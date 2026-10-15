I temi al centro della Conferenza: “Democrazie resilienti: unite contro le minacce ibride”, “Intelligenza artificiale e mercato del lavoro” e “Rinnovare l’ordine internazionale basato su regole, il ruolo dei parlamenti nell’affrontare e rispondere alle crisi contemporanee”.
Registrazione video dell'assemblea "Conferenza europea dei Presidenti di Parlamento", svoltasi a Roma giovedì 15 ottobre … 2026 alle ore 10:30.
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 24 minuti.
Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Parlamento.
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