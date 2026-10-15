2ª Commissione Giustizia del Senato

15 Ottobre 2026
Audizioni sul disegno di legge 167 e connessi (Disposizioni in materia di legittima difesa)
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Scheda a cura di Stefano Chiarelli