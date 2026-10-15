1ª Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione del Senato della Repubblica

15 Ottobre 2026
Audizioni sul disegno di legge 1640 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure di trasferimento di beni immobili tra pubbliche amministrazioni)
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Scheda a cura di Carmine Corvino