ai media e infine, la Francia ha adottato la sua prima strategia nazionale che stabilisce quattro priorità. Sensibilizzare la società, responsabilizzare le piattaforme, migliorare l'individuazione e migliorare la cooperazione con i nostri alleati, ovvero voi,
Cooperare è il cuore della nostra diplomazia parlamentare. Infatti, di fronte a queste ingerenze senza confini, la nostra risposta deve essere europea unita. Dobbiamo mettere in comune i nostri mezzi di individuazione, incrociare le nostre informazioni, i nostri banche dati, le nostre buone pratiche e, a tal fine, la Francia condivide già le competenze di vigili Nam con Francia, Polonia, Romania e Moldavia. Ampliamo ancora di più queste collaborazione. Anche l'Unione Europea sta indicando la strada da seguire. È entrato in vigore lo scorso anno. Il regolamento sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica impone di identificare il committente, la fonti di finanziamento di ogni annuncio politico e vieta ai commi committenti di paesi terzi di finanziarie. Tali annunci quest'anno. L'Unione Europea ha inoltre lanciato il Centro europeo per la resilienza democratica. La sua missione è individuare e contrastare più efficacemente le manipolazioni dell'informazione, condividere le competenze tra Stati e coordinarne le risposte. Ciò rientra in un obiettivo più ampio. Proteggere i media indipendenti, rafforzare lo spirito critico dei cittadini e rendere le nostre democrazie più resilienti. Anche il nostro Consiglio d'Europa ha un ruolo essenziale da svolgere, ravvicinando le nostre legislazioni ed elaborando definizioni giuridiche e risposte comuni. La Francia sostiene quindi la negoziazione di un nuovo strumento giuridico europeo dedicato destinato agli Stati membri del Consiglio. Allora, cari colleghi, in sintesi è il nostro modello francese ed europeo di libertà di espressione che dobbiamo difendere attraverso la legge, il diritto, ma anche coinvolgendo l'intera società civile ed è così forti nella nostra unità e fedeli ai valori del Consiglio d'Europa, che le nostre democrazie rimarranno salde, Libere e sovrane. Vi ringrazio.
Fianchi, ovvero il mazzo of Time test Plumb.
Grazie, vi ringrazio anche per aver rispettato i tempi.
E a questo punto passerei la parola alla Ruslan Stéphane Ciocca, prego prova poi mi ha preso tempo.
L'onorevole Presidente della Camera dei deputati della Repubblica italiana, caro Lorenzo.
Presidenti dei parlamenti, signore e signori, cari amici, per iniziare questi miei commenti con delle parole di gratitudine, gratitudine nei confronti di ciascuno di voi Gratitude nei confronti delle vostre grandi nazioni, dei vostri parlamenti, dei leader e governi, vi ringrazio per la vostra empatia, la vostra solidarietà per ogni decisione politica Jony a Toti assistenza militare.
Per aver fornito rifugio al nostro popolo è imposto sanzioni contro gli aggressori per essere rimasto al nostro fianco, tanti tempi più difficili della storia e dell'Ucraina l'Europa vorrei continuare queste osservazioni con delle testimonianze e testimonianze che faranno formeranno la base per delle accuse ben fondate e un verdetto giusto nei confronti degli assassini del mio popolo oggi parlerò di responsabilità, la mia responsabilità, quella dei miei colleghi verso l'Ucraina e responsabilità,
Del regime criminali di Mosca
Sotto il diritto internazionale e anche la vostra nei confronti della storia e futuro dell'Europa cari amici, noi siamo qui a Roma, la città della della legge, della Repubblica, della civiltà e di qui nel 1.156 7 che sono stati firmati i Trattati di Roma e in questo modo creando le fondamenta di una integrazione europea moderna allora l'Europa ha scelto la cooperazione invece del confronto.
La legge, invece, tra rafforza un futuro di pace invece di un passato pieno di guerre e di sofferenze, dobbiamo imparare dalla storia, la storia ci deve insegnare perché la guerra è tornata in Europa, noi in Ucraina non si tratta di una guerra dai manuali di storia e la nostra realtà quotidiana terrificante e succede oggi.
Che dei missili volano oggi sopra, le nostre teste persone stanno morendo oggi, mentre noi parliamo qui di pace e parliamo di sicurezza, le città ucraine premono sotto i colpi terribili esplosioni e noi parliamo di valori più alti e in questo stesso momento l'intera nazione viene massacrata brutalmente sotto gli occhi dell'Europa e del mondo intero è per noi ucraini sta diventando sempre più difficile.
Trattenere la nostra rabbia indicibile e il nostro dolore incontrollabili. Cari amici, motivo e sono stati e Kiev è proprio la notte prima di mercoledì che è stato sottoposto a un attacco di 39 missili balistici e 130 Toroni ogni giorno, ogni notte persone muoiono e piangiamo i nostri morti è difficile, essenziali, sono in fiamme, ospedali sono sopra pieni di feriti, i ponti sul fiume Tenebro vengono distrutti l'Accademia delle scienze e in rovine, il Parlamento ucraino sta operando adesso sotto la costante minaccia di attacchi aerei e cerchiamo di sfruttare al meglio ogni momento in cui non suonano le sirene per prendere decisioni importanti per il popolo
Ucraino per il funzionamento del nostro Stato, per l'integrazione europea e euro atlantica perché stiamo lottando?
E riusciamo a continuare grazie al nostro amore immenso per la terra che noi chiamiamo la nostra casa e grazie anche al vostro sostegno incredibile per cui su cui facciamo affidamento quando si tratta dei valori umani più più più alti, la libertà e la democrazia, allora noi facciamo sempre la scelta giusta perché abbiamo un profondo desiderio per una pace giusta e duratura pace e non schiavitù la fine della guerra.
Non l'occupazione, non una resa negoziati, non sottomissione
E questo è perché ci aggrappiamo così fortemente a ogni metro del del nostro territorio e il motivo per cui valutiamo diamo valore a ogni vita ucraina, il motivo per cui neanche un unico Barile Tities russo vale un coccio, una goccia di sangue ucraino, non siamo sorpresi dalle atrocità dei russi e questo questa parità.
Ma siamo sorpresi dal fatto che negli ultimi due giorni i russi hanno colpito, chiede altre città ucraine con missili balistici e con te lo me, come partecipassero a un safari, è lo stesso momento, abbiamo avuto profondi disturbi nella trasmissione dei dati tra i sistemi di allerta precoce e lanci di missili e avantieri comunica linea di comunicazione satellitare Starlink è stata limitata al che ha avuto un impatto sulle nostre capacità militari ma continuiamo a credere nel ruolo degli Stati Uniti d'America come l'iter,
Globale della democrazia nel senso comune, nella giustizia, cari colleghi.
A Roma e in Vaticano. Io penso alla giustizia, penso alla fede, penso anche alla guerra e come far cessare la guerra, perché la guerra è un grande peccato e non è solo il peccato di chi l'ha cominciato, ma anche di chi è incapace o non vuole far cessare la guerra. Anche questo è un peccato in politica, così come nella vita umana, ci sono dei peccati che sembrano essere Insigne, non significanti significative, ma che portano a delle conseguenze terribili e irreversibili. Vorrei chiamarli sette peccati mortali. Fra questi vi è l'ingenuità. E ingenuo pensare che si possa arrivare a un accordo con la Russia o una specie di accomodamento. Secondo, peccato, l'indecisione e la paura di fare quello che è necessario alla Storia punisce
Noi
Non soltanto perché le decisioni errate, ma ci punisce anche per le decisioni che non abbiamo avuto il coraggio di prendere o che non abbiamo preso in tempo, terzo, peccato e procrastinare conosciamo tutti le procedure burocratiche, ma un missile non conosce la burocrazia governativa nei dibattiti parlamentari missile vola e ammazza e in tempo di guerra alla forca ossidazioni si misura non in tempo ma anche in vite umane.
Quarto mercato, la miopia, che ci impedisce di guardare in avanti e di vedere il quadro complessivo di valutare adeguatamente il conseguenze per decenni e la russa ha nutrito la dipendenza energetica dell'Europa e l'Europa ha fatto degli sforzi per di diversificare le proprie fonti energetiche, ma questa dipendenza è diventato una vulnerabilità,
Quinto, è peccato e l'ipocrisia che è un fattore che definisce la politica russa.
E vediamo la grande discrepanza che esiste tra le parole e le azioni, non si può allo stesso tempo contenere e finanziaria una guerra, non si possono imporre senza sanzioni e poi cercare di aggirarle, non si può affrontare la il diritto internazionale in modo selettivo come fosse un menu da cui si scelgono le regole che più ci si addicono.
Sesso, peccato l'indifferenza quando il dolore di un altro non ci fa male o non ci fa più male, quando non possiamo permettere alla guerra di diventare una semplice statistica, perché qui parliamo di vite umane di destini umani che non si possono misurare in numeri, senza anima ma soltanto dall'amore sconfinato per queste persone e quando il mondo diventa indifferente e si si abitua al male.
E infine?
Il settimo peccato, l'amnesia storica e questo forse è più pericoloso di tutti i peccati e perché questo peccato che poi porta a tutti gli altri dopo la seconda guerra mondiale, l'Europa diceva mai più.
Ma queste parole
Non hanno fatto scomparire il virus dell'odio,
Che continua invece a prosperare, mutandosi adattandosi imparando, e noi vediamo che queste forze ci offrono delle risposte semplici e convenienti a quelli che invece sono degli interrogativi molto complessi, stanno cercando qualcuno a cui dare la colpa, seminare l'odio, promuovere l'idea che un leader forte e sopra a Lecce e chiamano alla violenza ordine l'aggressione difesa, la dittatura stabilità e la guerra, necessità storica, ecco perché non ho mai più, deve essere, non si rivolge ai morti, ne hanno bisogno i vivi, cari amici,
Sappiamo che ci sarà una una punizione severa a questa guerra, il Tribunale aspetta Russia e Putin, sappiamo che ci saranno che bruceranno in inferno per tutti i loro crimini, per le vite che hanno distrutto, per la distruzione, per la sofferenza che hanno portato sul in Ucraina e penso,
A diversi esempi, una famiglia Allievi.
La famiglia di pastiglie Vinci che ha perso la moglie, Eugenia e i figli, ieri Natalina Emilia in un istante a causa di un missile o la famiglia mostrava il dodicenne Chiana e il Danilo Zappi sciiti, sette anni morti insieme ai loro genitori la giovane coppia di quindicenni i Tamil Liquid Ski aliena Crutzen ko della Regione i criteri che,
Sognavo di studiare dritto insieme, ma sono stati ammazzati tragicamente da un missile russo e sono sepolti insieme, penso a Roman Tamara Stanislav Martino, 17 12, otto anni che sono stati uccisi nella regione di Žytomyr, il loro fratello di 24 anni è un ex ante
È l'unico sopravvissuto, penso, a Mariupol, la buccia clan piuttosto a onesti, ci sono centinaia di storie di questo tipo, migliaia di questi extra, eccetera noi, popolo e Ucraina, siamo qui per testimoniare tutto questo davanti a noi sapremo superare queste prove per quanto possano essere difficile sappiamo superare insieme so che non falliremo, perché la verità e, a nostro lato, la giustizia e con noi vi ringrazio per la vostra attenzione e,
Vorrei terminare dicendo slava ucraine Gloria all'Ucraina.
