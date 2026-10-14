14 OTT 2026
dibattiti

War Room Business

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 29 min 38 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
War Room
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Ottobre è il mese europeo della cybersicurezza, ormai essenziale per la sopravvivenza di ogni business.

Più una tecnologia è complessa da usare, più aumenta il rischio di incappare nell’errore umano.

Proprio per invertire questo paradigma è nata Cyber Grant, fondata nella Silicon Valley da due italiani, che punta a rendere la crittografia avanzata semplice da adottare e senza costi proibitivi.

In War Room Business, Marco Dipaola ospita Valerio Pastore, Co-fondatore di Cyber Grant.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business", registrato a Youtube mercoledì 14 ottobre 2026 alle 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Marco Dipaola (giornalista), Valerio Pastore (co-fondatore di Cyber Grant).

Tra gli argomenti discussi: Economia, Industria.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 29 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è war room business.
Bentornati Award un business, la rubrica di approfondimento economico di war room,
Ottobre è il mese della cybersicurezza, una ricorrenza che ci ricorda, per quanto ce ne fosse bisogno, quanto la protezione dei dati sia diventata essenziale per la sopravvivenza di ogni business, e non solo quando si parla di attacchi informatici e di grandi furti dei dati e il pensiero va subito alle grandi multinazionali o alla Pubblica amministrazione oppure ai recenti casi di cronaca che hanno coinvolto, per esempio, Booking Trenitalia. Da ultimo Revolut, ma il pericolo incombe anche e soprattutto per le piccole e medie imprese, che rappresentano, come sappiamo, oltre il 90% del tessuto produttivo italiano ed europeo e che magari non hanno budget adeguati per la sicurezza informatica. A questo si aggiunge un altro fattore chiave, ovvero che l'anello debole della catena e anche della catena della cyber sicurezza resta comunque l'errore umano. È più la tecnologia complessa da usare
E più aumenta il rischio di falla nella sicurezza proprio per contrastare ed invertire questo paradigma. È nata cyber Grand, che è una The Company fondata nella Silicon Valley californiana da due italiani, Massimiliano, omaggi e Valerio Pastore e che punta a rendere la crittografia avanzata, semplice da adottare senza costi proibitivi, con l'obiettivo dichiarato di portare la cyber sicurezza a livello militare alla portata di tutti. Ma come si concretizza questa visione, attraverso quali tecnologie e quali sono i cyber rischi che corriamo ogni giorno scoprono insieme proprio con Valerio Pastore cofondatore di Saber, grande ed esperto di sicurezza informatica, buonasera, Pastore buonasera, buonasera, grazie per l'invito buonasera, grazie a lei, di aver accettato allora io particolare partirei da nel chiederle di raccontarci cyber Granta laddove siete partiti. Il nesso che lega la Silicon Valley all'Italia
Beh, sarebbe grande una società meridionale, come già anticipato lei, di cyber security che appunto ha sede nella Silicon Valley e in particolare a Melo Park.
E una struttura italiana, dove svolgiamo invece buona parte della ricerca e sviluppo, quindi Serragrande è nata da un'idea semplice di fatto, quella di andare a proteggere i dati ovunque vadano, e per noi significa che le informazioni devono restare sotto il controllo delle azienda ed essere leggibili soltanto da chi ha autorizzato questo era il nostro mantra principale quando abbiamo deciso di fondare la società, l'abbiamo fatto di Silicon Valley perché volevamo avere appunto un respiro internazionale e un riconoscimento internazionale e chiaramente anche
Lavorare con aziende americane che hanno bisogno di questo tipo di di di protezione.
è qui immaginato un esempio, faccio sempre il solito esempio di quando, dove che noi andiamo a colpire, dov'è che noi lavoriamo, noi lavoriamo nel classico esempio di un attaccante, prima ha citato Trenitalia, ha citato altre altre aziende, un attaccante che riesce a superare le difese no, qual è il problema che una volta dentro non deve poter leggere e utilizzare i dati che trova no perché,
Qual è l'asset di un'azienda sono i dati, punto, questo è un dato di fatto, no che e oltre anche chi amministra i sistemi deve poter gestire l'infrastruttura senza avere automaticamente accesso ai contratti riservate dell'azienda, ai progetti industriali, no però chiaramente solo poter lavorare con con con la struttura quindi quella parte Haiti e oggi queste questo tipo di,
Di approccio non è utilizzato, cioè la maggior parte delle aziende al mondo preferiscono avere i dati, diciamo non protetti, no, e non è una scelta in realtà, ma è un problema legato al fatto che è difficile oggi adottare strumenti di protezione dei dati di crittografia e per questa ragione molte volte siti dice va be'
Attaccheranno proprio male, invece.
