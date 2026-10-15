15 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro "(Dis)Fare impresa" di Alessia Bertolotto

DIBATTITO | - Roma - 09:30 Durata: 1 ora 47 min
A cura di Carmine Corvino
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "(Dis)Fare impresa" di Alessia Bertolotto", registrato a Roma giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 09:30.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 47 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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