Thank you very, much Mist, grazie.
Presidente Stefano Zuccaro Ruslan, per questa dichiarazione così importante, così forte, questo contributo al nostro dibattito, non dobbiamo dimenticare.
Che le minacce, le minacce all'Ucraina e a tutta l'Europa, ogni giorno siamo grati al popolo ucraino che difende i nostri valori e difende anche la nostra libertà.
Rischiando la vita, rischiando di perdere la vita, grazie.
E adesso vi presento l'ultimo che non speaker.
Su questo argomento ed ho il piacere di salutare Ruben Rubini, Anna che nel suo nuovo ruolo di presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica Armena, prego, ha facoltà.
Grazie, cara Presidente, eccellenze, cari colleghi, il signore e signori.
Quest'anno è altamente simbolico per la Repubblica dell'Armenia, che festeggia il venticinquennale della sua adesione al Consiglio d'Europa in tutto questo periodo di tempo il Consiglio d'Europa è stato un partner affidabile per l'Armenia nell'attuazione dell'agenda ambiziosa delle riforme, apprezziamo profondamente.
Il sostegno dell'organizzazione e il suo ruolo di pietra angolare della sicurezza democratica, protezione dei diritti umani e stato di diritto, una piattaforma genuina di multilateralismo e dialogo efficace con i nostri sforzi congiunti. Abbiamo raggiunto significativi risultati nel raggiungimento degli obblighi assunti dall'Armenia dopo essere entrata nell'organizzazione, perché questi sono irreversibili. L'Armenia conosce benissimo il valore di un'autentica democrazia e la considera come una componente essenziale della sicurezza nazionale. È stato uno dei fattori più importanti che ci ha consentito di superare in maniera pacifica la grave crisi politica che ha fatto seguito alle conseguenze della guerra del 2020. Queste circostanze straordinarie e delicate sono diventate un banco di prova per la democrazia armena, per lo stato dei dritto, e le nostre istituzioni democratiche hanno dimostrato la loro resilienza
Colleghi, senza alcun dubbio in questo mondo di oggi, in cui assistiamo la riconfigurazione dell'architettura della sicurezza internazionale, con azioni che mettono a repentaglio il diretto int. Il diritto internazionale e con l'erosione del sistema multilaterale, gli attacchi ibridi contro le democrazie diventano sempre più complesse e coinvolgono,
Strumentali sofisticati e vari gli interventi. Gli ibridi sono una delle forme più pericolose meno visibili di battaglia politica dei nostri tempi e cercano di sfruttare le vulnerabilità all'interno delle istituzioni statali e della società. La disinformazione può mettere a repentaglio la fiducia pubblica. I ciberattacchi prendono di mira l'infrastruttura critica. L'ingerenza straniera può approfondire la polarizzazione politica, la pressione economica e tentativi di manipolare la connettività regionale possono creare altre vulnerabilità. Questi minacce sono difficili da identificare e prevenire per l'Armenia. Il tema è particolarmente importante perché non si tratta di una preoccupazione astratta per il nostro Paese. Come tante democrazie. L'Armenia oggi si ritrova di fronte ad una gamma crescente di minacce ibride, in particolare manipolazione straniera dell'informazione interferenza da vari da parte di vari attori esterni. Non si tratta di atti isolati di disordine, Mirano e sono tentativi strutturati che mirano a mettere
A repentaglio la nostra sovranità, a erodere la fiducia nelle istituzioni democratiche, a indebolire le aspirazioni delle Armenia alla cooperazione con partner affini, essendo situata in un ambiente regionale complesso e delicato, con una situazione della sicurezza che cambia rapidamente, le Armenia riconosce che la sicurezza della democrazia non possono essere separate l'1 dall'altra. Uno Stato può proteggere il suo territorio, ma deve proteggere anche le proprie istituzioni, può garantire la sicurezza delle frontiere, ma deve anche garantire la sicurezza dello spagnolo for dello spazio informativo. Persegue la pace, ma deve Koons costruire l'eresia. Enza
Per conservare quella pace. Gli sviluppi negativi che il Paese ha vissuto negli anni dimostrano che la sicurezza moderna non può essere misurata unicamente con la capacità militare, la storia del conflitto e le tensioni a lungo termine, e continuano ad avere un'ingerenza. Non possiamo negarlo. Le Armenia considera pertanto la resilienza democratica come una componente essenziale della sicurezza nazionale, garantendo che la pressione esterna non determini il futuro di una società democratica. E allora come raggiungiamo tutto ciò? Innanzitutto rafforzando le istituzioni democratiche e la governance trasparente, le istituzioni indipendenti allo stato diretto, la resilienza delle informazioni, investendo nell'alfabetizzazione mediatica, nel giornalismo indipendente, nel fact-checking, nella comunicazione trasparente, dal 2018, l'Armenia ha attuato riforme a larga scala miranti a migliorare l'affidabilità, trasparenza e accessibilità del panorama dell'informazione. Le nostre conquiste trovano riflesso
Nella valutazione della Freedom House di riporta riporta sfida Borders, Transparency International, eccetera, eccetera, e noi secondo, nonostante queste valutazioni positive e abbiamo ancora tanto da fare per affrontare le lacune, in secondo luogo aumentiamo la cooperazione.
Contro le ciber minacce. Nessuna democrazia può confrontarsi da sola contro le minacce ibride. La cooperazione basata sulla fiducia fra gli Stati che condividono l'impegno per i principi fondamentali del diritto internazionale e valori democratici è essenziale. Inoltre, dobbiamo proteggere i processi di pace dalla manipolazione dall'escalation, sostenendo le CSP Am, la diversificazione economica, meccanismi diplomatici basate sul diritto internazionale, creando al contempo le condizioni necessarie per istituzionalizzare la pace nella regione. E vengo così a parlare della pace tra Armenia e Azerbaijan, nonché delle prospettive allargate di pace e cooperazione nella regione. Per l'Armenia, la pace non è soltanto l'assenza della guerra, è una scelta strategica, una responsabilità condivisa, l'occasione di costruire una nuova realtà regionale basata sul riconoscimento reciproco. Fiducia, cooperazione. Abbiamo fatto sensati progressi con l'Azerbaijan. È una dichiarazione di Washington dell'8 agosto. 25 è stata una pietra miliare importante, insieme all'avvio dell'accordo per la creazione della pace e le relazioni interstatali tra Armenia e Azerbaijan, sviluppi che hanno creato un'opportunità storica di andare
Oltre ai decenni di conflitto, e creare un nuovo capitolo nelle nostre relazioni con l'obiettivo di basarci su questo slancio e portare avanti la firma e la ratifica dell'accordo e tradurre questi impegni presi a Washington in risultati tangibili e duraturi.
Il periodo senza precedenti e senza vittime per.
E in questo momento offre ragioni di un cauto e autentico ottimismo, dimostra che un futuro diverso per la nostra regione è possibile, che la pace può divenire la norma invece dell'eccezione. La nostra responsabilità sta adesso nel consolidare queste acquisizioni e rafforzare la fiducia, a rendere la pace sostenibile, irreversibile, e speriamo che il progresso verso la normalizzazione delle relazioni con la Turchia possa accelerare e aprire la strada all'apertura delle frontiere, creare relazioni diplomatiche ed allargare la cooperazione pratica. Questi passi creerebbero nuove occasioni di connettività, commercio e contatti tra i popoli
Cari colleghi, nell'affrontare le minacce ibride, dobbiamo riconoscere che c'è una linea sottile tra la protezione in libertà fondamentali e il contrasto agli spegni che abusano di quelle libertà, per minare la fiducia nella democrazia, opporsi a quelle minacce non vuol dire in alcun modo a sacrificare i valori democratici, due settimane fa l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, parlando delle recenti parlamentari in Armenia, affermava che le elezioni,
Offerto agli elettori. Un'autentica scelta tra alternative politiche sono state condotte con un processo ben gestito. Al contempo, l'apporto pace prendeva nota del fatto che le elezioni si sono svolte in un ambiente di ingerenza straniera senza precedenti, descritta come preoccupante in un ambiente geopolitico particolarmente teso. La relazione documentava l'uso di pressione economica, restrizioni commerciali e altre forme di pressione esterna, insieme alle operazioni dell'informazione. Ciò dimostra ancora una volta che le minacce ibride non si limitano alla sfera digitale. La coercizione economica può essere possente, come la disinformazione, gli attacchi cibernetici durante il periodo elettorale. L'Armenia ha affrontato restrizioni commerciali che hanno avuto impatto contro settori importanti della sua economia
Oltre alle manipolazione dell'informazione, alla pressione politica, consideriamo queste misure come parte di una campagna ibrida su larga scala miranti ad influenzare le scelte democratiche dell'Armenia e a far leva a favore degli attori politici d'opposizione. In queste circostanze, la resilienza democratica richiede solidi solidarietà internazionale. Apprezziamo sinceramente il sostegno rapido dell'Unione Europea, con 34 milioni di aiuti immediati per mitigare l'impatto economico di queste restrizioni. Accogliamo con favore il le misure ATM di commercio autonomo. La presidente invita a concludere peer. Liberalizzare l'80% delle esportazioni verso l'Unione europea e diversificare i mercati riducendo vulnerabilità
E quindi, al contempo, ci aspettiamo che la Federazione russa abolisca le restrizioni economiche imposte l'Armenia, e concludo ringraziandovi.
Benché Mach mister William, grazie al signor Rubini Hunter il suo interessantissimo intervento, che conclude l'introduzione alla nostra discussione sul primo tema, è stato distribuito l'elenco degli oratori, vorrei ricordarvi che, in base al nostro Regolamento, il tempo di parola per ogni intervento è limitato a cinque minuti.
E lo segnalerò, appunto, come ho già fatto, inoltre, a seconda del tempo a disposizione e una volta esaurito l'elenco degli oratori, potrei anche consentire interventi spontanei dall'aula in risposta a quanto detto durante il dibattito, il primo oratore sulla lista.
Ne parlerete dai boss, dai banchi, è il primo oratore sulla lista dell'onorevole Pedro Rolan.
E anticiperò anche il nome del relatore a seguire, cosicché si possa preparare a seguire sentiremo Marcos Paris Trejo innanzitutto sentiamo la Spagna.
Questa è l'ennesima Sottoriva Vespri, presidente.
Per alterità presidenti è importante che io faccia riferimento appunto al nostro amico.
Nella Rada ucraina e a tutto il popolo ucraino
Voglio reiterare il nostro appoggio e il nostro impegno nella causa ucraina, perché anche la nostra causa ed è ammirevole veramente la resistenza dimostrata in difesa della integrità territoriale innanzi alla e ingiustificate legale aggressione russa, quindi ripeto, questo è il nostro sostegno e il nostro impegno in,
Nei confronti appunto, del popolo ucraino.