Noi abbiamo detto quando abbiamo fondato sarà Grand, creiamo, qualcosa di semplice che andrà a va andrà a risolvere questo problema per tutti, dalle piccole e medie imprese fino ad arrivare alla grande grandi aziende, e lo stesso criterio vale anche per l'intelligenza artificiale quindi deve essere l'azienda a decidere quali modelli e agenti possono accedere ai suoi documenti e per quali attività oggi nelle aziende lo vediamo tutti no, il fatto che si usa a ChatGPT e si inseriscono e si caricano dati finanziari dell'azienda o dati segreti per comodità. Anche qui no, perché io devo lavorare o un aiuto delle AI e quindi a volte metto anche informazioni che non dovrei caricare
E e questo è va risolto questo problema che oggi ancora.
In crescita, ma va risolto in modo definitivo, è l'unico modo per andare a risolvere questo problema e utilizzare la crittografia dei dati alla nascita, no, quindi e questo è il nostro Open principale, poi, su questa visione abbiamo costruito il nostro percorso attuale di cyber cantano, abbiamo brevettato tecnologie per la protezione dei dati, in particolar modo negli Stati Uniti dove oggi è praticamente,
è una un'impresa riuscire a registrare brevetti che trattino il il modello di protezione dei dati e e quindi abbiamo investito anche nella crittografia post quantistica, dove sappiamo benissimo che è un grande problema, che magari approfondiremo questo discorso perché IRAP il post Quantum e anche qui è il futuro come viene come viene applicato e addirittura ci siamo detti bene. Dobbiamo proteggere anche tutto ciò che oggi l'azienda possiede, quindi la Stet, sicuramente il dato, ma anche lo strumento. Abbiamo, per esempio, piena compatibilità nella protezione di software come Microsoft SharePoint a Google Drive, quindi perché le aziende, il 75% delle aziende al mondo, li usa il ponte e hanno bisogno di protezione, e quindi siamo entrati sul mercato e abbiamo lanciato la nostra Suite senta Pasquale, ma l'usabilità cioè ah, bisogna anche rendere
Le aziende, quindi i reparti ti, insomma chi se ne occupa, capaci di farlo di propria sponte, perché altrimenti poi si rischia di essere sempre vincolati al consulente di turno, la l'esperto di turno, e poi invece la falla, cioè quell'errore umano che rappresenta l'anello debole della catena rischia di di essere generata quindi come come come si rende semplice facile usabile tutto ciò.
Allora?
Io credo che il fattore umano resterà sempre uno dei principali elementi di rischio, questo è in linea generale
E perché, per diverse ragioni, specialmente oggi che si usa l'intelligenza artificiale, le persone lavorano sempre sotto pressione e ricevono molte richieste e possono sbagliare. No, questo binomio classica, la classica situazione, quindi una difesa efficace deve partire anche da questo tipo di realtà. No, la formazione serve, ma va accompagnata chiaramente con degli strumenti che rendano semplice lavorare in sicurezza. Ok quindi, se una procedura mi rallenta, l'operazione e vedi sopra quello che ho detto prima, prima o poi qualcuno cercherà la scorciatoia. No di odiarla. Certo, e il principio di il principio nostro dell'azienda è quello di automatizzare il più possibile questi processi di crittografia e di protezione del dato, quindi, dove il sistema nostro lavoro in background, cioè nello sfondo
E l'utente che lavora deve continuare ad utilizzare lo strumento, come farebbe con i file non protetti, per esempio un documento e non protetti e quella il il, il gol principale, quindi riuscire e a dare la possibilità agli utenti di evitare l'evasione dalla regola no,
Questo è un po'il concetto e lo si fa appunto in questo caso a una nostra Suite, lo permette e lo permette a tutti, quindi non solo al l'utente finale che sta lavorando, no, quindi il dipendente o il consulente, ma anche l'Haiti perché oggi anche lei ti le piccole e medie se noi vediamo anche le Pmi, non tutte le Pmi si possono permettere un amministratore IT di un certo livello e quindi anche loro hanno bisogno di capire facilmente come applicare questo tipo di protezione prec perché altrimenti anche loro diventerebbero una frizione per l'azienda per l'utilizzo della sicurezza. Quindi sta tutto nello strumento e cercare di
