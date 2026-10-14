Il patto sul diesel con Mosca e la testa di Zelensky offerta a Putin gridano vendetta.



Enrico Cisnetto ne discute con Carolina De Stefano, Professoressa di Storia contemporanea e politica russa Università Luiss Guido Carli, membro Centro Studi dei mondi Russo, Caucasico e Centro-Europeo di Parigi, Paolo Garimberti, Giornalista, Editorialista La Repubblica e Nathalie Tocci, Professoressa of Practice John Hopkins University, Senior Fellow Institute for European Policymaking Bocconi University, Presidente del Consiglio Scientifico IAI.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Il …

tradimento di Trump", registrato a Youtube mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Enrico Cisnetto (ideatore e conduttore di War Room), Carolina De Stefano (docente di Storia e politica russa all'università Luiss "Guido Carli"), Paolo Garimberti (editorialista de La Repubblica), Nathalie Tocci (professoressa of Practice John Hopkins University).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 48 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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