In questo conflitto, che ha portato molte morti, anche tra colleghi e civili, colleghi, oggi le democrazie sono più minacciata e che mai noi, Paesi che costituivano la frontiera dell'Unione europea, sia sul fianco orientale che su quello Mediterraneo meridionale, siamo consapevoli della minaccia reale rappresentata dagli attacchi ibridi il cui obiettivo è destabilizzare le nostre società e dunque, onorevoli colleghi, lo scorso 30 e 31 luglio si è verificata alle invasioni di Seat da parte di quasi 80.000 migranti, una cifra pari a quella della popolazione locale. Questa invasione ha costituito un grave attacco all'integrità territoriale, alla sovranità della Spagna,
Era il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo avrebbe già dovuto essere applicato per garantire il rimpatrio immediato di tutti i migliaia di immigranti entrati illegalmente, senza eccezioni di tutte quelle 10.000 persone che sono entrate in maniera irregolare da quei giorni fatidici, poi nulla è più stato come prima le insicurezze del terrore hanno preso il sopravvento nelle strade ci sono stati anziani che ci sono ancora che non escono di casa da oltre 70 giorni.
I servizi pubblici sono sul limite del collasso durante la mia visita a Seul, ma mi sono reso conto che quella situazione anomala non poteva diventare cronica veramente, sono passati più di due mesi e mezzo, purtroppo la situazione.
E e quindi è è migliorata veramente di poco, quello che è successo, se è utile, è un problema di sicurezza nazionale e una minaccia ibrida.
è evidente difendere il SerT a significa difendere la Spagna, quindi difendere l'Europa, perché l'Europa è un.
Unità e Zeuthen nel territorio spagnolo e quindi europeo, seduta, merita devi trovare il proprio presente di pensare a un futuro sicuro, stabile, prospero e normalizzato come in qualsiasi altro luogo d'Europa, come qualsiasi altra città europea.
Per questo chiedo di sostenere Seat e la Spagna, qualsiasi città o paese che subisca un attacco ibrido.
Nonché?
Voglio ricordare anche con dolore la situazione che stanno vivendo tantissimi connazionali e veramente auguro appunto che questa situazione appunto non si ripeta mai più in un altro luogo, questi attacchi, difatti, non sono l'unica minaccia, è una minaccia, appunto quando si squilibra l'equilibrio tra poteri. Quando si mette in discussione era stato di diritto e quando si bloccano le iniziative parlamentari, quelle legislative particolarmente gravi sono gli attacchi da parte dei governi, quando si prendono di mira i giudici, problemi ci ministeri quando vengono sottoposti a pressioni e minacce.
E la democrazia si indebolisce anche quando viene messa in discussione l'alternanza politica proprio al governo, inoltre esiste un'altra minaccia che dobbiamo affrontare assieme, ovvero l'ingerenza dei regimi dittatoriali e autoritari nei processi elettorali.
Questi regimi finanziano difatti e alimentano la disinformazione e la manipolazione, le fake-news per dividere la società, le società, per polarizzare, il, radicalizzarsi e favorire il candidato che meglio difende e promuove loro interessi.
E interessi veramente lontani da quello che è l'interesse generale in Europa, abbiamo già assistito ad alcuni casi che hanno portato alla ripetizione delle elezioni e quindi dobbiamo continuare a lavorare per domare le misure necessarie e opportune per far fronte a qualsiasi altro tipo di attacco di questo genere grazie,
Se chiudi.
Grazie adesso la parola a Marcos, Perestrello presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO.
E a seguire Tom Van Kampen.
Grazie.
Presidente, eccellenze, illustri colleghi.
In tutta Europa e nell'euro nell'area euro-atlantica, ai nostri avversari e concorrenti strategici ci stanno.
Mettendo alla prova, in modo sempre più frequente, deliberato, attacchi informatici, sabotaggi, spionaggio incursione di droni.
Un coercizione economica ed energetica, manipolazione delle informazioni, tutte queste strategie vengono impiegate per esercitare.
Una pressione strategica sulle nostre società, ma c'è un'altra dimensione di questa pressione, anch'essa importante la fiducia.
I nostri avversari e.
Competitor cercano di minare la fiducia nelle nostre Istituzioni, nella nostra coesione sociale e nella nostra capacità di agire collettivamente erodendo questa fiducia.
Mirano a indebolire le fondamenta stesse su cui poggiano le nostre democrazie e la nostra sicurezza.
è per questo motivo che le minacce ibride rappresentano una minaccia per la democrazia e allo stesso modo, ecco perché la resilienza sociale e democratica è una componente essenziale della deterrenza e della difesa lo scorso anno.
In occasione del vertice NATO all'Aja, il leader alleati hanno riconosciuto che la resilienza richiede investimenti costanti.
Impegnandosi a destinare fino all'1,5 del Pil
All'anno a investimenti legati alla sicurezza, compresa la resilienza, e questo entro il 2035. Questi impegni sono essenziali perché gli attacchi ibridi prendono di mira i sistemi su cui fanno affidamento alle nostre società, tra cui l'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, le catene di approvvigionamento, gli ospedali, quando questi sistemi vengono compromessi, gli effetti possono diffondersi rapidamente, rendendo più difficile il funzionamento delle nostre società. Lo stesso vale per la nostra difesa. Le nostre forze armate fanno affidamento su molti di questi sistemi civili. La loro resilienza è quindi essenziale per la nostra capacità di condurre e sostenere operazioni militari, se necessario. L'Ucraina è un chiaro esempio del perché la resilienza sia così importante. Da anni l'Ucraina è soggetta a campagne ibride russe prolungati che si sono intensificate dopo il 2014 e sono
Proseguite parallelamente all'invasione su vasta scala della Russia nel 2022, la capacità dell'Ucraina di resistere all'aggressione russa non si basa solo sul coraggio e sulla determinazione delle sue forze armate, ma anche sul contributo delle autorità nazionali e locali, delle imprese e della società civile dei cittadini.
Quell'esperienza racchiude un insegnamento importante per tutti noi, se i nostri avversari utilizzano attacchi ibridi per esercitare una pressione costante sulle nostre società, anche la nostra risposta deve coinvolgere l'intera società per noi, in qualità di parlamentari, ciò significa disporre di quadri giuridici in grado di affrontare l'ampiezza e la natura mutevole delle minacce che affrontiamo oggi anziché continuare ad affidarci a quadri concepiti per le sfide del passato, significa inoltre garantire gli investimenti costanti necessari per rafforzare la resilienza e significa comunicate, comunicare in modo più chiaro con i cittadini, perché la resilienza è importante e questo ruolo
Deve essere chiaro e proprio per questo che l'Assemblea parlamentare della NATO ha fatto della protezione dei nostri beni critici, compresa la democrazia, una delle sue priorità fondamentali.
In qualità di vicepresidente del Parlamento portoghese, vorrei sottolineare il nostro impegno nel rafforzare l'importanza di un approccio alla resilienza che coinvolga l'intera società, in quanto.
Paese con una dimensione atlantica strategica.
Ci stiamo concentrando sul rafforzamento della resilienza dei servizi critici, il Portogallo ha avuto la fortuna di non subire ingerenze elettorali da parte di attori stranieri della portata osservata altrove.
Ciononostante, attori ibridi e politici, principalmente dall'estrema destra, cercano sempre più spesso di influenzare il dibattito pubblico e i processi elettorali attraverso la disinformazione e le fake news e la manipolazione dei social media, oggi sappiamo che non possiamo aspettare che si verifichi, verifichi una catastrofe per agire in qualità di parlamentari dobbiamo quindi garantire che i nostri quadri giuridici e istituzionali si evolvano non solo per proteggere le reti sistemi ma anche per salvaguardare l'integrità del processo decisionale democratico.
E la fiducia dei cittadini, vi ringrazio.
Equiparare Maxon Expo Ness, messo Trump, il prossimo relatore Van Kampen Ton Van Kampen, Presidente della Camera.
Del Paesi Bassi. Signora Presidente, eccellenze, cari colleghi, è un grande piacere trovarmi qui oggi a Roma, con voi per un incontro dei Presidenti dei Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa d'Europa Roma è forse il luogo più ideale questa città, visto Impe, imperi, sorgere e cadere Trattati, negoziati e istituzioni create, ci ricorda che le istituzioni contano, ma,
Anche che sopravvivono solo quando le persone sono disposte a sostenerli
è qui che 50 anni fa si tenne la conferenza dei presidenti delle assemblee parlamentari europee e dove, per la prima volta.
Parteciparono Presidenti dei Parlamenti dei Paesi al di fuori dell'allora Comunità economica europea.
è qui che si svolsero i negoziati per i trattati di Roma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio nel 1957 i volti sono cambiati, la tecnologia è certamente cambiata e immagino che le riunioni siano diventate un po'più lunghe, ma l'idea rimane la stessa e riunire i Parlamenti d'Europa per rafforzare la democrazia, la libertà e la pace.
Lo Statuto di Roma, adottato nel 1998, ha istituito la Corte penale internazionale con sede all'Aia.
Permettetemi di riportarvi indietro al maggio del 48, quando circa 800 europei si riunirono all'Aia per il congresso d'Europa, al fine di plasmare un nuovo futuro dopo la guerra, la loro visione di un'Assemblea europea e di una cooperazione più stretta basata sui diritti umani portò alla creazione del Consiglio d'Europa e della sua assemblea parlamentare ma a Roma e L'Aia sono legate da qualcosa di più della storia. Sono legate da un impegno comune a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
Questi valori non sono valori astratti, nessuno qui lo comprende meglio del nostro collega ucraino Ruslan Stefano Chuka, provo un'enorme ammirazione per il fatto che, nel mezzo di una terribile guerra causata dalla continua aggressione russa, i parlamentari ucraini continuano a riunirsi e a portare avanti il loro lavoro parlamentare.
E credo che posso parlare a nome di tutti noi nel dire che
Vorremmo tutti avere questo coraggio e speriamo di non averne bisogno, ma veramente siamo orgogliosi di avervi qui.
Il loro esempio ci ricorda che un Parlamento non è semplicemente un edificio, è un simbolo di continuità democratica.
E lo sappiamo dalla nostra stessa storia, il 10 maggio 1940 le forze tedesche invasero i Paesi Bassi, quel pomeriggio solo 38 membri della Camera dei rappresentanti olandese riuscirono a raggiungere il Parlamento.
Non c'era nemmeno il quorum, ciononostante il presidente della Camera allora io bonsai, che si rivolse ai rappresentanti eletti presenti e quando
Ebbe finito fece qualcosa di straordinario non chiuse la seduta.
La sospese.
A tempo indeterminato più di cinque anni dopo, il 25 settembre 1945, quella stessa seduta fu ripresa naturalmente, in realtà alla democrazia parlamentare era rimasta in silenzio per cinque lunghi anni, ma simbolicamente Vance Reich si rifiutò di porre fine al processo parlamentare, questo come l'esempio dell'Ucraina di oggi ci ricorda che la democrazia parlamentare va oltre le semplici procedure, riguarda la continuità, riguarda la resilienza,
La cooperazione internazionale va oltre il semplice scambio di opinioni, ci aiuta a imparare gli uni dagli altri, a trasformare idee in azioni concrete questo è stato vero all'Aja nel 48 a Roma nel 57 e nel 1975 e rimane vero ancora oggi continuiamo a rafforzare le nostre democrazie e a sostenerci a vicenda specialmente in questi tempi difficili grazie,
Sentir Next Speak, Easy Smith mira, sia pure a Nils, pur sentendo Hortus, senatore Menia am.
Diamo la parola adesso, ah ah, brute and la Romania, presidente dell'Assemblea parlamentare, prego.
Grazie, grazie, Presidente.