For formare l'utente nel nelle nelle buone maniere dell'utilizzo del software, insomma, senta senta, Pastore, io ho letto un po'la sua bio, lei viene da un percorso Monicelli, come dire da crittografo si apre istituzioni pubbliche e anche da consulente per strutture militari, ah ah, ah, adesso ha citato le PMI che, come dicevamo hanno budget inferiori è,
E questo lo dico io, spesso anche antropologicamente, sono meno predisposta a cedere parti della propria, come dire dei dei propri dati a qualcuno da qualcuno esterno, perché soprattutto in Italia pensiamo ai imprenditori di prima generazione che magari sottovalutano a un certo tipo di rischio ecco mettiamola così come si fa a come dire a a rendere,
Consapevole invece dei rischi che si corrono e soprattutto a riuscire a far breccia, ecco, in quel tessuto produttivo che poi è la base almeno della del della dell'economia italiana, ma anche europea
B l'esperienza maturata negli ambiti istituzionali militari ci ha insegnato quanto contino il controllo degli accessi, la gestione delle chiavi e la tracciabilità delle informazioni, no, e riuscire a portare questi principi nelle Pmi significa renderli sostenibili anche per organizzazioni che hanno risorse abitudini molto diversa di fatto no, quindi,
In una struttura specializzata ci sono le procedure, la formazione e personale dedicato in una piccola impresa, c'è un titolare
Che deve mandare un preventivo entro la sera e non potrò solo massimo esperto di criptografia non è che un imprenditore dice va be'faccio, la crittografia dei file e poi la mamma no, è proprio questo che il nostro lavoro è stato quello proprio di spostare nel software la buona parte della complessità. Quindi la PMI, fatta anche da una persona sola, deve, come dicevo prima, uscire da questa complessità, quindi diventa uno standard ok avere questo tipo e quindi il il software si occuperà di fare. Cifratura, autorizzazioni, gestione delle chiavi di accesso alla registrazione delle attività
Come farebbe un e ai oggi no, oggi le AICI automatizza su tutto il bello delle ai quale equo perché tutte le usano le armi, perché è tutto automatizzato ed è disponibile la stessa cosa debba avvenire per le PMI, in particolare, appunto, come dicevo prima che non si possono assolutamente permettere una Haiti magari di un certo livello allora devono per forza delegare i compiti al software e il software deve rendere l'esperienza semplice,
Vicina gli strumenti che conosce già quindi il pie, la PMI che utilizza strumenti facili quindi non per forza adesso software Enterprises, ma parliamo anche di strumenti primo, ho citato Google Drive. Quante aziende in Italia utilizzano pacchetti come Google Drive? Vogliono continuare continuare ad utilizzare Google Drive no? Ecco, è lì che si deve giocare la partita, è lì che la Pmi deve dire bene o non devo passare a avere super software di protezione delle informazioni militare di un certo livello che faccio fatica solo a pensarci, ma mi basta vero quello che ho e trovare un qualcosa che mi permette facilmente di andare a a fruire le informazioni
Questo
Io penso che la qualità di un prodotto si misura anche da questo no. Quanto riesce a proteggere senza rendere più difficile il lavoro delle persone, perché quello è il principale problema, secondo me nel mondo della protezione delle informazioni, che riguarda chiaramente la nostra impresa, cioè la cybersicurezza vista come un impedimento a al lavoro e non come una protezione a monte grande possibile, il lavoro, la esattamente era brutale, però è vero, è verissimo ed è così. Abbiamo citato più di una volta l'intelligenza artificiale. Non possiamo che e parlarne, anche perché io ho sempre la sensazione che quando si parla di intelligenza artificiale ancora abbiamo ha, come dire, un orizzonte verso il futuro quando ormai il futuro si cambia ogni giorno, perché non sappiamo domani quali quali
Come dire, quali utilizza avremo a disposizione e quindi immagino che dal lato vostro, cioè quelli coloro che devono proteggere dai rischi derivanti dalle da dall'intelligenza artificiale sia veramente complesso farvi fronte. Ecco come si sta evolvendo la cybersicurezza con con l'AI generativa che poi di quello parliamo giusto per certo, beh, l'intelligenza artificiale ha reso più semplice e meno costoso per governare multi attacchi. Quella è la grande, la grande differenza rispetto a prima, una e-mail di phishing oggi può essere scritta in un italiano impeccabile e una voce sintetica vuol rendere più credibile una richiesta apparentemente è arrivata da proprio responsabile. No, quanto è facile oggi fare una cosa del genere diventa più difficile affidarsi soltanto ai segnali che prima ci facevano insospettire. No
