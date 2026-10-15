Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera

nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5, svolgono le seguenti audizioni: - Agenzia confederale dei trasporti e servizi (Agens), Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav) e Associazione Trasporti (Asstra); - Fermerci; - Fondazione Umberto Veronesi; - Cittadini per l’aria e Genitori Antismog; - Kyoto Club.