Cari colleghi, cari amici e partner e per me è un onore rivolgermi a questa conferenza oggi, oggi che siamo riuniti per affrontare un tema di grande e urgente importanza alla democrazia resiliente uniti contro le minacce ibride, la Romania si trova sul fianco orientale dell'Europa e queste parole per noi,
Non sono estratte da un dizionario sul giornalismo da una prospettiva meramente geopolitica, sono la nostra realtà
Mentre avvampa una guerra non provocata nella vicina Ucraina, l'Europa deve affrontare un cambiamento fondamentale nel modo in cui affrontiamo le sfide della sicurezza, stiamo comprendendo che la difesa del nostro continente richiede molto di più che la difesa nei confronti di minacce tradizionale come missili o armi convenzionali, oggi ci dobbiamo difendere nei confronti della disinformazione e di notizie false che seminò di discordia distorcono la realtà, generano delle reazioni a catena pericolose in tutte le nostre società, queste tattiche ibride
Combinano è molto sistematico degli attacchi cibernetici, una coercizione economica, finanziamenti a campagne elettorali illecite, manipolazioni sponsorizzati da stetti per influenzare nella pubblica opinione, esercitare pressioni geopolitiche sul lungo periodo quando degli attori malevoli cercano di sconvolgere
Le catene di rifornimento energetica, lanciare attacchi cibernetici o usare la migrazione o commercio come armi stanno mettendo alla prova la resilienza delle nostre istituzioni democratiche delle esperienze recenti ci hanno provato.
Tocchi tutto dal furto di dati personali, tale interruzione t di rifornimenti.
Alimentari e il commercio possono essere usati come armi ora, di fronte a queste sfide e moderni,
La manipolazione dell'informazione essere interferenza è diventato una delle minacce ibride più comuni e allo stesso tempo più pesanti delle campagne di Edison, disinformazione coordinate, la propaganda, reti, tipo notizie false, le cosiddette fake news stanno vengono dispiegate con precisione chirurgica per polarizzare le nostre comunità soprattutto durante i cicli elettorali in periodi di sconvolgimento politico algoritmi nei nostri media sociali vengono sfruttati per allargare il contenuto, per per confrontare questa realtà allarmante dobbiamo,
Far fronte anche operazioni di influenza che prendono a bersaglio dei gruppi vulnerabili e figure pubbliche sappiamo dalla ricerca che le donne nella vita pubblica si tratti di politiche di giornaliste, ET leader della società civile, sono prese di mira in modo sproporzionato da abuso di genere contenuto sessualizzato, attacchi alla loro reputazione nessun governo da solo può salvaguardare la democrazia e la sicurezza.
La risvegli Enza resilienza effettiva richiede un approccio basato su tutta la società che sia coordinato con azioni sincronizzate e che coinvolgono tutte le istituzioni pubbliche e la società civile e settore privato, i media indipendenti, istituzioni accademiche e i cittadini noi parlamenti nazionali siamo il cuore battente della i sistemi democratici approvò la responsabilità di adottare, raffinare e proteggere i quadri normativi,
Alla base dei nostri successi, senza compromettere le libertà fondamentali, parlamenti devono essere alla guida di azioni, normative e legislative, innovazioni politiche, rivedendo le nostre leggi per affrontare queste minacce ibride in evoluzione, mentre proteggiamo la libertà di espressione, associazione, lo stato di diritto, inoltre, vorrei condividere con voi il fatto che la Romania rimane fermamente impegnata nei confronti di un'Europa unita, assicura lì per associando rigore il legislativo, controllo istituzionale e impegno pubblico e cooperazione internazionale. Possiamo far sì che le nostre democrazie rimangono robuste,
Dobbiamo tra suono e la nostra unità nella nostra difesa più sicura, più forte grazie
Frank, vale mai smista, grazie.
Il prossimo
A chiedere la parola e il vicepresidente del Bundestag.
E dopo Manfred Kaufmann
Onorevole non riporre?
Cari colleghi.
Gentili il presidente, signore e signori.
Parlavano tedesco tra un secondo, ma innanzitutto esprimo tutta la mia gratitudine per la possibilità di godere di questa celeberrima Ospitalità Italiana e della possibilità di riunirci qui e discutere di queste tematiche così importanti.
Viviamo un momento di attacchi senza precedenti alla nostra democrazia e sfruttano per sfrutta, per dividere la società, le tutti i nostri spazi, le nostre libertà approfittano della nostra libertà per distruggerla e l'Europa deve diventare una potenza, la nostra Presidente, Bayer l'ha, detto così con forza ieri ne va dei nostri valori europei, della libertà, dello stato di diritto, della democrazia, tutti questi valori sono messi in dubbio e vediamo anche nel mio paese e attacchi oramai con azioni militari, anche nel mio paese vediamo attacchi all'integrità delle nostre elezioni, ciberattacchi, campagne mirate di disinformazione per indebolire le nostre società. Queste campagne scatenano
La rabbia nella popolazione e sulla rabbia crescono dalla rabbia, cresce la sfiducia nelle istituzioni e ringrazio Stefan chef.
Stefan Ciocca Ruslan, Stefan ciò che il suo Paese lottano non soltanto per la loro integrità territoriale contro un esercito di aggressori, ma lottano Hunt che contro i Bot, contro la disinformazione, il vostro Paese è una ispirazione per tutti noi. Sillaba ucraini, l'attacco, gli attacchi, abbiamo la crisi climatica, abbiamo anche la questione dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale che crea insicurezza nelle nostre società, e questo si vede anche nei risultati elettorali con partiti estremistici che avanzano. L'Europa deve diventare una potenza, perché a tutti i livelli dobbiamo riuscire a difenderci e né di ne va del rafforzamento delle dei nostri eserciti e l'Ucraina, e non soltanto l'Ucraina, dipende da Starlink. Il nostro mondo finanziario deve essere indipendente dalle
Carte di credito americane perché non ci sono carte di credito europee e la cosa essenziale è che rafforziamo la nostra capacità di resilienza e dobbiamo innanzitutto chiarire che la democrazia parlamentare sa difendersi e lo sappiamo fare perché siamo uniti, siamo in dialogo, apprendiamo gli uni dagli altri e questo vuol dire innanzitutto competenza mediatica già dalle elementari, e la Finlandia è un ottimo esempio. Il paese è vittima di una campagna di disinformazione russa e i bambini imparano ben presto già alle elementari la fiducia nelle istituzioni e nella democrazia. Con grande successo, la Finlandia alla popolazione più resistente contro le fake news in Europa, proprio in un momento di pandemia delle fake-news. Penso che tutti dovremmo imparare dalla Finlandia. In secondo luogo, dovremmo regolamentare i media, a creare trasparenza e mettere in primo al primo posto la trasparenza delle piattaforme e senza limitare la libertà d'espressione. Non dobbiamo dimenticare che nelle democrazie le piattaforme non regolate possono mettere a rischio la democrazia, ma nei paesi
Sotto regimi possono aiutare a portare avanti la democrazia e noi, come presidenti dei parlamenti, sappiamo che la dignità dei nostri parlamenti deve essere conservata, dobbiamo far sì che il tono della discussione non dei rivi e non vada in deriva e l'ultimo punto la resilienza e ricordo il calcio ringrazio la battaglia per l'integrità della Uefa per perché Gianni Infantino se ne deve andare via grazie,
Finché i vari Mach, grazie all'onorevole numeri, pur do la parola a Manfred Kaufmann, presidente della TAC del liste in stand, si prepari l'onorevole
Q chi dava Blonde Skianto
Grazie, Presidente, cari colleghi.
Il listing stanno in uno stato geograficamente piccolo, dipende dalla fiducia sociale, dalla stabilità.
Le nostre strutture politiche, economiche e sociali sono strettamente interconnesse, lo vediamo, intendiamo questo come un punto di forza, ma ciò ci rende anche un bersaglio potenzialmente promettente per la manipolazione dell'informazione straniere, l'ingerenza Fini e gli stand Stan tradizionalmente ha affrontato l'ingerenza straniera mediante un approccio indiretto settoriale, un forte quadro normativo stretto coordinamento tra le autorità nazionali, un'intensa cooperazione con i partner internazionali, questo quadro è stato efficace contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la cibercriminalità
Kimi comunque, ossia la manipolazione dell'informazione straniere, l'ingerenza rappresentano una sfida diversa, cerca di manipolare le percezioni, sfruttare le divisioni sociali e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Di recente il focus sulla disinformazione, le fiumi, innanzitutto di sensibilizzazione nel 2024 analisi nazionali del rischio valutavano la disinformazione come non come la maggior ciber minaccia. Oggi forse la valutazione sarebbe diversa. Per questa ragione la disinformazione è tra i primi posti nella recente strategia del per la sicurezza dell'East End. Sta nelle strategie. Fornisce un quadro operativo concreto per rafforzare la resilienza nazionale, anche attraverso la prevenzione delle operazioni di ingerenze della disinformazione mediante l'istruzione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, la cooperazione internazionale è un pilastro indispensabile di tale strategia
Lo scambio tempestivo di informazione tra gli Stati e le autorità nazionali su metodologie, attori e schemi emergenti di manipolazione è essenziale per rafforzare l'allerta collettiva e la risposta.
In un al contempo.
La prevenzione efficace richiede una stretta cooperazione con le principali piattaforme on line, come mette a TikTok
A lungo termine, in lista in stand, mira a rafforzare ulteriormente la fiducia nelle istituzioni statali e con nelle nuove fonti affidabili ciò può includere.
Canali di comunicazione governativi chiaramente identificabili e verificati misure proattive per contrastare la disinformazione e controlli dell'integrità tecnica come firme digitali per i contenuti mediatici.
In generale, la strategia della sicurezza dell'East and strain riflette un approccio coordinato e mirante al futuro che abbina il diritto, la tecnologia, l'istruzione e la comunicazione, al fine di rafforzare la resilienza democratica e di bloccare efficacemente la disinformazione e la manipolazione,
Straniera delle informazioni grave
Benché farmacista cofano col Mrs. Malgorzata Blonsky, grazie al
An actor Belkir, ma ti diamo la parola adesso a Malgorzata, chitarra aplomb ska,
Specialisti e nasce agli stessi.
Grazie.
Parlo della sicurezza del nostro Paese e della nostra patria.
E parlo anche della resistenza eroica dei degli ucraini, dei soldati che stanno lottando perché questa guerra non travalichi e coinvolga altri Paesi.
Sappiamo oggi che l'unico modo di far fronte a questa minaccia e mostrare la nostra solidarietà europea nei confronti dell'Ucraina.
E a causa, anche grazie a questa solidarietà, la Russia si trova in difficoltà.
E questo è l'obiettivo anche dal guerra ibrida nei confronti della Russia nei confronti dell'Europa, l'aggressione russa prende forma di attacchi cibernetici, sabotaggio contro infrastrutture e ingerenze nei nostri processi democratici, oggi è chiaro che.
La sicurezza dei nostri confini non è più sufficiente per difendere la nostra democrazia, la democrazia è radicata nella fiducia del pubblico, e questo dipende anche dalla affidabilità delle informazioni che sono disponibili per il pubblico, e questo è il motivo per cui l'influenza dei russi sull'informazione che prende a bersaglio i Paesi europei è così pericoloso.
Questa disinformazione che vediamo dappertutto oggi non è soltanto un insieme di post falsi, ma fa parte di un sistema, di un di un'impostazione sistemica in quei russi cercano di erodere la fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni democratiche.
I cittadini devono scegliere i rappresentanti attraverso le elezioni parlamentari e le operazioni ibride dei russi.
Hanno lo scopo di avere un impatto sugli esiti elettorali e minare alla base la fiducia del pubblico nelle elezioni democratiche, ed è quindi essenziale.
Rafforzare la capacità dei nostri paesi, ti individuare queste minacce e saper rispondere proteggendo l'integrità dei processi elettorali e anche il processo elettorale in quanto tale, e questo può aiutare a costruire e rafforzare la resilienza nei confronti di queste aggressioni e questi attacchi all'ambiente informativo. Il Senato della Repubblica polacca ha adottato una risoluzione ad hoc sull'informazione e la sicurezza. In questa risoluzione abbiamo sottolineato la minaccia dovuta alle manipolazioni agli attacchi cibernetici, l'accesso a dati privati e la necessità di aumentare anche la comprensione e il pubblico della delle minacce cibernetiche, la loro alfabetizzazione cibernetica. Se vogliamo e quindi
Abbiamo cercato di riunire rappresentanti.
Dell'amministrazione pubblica dei governi, anche organizzazioni non governative, insieme, per cercare insieme di rafforzare la nostra resilienza, la resilienza dell'azione governativa, ma abbiamo bisogno di informazioni, di formare il pubblico.
Due giovani adulti aiutati a capire come individuare la manipolazione, come capire le fonti e come rispondere ai messaggi falsi.
E e come usare in modo sicuro le nuove tecnologie e abbiamo anche agenzie delle forze dell'ordine che lavorano, ma non sarà, non saranno capaci di affrontare questo senza una cittadinanza informata, quindi è importante che ci sia, questa comprensione dovrà essere riconosciuto come un ingrediente essenziale della resilienza nazionale nessun Paese da solo può affrontare questi minacce cibernetiche da solo. Abbiamo bisogno di scambi, di informazione, di standard condivisi e i Parlamenti hanno un ruolo speciale da svolgere.
Da questo punto di vista, con approvando legislazione adeguata, stimolando il dibattito pubblico, e dobbiamo in questo modo migliorare la comprensione politica nei confronti di queste minacce emergenti, grazie.
E anche per le macchine.
Grazie
Il relatore a seguire Martino sikh, vicepresidente del Parlamento europeo, a seguire Janis fu chances.
Distingui spazio Adams.
I miei colleghi, Presidente, le minacce ibride ormai rappresentano una un insieme di strategie minacce ibride cibernetiche sono ibride perché sono.
Avanzate, ma, come abbiamo sentito da altri colleghi, sono nuove, sono delle novità, ma mi concentro sul nostro mondo perché queste tecnologie sfruttano l'intelligenza artificiale, usano i social media, le piattaforme dei social media e sfruttano l'apertura delle nostre società per sfruttarle e,
Metterle contro di noi quando apriamo i nostri account social media, quello che vediamo oggigiorno è un'invasione, un'ondata di contenuti generati da intelligenza artificiale, generati da profili anonimi.
Anonimi che cercano di minare la fiducia delle nostre società e
Queste piattaforme danno loro l'autorizzazione a piattaforme che a cui non interessa.
Abbiamo individuato che le attacchi cibernetici sono una preoccupazione principale per le nostre società e negli anni abbiamo portato avanti una serie di strategie e di.
Politiche.
Una serie di direttive per rafforzare la nostra resilienza e rafforzare la nostra infrastruttura per far fronte a questi attacchi cibernetici.
Abbiamo visto come la manipolazione a fini è ah, ah, ah, ah, preso di mira le elezioni in vari Paesi, ma abbiamo anche visto come possono fallire e lo hanno fatto in Moldova, e apprezzo sinceramente il lavoro svolto in Moldova per.
Assicurarsi che le le elezioni democratiche fossero veramente realmente democratiche,
In quanto parlamentari europei, abbiamo.
Istituito una commissione specifica.
E stiamo.
Emanando rapporti, stiamo seguendo gli sviluppi, ma l'importanza non è solo monitorare noi, in quanto parlamentari, dobbiamo essere responsabili ICI e dobbiamo assicurarci che vengono adottate delle leggi che possono far fronte a queste minacce, perché possiamo continuare a parlare, ma se non ci sono azioni concrete e se gli attori non,
Vengono individuati e responsabilizzati, allora non andremo da nessuna parte, dobbiamo aumentare la trasparenza, sappiamo cosa ha fatto la propaganda anonima e quello non si deve ripetere mai più e dobbiamo dare potere ai nostri cittadini, i cittadini che sono informati e conoscono i rischi sono la nostra protezione più forte.
E dobbiamo sostenere la partecipazione politica e la sicurezza, la sicurezza, colleghi, la sicurezza delle donne che devono far fronte a.
Deepfake e una serie di aggressioni che non dobbiamo neanche immaginare.
E poi delle sedi come il Consiglio d'Europa, se di più ampie per discutere dell'importanza delle strategie per far fronte alle attacchi cibernetici e alla resilienza grazie alla resilienza, quindi.
L'obiettivo principale è essere.
Chiari, non deve trattarsi solo di parlare, ma di essere concreti, con esperienze reali e propositive, ma questo va ben oltre l'Unione Europea, lavoriamo con paesi candidati, i Paesi vicini per sostenere la sicurezza europea, sicurezza collettiva europea perché se non posso non riusciamo a difendere la nostra libertà e la nostra democrazia potremmo,
Finire di nuovo in una brutta situazione.
Navi, l'istituto Miss Giannis Vught, Consob Isvap, la parola a Janis Vulkanus, vicepresidente dell'Assemblea Baltica, e a seguire Daga mi Arena.
O l'arabo?
Eccellenze, presidente, cari relatori, cari colleghi.
Oggi mi rivolgo a voi a nome dell'Assemblea Baltica, siamo parlamentari provenienti dall'Estonia, dalla Lituania, dalla Lettonia, uniti non solo dalla geografia e dalla storia, ma anche da una grande responsabilità per il futuro dell'Europa.
Oggi il futuro della democrazia in Europa dipende dall'Ucraina e dalla nostra forza, dalla nostra unità e la nostra determinazione ad agire insieme per porre fine a questa tragedia causata dalla Russia.
Da oltre quattro anni gli ucraini difendono le loro case e alla loro libertà, il loro futuro contro la guerra di aggressione della Russia, gli Stati baltici sono fermamente al fianco dell'Ucraina e il nostro sostegno affonda le sue radici nella nostra storia e nella consapevolezza che l'Ucraina sta difendendo i principi da cui dipende la sicurezza dell'Europa l'Assemblea Baltica continuerà a sostenere l'Ucraina,
Per noi la solidarietà significa azione, aiutare l'Ucraina a difendersi, mantenere la pressione sulla Russia e stare al fianco del popolo ucraino per tutto il tempo necessario, ma dobbiamo anche tenere a mente che la lotta contro l'aggressione va ben oltre il campo di battaglia, ogni giorno si combatte un'altra battaglia con tele contro le nostre istituzioni, i nostri sistemi, il nostro spazio informativo e la fiducia che mantiene forti le nostre democrazie.
Gli Stati baltici sanno per esperienza diretta cosa significano questi attacchi ibridi.
Dobbiamo affrontare attacchi informatici di spionaggio, attacchi alle nostre infrastrutture, disinformazione, preferenze con Gps droni e l'uso di immigrazione come strumento contro di noi e i nostri confini i metodi possono differire, ma l'obiettivo è lo stesso, creare paura, mettere alla prova la nostra sicurezza,
Sconvolgere e stravolgere la nostra vita quotidiana e indebolire la fiducia dei cittadini, tutto questo sta accadendo ora.
Ad agosto è scoppiato un incendio presso un'azienda estone a Tallin e le autorità estoni hanno successivamente ha affermato che l'attacco era stato pianificato dai servizi russi.
I caccia della NATO hanno abbattuto un drone straniero sopra la città di Balbi, il drone era entrato nello spazio aereo, ho letto né a causa della guerra elettronica russa è proprio il mese scorso la Lituania ha rilevato un attacco informatico a un sistema governativo.
Nuove misure di sicurezza hanno contribuito a fermare l'attacco prima che potesse causare danni tre Paesi attacchi diversi. Un messaggio chiaro alla resilienza non è solo più una parte della nostra sicurezza, è la nostra sicurezza, ed è per questo che l'Assemblea Baltica lavora per rafforzare le nostre democrazie, e la nostra esperienza ci ha insegnato una lezione chiara. Nessuno Stato baltico può affrontare queste minacce da solo e nessuna democrazia europea dovrebbe essere costretta a farlo. Dobbiamo proteggere insieme ai nostri sistemi, le nostre infrastrutture, dobbiamo condividere rapidamente informazioni e aiutare i nostri cittadini a riconoscere la disinformazione. Le nostre democrazie devono rimanere aperte, unite, libere quando altri cercano di dividerci, perché la resilienza non riguarda solo firewall, più potenti radar migliori o frontiere più sicure. La resilienza è fiducia, la resilienza e preparazione e la resilienza e solidarietà
E in nessun altro luogo la resilienza si manifesta in modo più chiaro e coraggioso che in Ucraina.
Onorevoli colleghi, finché la guerra della Russia contro l'Ucraina continuerà, dobbiamo essere pronti ad affrontare minacce ibride contro di noi. Ecco perché l'Europa deve rimanere unita e forte. L'Europa deve continuare a fornire all'Ucraina e il sostegno politico, militare e finanziario di cui ha bisogno. Dobbiamo rafforzare la nostra difesa aiutando al contempo l'Ucraina a difendersi. Dobbiamo proteggere le nostre democrazie rimandendo rimanendo fedeli ai nostri valori, ma soprattutto dobbiamo ricordare che le minacce ibride sono concepite per dividerci e la nostra risposta deve essere l'unità sono concepite per spaventarci e la nostra risposta deve essere il coraggio, sono concepite per indebolire la democrazia e la nostra risposta deve essere più democrazia. Gli Stati baltici hanno imparato molto tempo fa che la libertà non può essere data per scontata. Oggi, insieme all'Ucraina, ai nostri alleati europei dobbiamo dimostrare qualcosa di altrettanto importante. La libertà, quando viene difesa insieme, è più forte della paura. Grazie
Ben prima del match race grazie, onorevole Vuk, Hans adesso la parola a Tiger, mia Irina.
Che è presidente del Parlamento della Lettonia a seguire ville Berini N.
Onorevole presidente Bayer, onorevole Stef, presidente Stefano shock, viviamo in un'epoca di crescente velocità, intensità, un'epoca in cui i valori che apparivano stabile soltanto un attimo fa non sono più scontati, un'Europa democratica, unita e pacifica quella Europa che si formò dopo la Seconda guerra mondiale e una delle maggiori storie di successo nella storia dell'umanità ha portato prosperità a intere generazioni a da ci ha dato la convinzione che lo Stato di diritto e i diritti umani avrebbero trionfato sull'odio e l'assenza di diritto.
La Russia disperata di Putin, dopo aver fallito nel conseguire i propri obiettivi militari in Ucraina, ha da tempo aperto un fronte di guerra ibrida contro l'Europa democratica.
Siamo tutti bersaglio di campagne di disinformazione condotte dalla Russia, dobbiamo inoltre affrontare episodi che coinvolgono droni diversi atti di sabotaggio, incendi dolosi ai danni dei magazzini e imprese che aiutano l'Ucraina, nonché tentativi di interferire nei processi democratici dei nostri paesi.
La nostra risposta all'aggressore deve essere molto ferma e decisa.
Non possiamo cedere alle intimidazioni nei tentativi di dividerci e l'aggressore e i suoi scagnozzi, che dovrebbero aver paura e dovrebbero essere chiamati a rispondere delle proprie azioni, è necessaria una politica coordinata, adeguatamente finanziata per contrastare le minacce ibride, compresa la manipolazione delle informazioni e l'ingerenza straniera la Lettonia sostiene l'iniziativa dello scudo europeo per la democrazia, ma dobbiamo assicurarci che disponga di finanziamenti adeguati, in particolare per garantire il coinvolgimento della società civile.
Occorre assicurare la piena ed efficace attuazione del regolamento dell'Unione Europea sui servizi digitali, le piattaforme on line devono rispettare appieno gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'<UNK> del Regolamento digitale, anche le imprese che forniscono strumenti di intelligenza artificiale devono attenersi a standard più elevati di responsabilità e trasparenza, soprattutto per quanto concerne l'integrità dell'informazione, la lotta contro la manipolazione delle informazioni,
E l'ingerenza straniera non è una questione che riguardi esclusivamente il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, nelle organizzazioni internazionali, devono mettere in comune le proprie competenze e capacità istituzionali il Centro nato per la comunicazione strategica Strat Constant, che ha sede a Riga, presta particolare attenzione all'impiego dell'intelligenza artificiale.
Le operazioni di influenza, il governo lettone ha istituito al suo interno un laboratorio di intelligenza artificiale che condurrà ricerche sull'impatto dell'intelligenza artificiale, sull'integrità delle informazioni, una questione particolarmente attuale oggi la sicurezza delle elezioni, l'approccio della Russia è apparso chiaramente in Moldova, dove stati Doms dove ha impiegato simultaneamente vari strumenti,
Corruzione, manipolazione delle informazioni, ricatto economico, intimidazioni e, nonostante le ingerenze straniere, dobbiamo innanzitutto rispettare i nostri valori democratici, dobbiamo difenderli ogni volta che ci richiama alle urne, ogni volta che discutiamo delle nostre libertà politiche, come ha sostenuto il celebre filosofo e scrittore Umberto Eco nel suo saggio il fascismo eterno la democrazia si fonda sul pluralismo non appena qualcuno pretende di detenere l'unica verità di parlare a nome del popolo, la democrazia è in pericolo,
Poiché questa è la mia ultima conferenza a livello europeo, nella mia veste di presidente della Saima desidero ringraziare tutti i colleghi e gli amici per la stretta collaborazione in questi ultimi anni è stato per me un vero onore essere in vostra compagnia, ringrazio tutti e porgo a tutti i miei migliori auguri grazie.
Il nostro è stato un nostro piacere collaborare con lei, ascoltiamo adesso ville e dai Ranjan, che è il presidente del Consiglio nordico, a seguire.
Justus o le casse, grazie Presidente egregi presidenti, signore e signori.
L'argomento di oggi. Resilienza e sfide e sfide ibride e allo all'ordine del giorno. Come sapete, le minacce ai nostri Stati democratici raramente arrivano sotto forma di carri armati, ma sono sempre più diretti contro le nostre lezioni, l'ambiente informativo, la fiducia che unisce i cittadini alla governance democratica, la manipolazione dell'informazione straniere ciberattacchi, la disinformazione sono miranti ad approfondire le divisioni, le nostre società. La nostra risposta deve essere firma, ma sempre democratica. La forza delle nostre società stanno soltanto nella capacità di difenderci, ma nel così fare, nel proteggere i diritti fondamentali di libertà, questa sfida è la sfida a proteggere la democrazia. Il Parlamento ha un ruolo centrale. Possiamo apprendere nella cooperazione, nel dialogo come oggi, di fronte alle sfide in evoluzione. Creare resilienza non è soltanto uno sforzo politico. La società civile, i media indipendenti ricercatori, le aziende hanno tutti un ruolo importante. Le aziende tecnologiche hanno anch'esse una responsabilità
Aiutare a prevenire la diffusione della disinformazione e l'abuso dell'intelligenza artificiale. Le intelligenze artificiale, a Porta sia sfide. Che opportunità può essere usata per creare Fay fake news e deepfake, ma può anche aiutarci a individuare la disinformazione di identificare campagne coordinate di influenze, rispondere più rapidamente alle sfide emergenti. La presidenza finlandese del Consiglio nordico nel 2026 ha scelto come massima priorità. La sicurezza globale nordica riflette una idea fondamentale alla sicurezza. Non vuol dire soltanto capacità militari, ma anche istituzioni democratiche resilienti, coesione sociale, fiducia tra cittadini e autorità pubbliche. L'esperienza nordica dimostra che le società con un alto livello di fiducia hanno maggiori strumenti per resistere alle crisi. Non era di minacce ibride, la democrazia e la fiducia sono Metz e sono risorse strategiche. La nostra resilienza dipende non soltanto dall'allerta tecnica, ma dalla fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Quella fiducia e una delle difese più forti contro l'informa, l'ingerenza straniera e la le minacce ibride non rispettano le frontiere nei dovrebbero rispettare le frontiere. Le nostre, la nostra risoluzione determinazione a difendere la democrazia condividendo esperienze, cooperazione, garantiamo che le democrazie del mondo restino resilienti, fiduciose ed unite. Grazie della cortesia e attenzione.
Finché Max.
Grazie.
Adesso darò la parola al Josef o l'ex presidente della 6 Mastella, Lituania.
Grazie grazie Presidente, durante la prossima Presidenza del Consiglio.
Dell'unione europea alla prima metà del 2027, la Lituania porrà l'accento molto forte sul rafforzamento della unità e della sicurezza.
Facendo sì che l'Europa rimanga un attore globale, credibile, resiliente e in grado di esercitare influenza capace in questo modo di difendere i propri interessi propri, parlai valori.
Nella dichiarazione del vertice di Ankara della NATO abbiamo concordato che il fatto di affrontare la minaccia a lungo termine della russa, che la Russia pone per la sicurezza della stabilità dell'euro atlantica, l'unità e il risultato più importante.
È ovvio,
E che l'Europa deve assumere più responsabilità per la propria sicurezza. Lituania sostiene fortemente il nuovo patto per la democrazia in Europa, lo consideriamo uno strumento molto importante per contrastare le narrative autoritarie, per mettere fine alla regressione della democrazia e favorire le condizioni per la sicurezza democratica. Dobbiamo far fronte a minacce che si avvicinano molto a quello che definiamo ibride, con delle incursioni titoloni militari, la, l'uso strumentale della migrazione, l'uso di sonde meteorologiche che mettono a repentaglio l'aviazione civile, mettono approva la nostra capacità di proteggere i nostri confini, oltre atti di sabotaggio. Vorrei proprio nei confronti di infrastrutture
Manifatturiere e aeroporti o da son delle minacce comuni per tutti noi, e quindi anche la nostra reazione deve essere unita e dobbiamo condividere in modo più equo questo questa responsabilità. La decisione di aumentare i bilanci della difesa non è mai facile, ma sono decisioni necessarie. Abbiamo anche apprezzato lo studio di fattibilità su un strumento potenziale e il Consiglio d'Europa sulla manipolazione dell'informazione estera, interferenza al cosiddetto Fimi. Pensiamo che potrebbe possa essere uno strumento molto importante per far fronte a questa manipolazione. Interferenza alla disinformazione TC informatizzazione viene usata spesso molto spesso per influenzare l'opinione domestica nazionale, per indebolire la fiducia nelle istituzioni democratiche divieti nella società, esasperare le polarizzazioni alla radicalizzazione, avere un impatto sulle decisioni politiche, ridurre il sostegno per le scelte in materia di politica estera, spinge il populismo, nutre che, nutrito dall'insoddisfazione e la delusione nei confronti della situazione socioeconomica e le sfide migratorie da parlamentari. Sappiamo bene che una democrazia resiliente inizia a casa propria. L'efficacia degli sforzi dipendono da una valutazione nazionale a tutto campo delle minacce esistenti e costruire una democrazia resiliente richiede l'accumulo di conoscenze solide su come operano le, ma la manipolazione
Informativa estera e queste forme di interferenza. A questa conoscenza, poi, au servire, aumentare la consapevolezza del nostro popolo e fornire una base per lo sviluppo di risposte strategiche utili. I parlamenti sono i pilastri nel costruire questa comprensione dell'importanza strategica di questa agenda basata sulla resilienza e un consenso nazionale ampio, più sostenerlo attraverso tutti i partiti politici e il pubblico. La concordia delle nostre forze politiche sui principi fondamentali della democrazia, sicurezza nazionale della politica estera ci aiuta a rafforzare la resilienza istituzionali, limitarne la capacità di operazioni d'informazioni ostili, di sfruttare le nostre divisioni politiche. Siamo ormai nel quinto anno dell'aggressione massiccio della Russia nei confronti dell'Ucraina sovrana concedere, visti centinaia, migliaia di visti a cittadini russi per viaggi in Europa per scopi non essenziali, quali il turismo, ci dà motivo di grande preoccupazione e che possono essere abusati per abusare dell'accesso dei no nei nostri territori e svolgere attività ibride. Non sappiamo quanti combattenti russi abbiano partecipato alla guerra di aggressione e adesso viaggiano in Europa quest'anno e non è un esempio isolato a questo
Che rode nella nostra resilienza nel settore energetico, stiamo imparando molto velocemente l'elezione che è necessario disaccoppiare i nostri sistemi dal gas e dal petrolio russo, creando delle fonti energetiche alternative, evitare quelle situazioni in cui si possa essere.
Sottoposti al ricatto i deficit della sicurezza economica tra quella dipendenza su materie prime dello Stato, aggressore, vulnerabilità nella protezione delle sistemi di infrastruttura critici, Thaci per attacchi, lacune, ritardi nel costruire ecosistemi digitali sicuri con attrezzature affidabile, questa Fragment azioni indebolisce e ci indebolisce e manda segnali contraddittori quando invece è necessario Luni l'unità e la chiarezza Grazia,
Grazie.
Il prossimo relatore Sara Simón o rovina, vicepresidente Angelo Same, dalla Polonia e seguirà, signor Christine Schwarz, fu Austria.
Grazie, cari colleghi, vorrei iniziare con alcune osservazioni sulla natura.
Della della guerra ibrida o guerra ombra, come possiamo chiamarla innanzitutto.
Vi è una menzogna alla base e che che che funziona dall'esterno, ma fa finta di a trarre la propria origine dall'interno, è milioni di volte noi ripetiamo.
Quella che è la strategia migliore per far fronte a queste minacce ibride.
E si tratta di una terapia, un un antidoto semplice quando abbiamo informazioni,
Qual è la terapia migliore e dare informazioni corrette, giuste, qual è la migliore terapia nei confronti della divisione ovviamente la cooperazione sono concetti evidenti e per noi politici la polarizzazione, il conflitto, a volte anche la disinformazione.
Sono un a volte una grossa tentazione.
Questo perché adottiamo una prospettiva su breve termine, perché viviamo in un regime in cui i tempi sono accelerati, ci sono sempre elezioni, so l'orizzonte e a volte cerchiamo delle scorciatoie, purtroppo, ma vorrei invece parlare del prima primo tema molto importante quando parliamo di queste minacce ibride nell'ombra quasi tutte queste minacce sono per l'appunto invisibili.
Invisibili per l'utente normale il cittadino normale nelle nostre democrazie, nelle nostre società.
E di del personale che lavora con noi, minacce invisibili.
E quale allora la soluzione, la terapia che dobbiamo adottare, dobbiamo far sì che questi tentativi, invece di essere invisibili, diventino visibili su tutti i livelli?
E quando chiamiamo la Banca, perché vogliamo fare un'operazione semplice, ci vengono poste migliaia di domande.
E siamo davvero, noi possiamo confermare questo dato, quell'altro dato di nascita.
Eh
Dobbiamo, sappiamo che dobbiamo fare attenzione a non condivide i nostri codici, eccetera ci sono salvaguardie, ma abbiamo le stesse salvaguardie quando si tratta delle nostre elezioni, allora ne 12 mesi prossimi ci saranno 2020 elezioni nei nostri paesi.
Germania nei diversi lender 20 campagne elettorali, 20 cicli elettorali siamo pronti, mi chiedo, siamo pronti per far fronte a questa minaccia invisibile?
Siamo pronti a rendere visibile invece queste minacce così pericolose non è soltanto la la capeggiata da Paese, dobbiamo veramente insegnare queste comes consapevolezza ed iniziando dalle scuole elementari, la nostra popolazione deve capire che la democrazia può essere usata in modo strumentale, militare.
C'è chi vuole usare la, le nostre democrazie liberali contro di noi in modo militare e la campagna di Putin sappiamo che abbia iniziato a marzo e quest'anno finirà l'anno prossimo.
E ha comportato investimenti di miliardi di dollari e non riguarda la nostra infrastruttura critica non in Polonia, non nella maggior parte dei vostri Paesi e invece orchestrato in modo da influenzare i nostri elettori, sono questi il bersaglio di questa campagna, questa manipolazione, dobbiamo proteggere la nostra gente. Non è soltanto questione di missili oh oh, oh, oh droni, si tratta dei nostri cittadini,
E so che adesso è un po'di tendenza seguire l'esempio americano, quell'esempio, dobbiamo muoverci velocemente, rompere le cose muffa, sempre Exchanges dicono no, e invece dobbiamo muoverci velocemente, ma costruire, non rompere e della nostra responsabilità in quanto parlamentari, la stabilità delle nostre democrazie e saperi.
Stillare speranza e fiducia nei cuori e nelle menti dei nostri elettori, grazie.
Uif rinchiudere Marchant Nexon grazie a seguire Kristin Scott Fox, presidente del Consiglio federale dell'Austria.
A seguire Ester Guild, Rebo, legno della Spagna.
Grazie, Presidente Petra Bayer egregi colleghi.
Il tema odierno dimostra che viviamo in termini molto difficili e aggiungerei che i segnali di miglioramento sono molto scarsi, i nostri cittadini sono molto preoccupati, come abbiamo appena sentito, per fare una femminismo, e si aspettano che i loro governi e i loro parlamenti li proteggono e difendono le nostre democrazie da un aumento significativo delle minacce ibride verificatasi negli ultimi due anni.
Alcuni aspetti delle mena minacce ibride come manipolazioni e interferenza delle informazioni da parte dei soggetti esteri Fini o la disinformazioni sono fenomeni noti, la loro intensità è aumentato però drasticamente.
Le nostre sono state e vengono attuate misure volte a monitorare e aumentare la preparazione e a contrastare queste minacce ibride, permettetemi di citarne solo alcune dal 2024 è in vigore una nuova legge, denominata legge federale, sulla garanzia della resilienza nazionale e sul coordinamento in caso di crisi, inoltre, la strategia di sicurezza austriaca 2024 è stata aggiornata in relazione alle minacce ibride e trasmessa al Parlamento.
La legge sulla resilienza delle infrastrutture critiche è stata promulgata in Austria, nell'ottobre 2025 per attuare la direttiva dell'Unione europea sul rafforzamento della resilienza delle infrastrutture critiche, ma c'è ancora molto da fare la scorsa settimana il ministro austriaco degli affari europei ed esteri si è rivolto ai membri del Consiglio federale austriaco durante un dibattito urgente parlando di un mondo,
In disordine in riferimento alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina,
Faceva anche riferimento alla situazione in Medio Oriente, alle minacce ibride e alla disinformazione, nonché alla gestione dell'intelligenza artificiale e dei sistemi d'arma autonomi, ha informato i membri che in Austria verrà istituito un apposito centro di eccellenza contro la manipolazione delle informazioni da parte di soggetti stranieri a e a seguito di una conferenza internazionale su questo tema si terrà a Vienna.
La prossima primavera, in primavera, vorrei ringraziare Ruslan Stefan SUV per il suo discorso di poc'anzi e e le parole che ha espresso io sono stata di persone in Ucraina poche settimane fa.
Eh.
Auguro ancora una volta
Tutta la forza e il coraggio.
Da questo popolo, per resistere, i parlamenti sono bersagli primari della disinformazione, degli attacchi informatici e di altre minacce e pertanto dobbiamo essere preparati, ben preparati vorrei solo accennare brevemente al fatto che il Parlamento austriaco affronta questi minacce su diversi livelli.
In particolare tra questi.
Figurano una combinazione di misure volte a garantire la sicurezza fisica del parlamento, la sicurezza informatica e la lotta alla disinformazione che viene perseguita attraverso l'educazione alla democrazia.
I cosiddetti laboratori, sulla democrazia per giovani e bambini, ma anche la diffusione di informazioni affidabili sui lavori parlamentari al fine di raggiungere un certo livello di sovranità digitale, si sta inoltre prestando sempre maggiore attenzione all'acquisto di hardware interno.
Il nostro Parlamento, di conseguenza, è già in grado di gestire in proprio alcune parti della sicurezza informatica, nello spirito di essere più forti quando ci uniamo contro queste minacce, accolgo con favore lo scambio di opinioni di oggi, per concludere, abbiamo la possibilità di prepararci per contrastare le minacce ibride e possiamo aiutarci a vicenda per essere pronti. Quello che non possiamo fare è rimanere passivi e cedere a queste minacce, perché ciò avrebbe conseguenze drammatiche e a lungo termine per la sicurezza dei nostri cittadini e per la democrazia stessa. Grazie,
Finché vuole macina o l'istinto Mills Est che il vero rebus le news.
La parola a Ester Guild R. Bolaño, vicepresidente della Camera dei deputati spagnola a seguire Jussi, allo allo, segnerà il signore Presidente per signore e signori Presidenti dei Parlamenti, bisogna iniziare.
Vorrei ringraziare il presidente della Rada, Stephanie Rahn Ciuk.
Per averci ricordato questa guerra così crudele che sta andando avanti in Ucraina e voglio anche ricordare a tutti noi che sta continuando un genocidio contro il popolo palestinese, vorrei innanzitutto ringraziare il Parlamento italiano per l'ospitalità a Roma, la città in cui nel 1950 fu firmata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per l'organizzazione di questa conferenza e per la qualità del documento che qui dei nostri dibattiti.
Le minacce ibride hanno ampliato il campo d'azione della sicurezza europea agli attacchi contro le infrastrutture, le reti si aggiungono oggi operazioni mirate a minare la fiducia dei cittadini nelle loro istituzioni e ai loro processi elettorali, con i principi di Reykjavik per la democrazia adottati dai capi di Stato e di governo nel 2023 questa organizzazione si è assunta il mandato di proteggere queste istituzioni, condividiamo il principio che guida questo lavoro. La sicurezza inizia dalla democrazia,
La Moldavia, che a maggio ha ospitato la riunione del comitato dei ministri, illustra bene la posta in gioco e anche la capacità di risposta di una società democratica che ha difeso le proprie elezioni contro la disinformazione, i finanzia mensili, i finanziamenti illeciti e l'acquisto di voti.
Vorrei concentrarmi su due questioni che questa esperienza mette in luce, come impedire che il denaro di provenienza non trasparente o straniera influenzi la vita politica e con quali garanzie debbano essere adottate le decisioni che intervengono in un processo elettorale affinché rafforzino la fiducia dei cittadini.
Comincio dal denaro, il documento di approfondimento sottolinea la scarsa trasparenza dei testi dei finanziamenti da parte di terzi e la missione di osservazione dell'assemblea parlamentare hanno documentato finanziamenti occulti e riti di acquisto dei voti accanto alle donazioni indirette oggi troviamo prestiti da parte degli istituti finanziari con la partecipazione di Stati stranieri contributi convogliati attraverso filiali nazionali e cripto asset.
Come avvertiva la presidente Sandu nelle parole che aprono il documento?
La legislazione spagnola vieta al finanziamento proveniente da governi ed enti pubblici stranieri,
L'esperienza ci ha insegnato che tale divieto necessita di strumenti di verifica,
Quando il creditore si trova al di fuori della giurisdizione nazionale e non ottempera alle richieste dell'organo di controllo, l'origine del denaro non può essere verificato, per questo proponiamo di compiere progressi nell'identificazione del beneficiario effettivo di qualsiasi donazione o credito a partiti e campagne elettorali, nella cooperazione transfrontaliera tra gli organi di controllo e in una verifica in cui i risultati saranno resi noti prima delle prossime elezioni.
Vorrei soffermarmi anche su una forma di ingerenza che le nostre enorme quasi non contemplano l'intervento dei grandi patrimoni privati nelle elezioni dei Paesi europei.
E tutto ciò a far riferimento con la sicurezza del diritto al voto.
Per questo le decisioni che intervengono in un processo elettorale come l'annullamento dei risultati.
L'esclusione di candidati o la sospensione del diritto al voto dei gruppi di elettori hanno un effetto sulla fiducia che cerchiamo di proteggere, il tribunale di Strasburgo ha considerato contrario all'articolo 13 del protocollo 1 3 del Protocollo uno scusate delle restrizioni in generale, automatica, indiscriminati, del diritto di voto, proteggere le elezioni dalle ingerenze e le chiede di proteggere con la stessa cura il voto di ogni singolo elettore.
Permettetemi di soffermarmi anche sulla dimensione di genere di queste minacce, come sottolinea il documento, i deepfake a sfondo sessuale e le campagne diffamatorie sono rivolti in misura schiacciante contro le candidate e le rappresentanti elette, con un effetto dissuasivo documentato sulla partecipazione politica delle donne, si tratta di una forma di ingerenza elettorale con una componente di genere, la Convenzione di Istanbul,
Insieme alla raccomandazione generale numero uno del Grevio sulla dimensione digitale della violenza contro le donne ci offre il quadro di riferimento è la direttiva europea sulla violenza contro le donne, impone già di configurare come reato la diffusione non consensuale di materiale intimo manipolato, i Parlamenti possono inserire tali comportamenti nella legislazione penale elettorale.
Esigere dalle piattaforme la rapida rimozione di tali contenuti e coinvolgere le organizzazioni femminili e nei meccanismi di allerta precoce.
Il Consiglio d'Europa è nato per proteggere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto da coloro che intendono nominarli?
Oggi questo compito richiede di garantire che le elezioni dei nostri paesi siano decise dai cittadini senza che il denaro, la pressione degli Stati terzi o le decisioni adottate da gara senza garanzie né Altieri nella volontà grazie.
Moltissime screzi Next, grazie infinite a seguire sentiamo Jussi allo ah o presidente del Parlamento della Finlandia a seguire Gordan, Jan Brockovich.
Vara un presidente con l'ex Presidente, illustri colleghi, vorrei concentrarmi sulla tema della fiducia con i cittadini.
E la fiducia nelle istituzioni e nei decisori politici, la Russia e altri attori ostili stanno minando questa fiducia e loro stanno.
Sfruttando per i loro scopi, ma dobbiamo ricordare che la Russia non ha inventato queste divisioni, gli europei, i cittadini europei, sono preoccupati.
Di temi quali l'immigrazione, le politiche climatiche.
Questioni fiscali ed altri
Se questi.
Preoccupazioni vengono ignorate da parte dei politici o dei media, crea un senso di sfiducia tra i cittadini e li rende più vulnerabili a queste disinformazioni, con conseguenze drammatiche, come abbiamo visto qui in Europa e oltre oceano.
La fiducia, quindi, è l'elemento più importante per tutelare e proteggere la democrazia, ma la fiducia è anche qualcosa che i media e i politici e le istituzioni e le autorità devono.
Coltivare, devono ascoltare, i cittadini devono lavorare per i cittadini.
Siamo società aperte in quanto tale, siamo esposti a minacce operazioni.
E per questo dobbiamo essere meno ingenui.
Riguardo queste strategie, queste pratiche aggressive, è sempre più difficile capire perché alcuni Paesi europei, ma non solo.
Rilasciano ancora visti per.
I russi questo rende molto semplice alla Russia intervenire e muoversi in Europa, e quindi invito tutti a riflettere su le ripercussioni drammatiche che ha menzionato il collega Stefan Ciuk.
Dobbiamo essere allerti, ma allo stesso tempo non dobbiamo rinchiuderci, dobbiamo.
Renderci conto ricordarci anche che non ci sono agenti russi ovunque si presentano più forti di quello che in realtà sono, e la libertà di espressione, di opinione e di dissenso sono dei e delle libertà fondamentali, dobbiamo resistere alla tentazione di limitare queste libertà nel nome della risposta a queste minacce quando i cittadini si sentono che possono esprimere le loro opinioni liberamente e,
Condividere le loro opinioni e questo si riflette in elezioni libere, grazie.
Thank you very much, grazie.
Onorevole la parola adesso a Gordan gli andrò Kovic, che è il presidente del parlamento croato a seguire, da Sam Blondell.
Presidente.
Bayer
Oggi ci incontriamo a Roma.
La culla di una traduzione giuridica che ha profondamente plasmato l'Europa ha il cuore di quella tradizione, c'è un principio semplice, il potere deve essere esercitato nel quadro giuridico, questo principio resta una delle basi fondatrice del Consiglio d'Europa del centrale per i nostri dibattiti di oggi per la Croazia questo ha un significato particolare.
Tra appena tre settimane celebreremo i 30 anni di adesione al Consiglio d'Europa da quel momento.
D'ora in poi la Croazia ha dovuto trasformare profondamente il proprio sistema politico ed economico dove abbiamo dovuto costruire istituzioni democratiche, restaurare la pace e ricostruire la nostra società e il tutto guadagnandoci la fiducia dei nostri cittadini. Faccio riferimento a questa esperienza storica oggi perché ci ha insegnato in maniera assai pratica che le resilienza democratica non è un concetto astratto. Ci vogliono decenni per costruirla. Signore e signori, oggi tutte le nostre società sono esposte a minacce ibride, molteplici, che prendono di mira le basi delle nostre democrazie, i nostri processi elettorali
Le nostre istituzioni, la fiducia pubblica, l'obiettivo di questi attacchi è sfruttare le divisioni nelle nostre società e seminare la sfiducia, indebolire la fiducia dei nostri cittadini nella democrazia e, se le persone cominciano a credere che le elezioni siano truccate, che i media e i politici mentano e che il Parlamento non li rappresenti più allora la democrazia subisce un grave danno.
Dobbiamo pertanto rapidamente identificare le nostre vulnerabili vulnerabilità nel proteggere i nostri cittadini e le istituzioni in maniera concreta e pratica. Le iniziative e le relazioni dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa hanno significativamente contribuito a comprendere queste minacce, ad affrontarle. Abbiamo bisogno di un approccio olistico. Le istituzioni pubbliche e i media indipendenti, la società civile, le scuole, le università, le piattaforme tecnologiche, tutti costoro hanno un ruolo da esercitare ciascuno all'interno delle proprie responsabilità. Una cooperazione più stretta può aiutarci a individuare le sfide emergenti e ad apprendere dalle soluzioni che funzionano. Sappiamo che i Parlamenti sono presi di mira. Anche molto spesso i nostri membri e il nostro staff devono essere in grado di riconoscere, rispondere alla manipolazione delle informazioni. Accogliamo con favore la condivisione di esperienze e le migliori prassi e la formazione nei parlamenti nazionali. Cari colleghi, difendere la democrazia non deve mai divenire una scusa per limitare
O restringere la libertà di parola dell'espressione politica e dobbiamo essere in grado di distinguere le critiche politiche legittime dall'interferenza malevole il nostro obiettivo è proteggere il dibattito democratico, non restringerlo, se abbandoniamo questi principi, rischiamo di mettere a repentaglio i valori che vorremmo difendere ed infine volevo dirvi che il di e sono convinto che la democrazia, la resilienza democratica inizia proprio nella vita di tutti i giorni nelle città, nelle scuole e nelle università, nei tribunali e nelle altre istituzioni pubbliche quando le istituzioni agiscono equamente, quando i cittadini hanno voce in capitolo e le decisioni seguono regole chiare, la fiducia cresce.
Il parlamentari hanno una responsabilità nel promuovere tale processo con una solida legislazione, una supervisione efficace, un diretto impegno con i cittadini, la forza della democrazia non sarà misurata, in ultima analisi, soltanto a partire dalle minacce cui riusciamo a resistere, ma anche dalla fiducia che preserviamo.
Qua e là ricordiamo il nostro sostegno all'Ucraina, grazie,
La ringrazio, onorevole e l'ultimo una torre di stamane sarà Vincent Blondel, del che è presidente del Senato belga continueremo dopo la pausa di pranzo, videro altri dettagli dopo l'intervento di densa Blondel.
Presidente, signore e signori, sono l'ultimo quindi prima di pranzo la democrazia è minacciata, oggi queste minacce sono più visibili delle sfide tradizionali del passato, ma sono altrettanto pericolose e attacchi cibernetici, disinformazione, interferenza straniera, pressione, sabotaggio, tentativi di mettere a repentaglio la fiducia nelle nostre Istituzioni è più che mai essenziale esprimere il nostro pieno sostegno all'Ucraina con i progressi nell'intelligenza artificiale queste minacce assumono nuove dimensioni,
È possibile produrre su scala massiccia, contenuti falsificati, manipolare le voci volti prendere di mira i cittadini?
Con precisione senza precedenti, la linea divisoria tra la verità e la menzogna è sempre più vaga, anche difficili da riconoscere anche per osservatori informati come noi, con esempi altamente informatori che ci sono stati dati dal presidente, dalla presidente dell'Assemblea francese proprio nel corso di questa sessione l'obiettivo ultimo di questi attacchi e spesso generare dubbi dubbi in merito alle elezioni dubiti sui fatti dubbi sulla legittimità delle nostre istituzioni. Eppure la democrazia non si basa soltanto su norme e procedure, innanzitutto riposa sulla fiducia,
Come è stato chiaramente espresso dal presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. Dobbiamo pertanto non soltanto proteggere le nostre democrazie, ma rafforzarle. La resilienza democratica non può essere semplicemente dichiarata a parole, va costruita, dipende da istituzioni più forti, da processi decisionali trasparenti e dai cittadini pienamente impegnati nella vita democratica. Difendere le nostre democrazie non può essere responsabilità unica di una singola istituzione, richiede una stretta cooperazione tra parlamenti, governi, servizi della sicurezza, società civile, mondo accademico, media cittadini. La resilienza democratica non è soltanto combattere le minacce, vuol dire anche far sì che la democrazia sia attraente, accessibile, inclusiva,
La democrazia non vuol dire soltanto elezioni, i cittadini devono avvertire che hanno voce in capitolo, che possono attivamente partecipare al dibattito pubblico, una società in cui i cittadini si fidano delle istituzioni, l'app pensano crediti, hanno un pensiero critico e si impegnano nella vita democratica, è una società che è molto più difficile manipolare, pertanto non basta semplicemente rispondere agli attacchi, dobbiamo investire nella prevenzione,
L'istruzione per la cittadinanza democratica, per l'intera società, i Parlamenti hanno un ruolo essenziale da svolgere, non soltanto a livello legislativo e di supervisione dell'operato dei governi, ma anche nel mettersi in ascolto nello spiegare, nel contribuire ad un dibattito ad alto livello, la resilienza democratica non si costruisce soltanto dalle istituzioni da parte delle istituzioni, ma si costruisce ogni giorno nelle scuole, nelle associazioni delle comunità.
Cresce con la nostra capacità di accettare anche le differenze, di fidarci gli uni degli altri, cari colleghi, gli attacchi ibridi non fanno non si fermano prima delle frontiere, sfruttano esattamente i punti di forza delle nostre democrazie e la libertà d'espressione all'apertura, il pluralismo, il libero flusso di informazione pertanto dobbiamo apprendere a proteggere queste libertà.
E non a indebolire il Consiglio d'Europa ha un ruolo, un'eco ed è fondato sui principi dei diritti umani democrazia, Stato di diritto e fornisce un forum vitale per la cooperazione tra le nostre democrazie, dobbiamo unire le forze per proteggere l'integrità delle elezioni, salvaguardare l'indipendenza delle istituzioni e rafforzare l'alfabetizzazione mediatica, combattere l'ingerenza straniera e la manipolazione preserva non le nostre libertà fondamentali, una delle sfide più grandi sta nel difendere la democrazia.
Senza fare compromessi sulle libertà e i valori che la difendono, di fronte agli attacchi ibridi, la nostra forza maggiore resta l'unità, l'unità fondata sulla libertà, sullo stato di diritto, sui diritti umani, sul rispetto per il dibattito democratico, perché, in ultima analisi la miglior difesa della democrazia è una democrazia vibrante, aperta sostenuta dai cittadini vi ringrazio.
Cari colleghi, abbiamo ultimato i lavori, continueremo questo dibattito questo pomeriggio, dopo pranzo, alle ore 15. Ringrazio tutti dei contributi interessanti e sostanziali ai nostri dibattiti e sono ansiosa di continuare questo pomeriggio prima di pranzo invito i presidenti vicepresidenti.
E a procedere adesso verso la foto tradizionale di famiglia che si terrà al di fuori di questo Emiciclo, la, con la sessione è aggiornata.

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