è quello che ci diventa difficile oggi perché magari sentivo la voce strana o c'era l'accento sbagliato, un sospetto ce l'avevo adesso con le hai questa cosa diventa sempre più complicato
C'è poi un rischio meno visibile e che che dicevo prima un dipendente carico, un documento aziendale su un servizio di ai non autorizzato, anche quello, comunque, a è stato dimostrato che i sistemi e ai conservano comunque le informazioni, quindi risultano via subito che è chiaro che il dipendente lo fa, magari solo per ottenere un riassunto sto caricando magari del verbale di CdA per avere un riassunto così un po'pericolosa. Immaginiamo se intanto tutti i dati economico finanziari sono finiti esatto, eh eh sì e uno si chiede se ci fosse un'attività di M&A. È in corso una quotazione se se significherebbe avere un grande problema in termini di data leak e quindi anche qui l'intenzione lavorare meglio, ma può perdere il controllo di quali informazioni? No, quindi
La persona che lavora noi lavoriamo, per esempio, sui due fronti.
Di no, e noi abbiamo questo questo, questo sistema che fa parte della della nostra suite che si chiama è Grant, di qual è, abbiamo deciso di riuscire a far classificare le informazioni ad Uni ai privata, quindi riuscire a cominciare a pensare che l'azienda debba adottare una Rai privata privata in modo da automatizzare anche questo processo se io vedo che questo documento ha un contenuto particolare decide o meno se può andare verso le AI oppure no, per esempio,
Eh eh questa Kylie decide l'azienda quindi Dazn regole generali che vengono imposta dall'alto
E poi l'altra cosa importante definire sempre chi può controllare
L'accesso ai documenti, cioè che cosa significa se oggi un agente AI va a fare scripting scripting significava fare browsing all'interno della cartella, e magari c'è c'è una backdoor che mi sta leggendo l'informazione in quel momento e la gente ai lavora per vederle contenuto,
Se non c'è una, come si dice, un livello di accesso anche per questi sistemi, per gli agenti che autonomamente fanno qualcosa sul tuo PC, come oggi, come succede con Claude code Claude, insomma, tutti i soffre che si installano oggi è è un è un rischio anche quello perché di fatto oggi un agente AI ha il controllo no del documento al controllo dei computer, in realtà, più che del documento ai controlli del computer delle proprio no, addirittura ci sono dei modelli che sono degli agenti che tu addirittura, in realtà è già da un po'di tempo
E ci sono degli agenti che poi comandare da remoto, no, io posso dire a questa gente che sul mio pc mi collego dal cellulare, da WhatsApp addirittura e posso dire controllami e che cosa mi è arrivato nella disco, ci ho quanti file o nelle discoteche o cose simili no e che cosa significa questo significa avere un controllo remoto che nel mondo informatico classico nel mondo ed lagging,
Equivale a una backdoor, quindi la gente si avvicina molto a un modello di funzionamento di una backdoor perché ha il controllo della macchina e quello che bisogna stare attenti è l'unico modo per evitare che ci sia un controllo autonomo dell'accesso ai dati, alla macchina e far sì che quella gente non sia in grado di leggere la documentazione o i documenti che sono su quel pc o dispositivo.
Tranne per un agente autorizzato, quindi la gente che non è la persona, ma è la gente, quindi parliamo di applicativi e noi abbiamo lavorato molto su questo, voglio una centro privato, un agente privato autorizzato, sicuro che possa avere libero accesso che possa avere libero accesso perché magari è collegato all'interno dell'azienda è collegato a un e ai appunto privata, no,
è così che si mitiga anche il problema dell'errore umano, cioè l'uomo, a quel punto lo usa lo stesso, quello strumento, però, quando caricherà no?
Il file, le LLM non sarà in grado di leggerlo perché non ha avuto l'autorizzazione e leggerebbe un dato crittografato. No, e quindi va bellissima, quindi la possibile, la la post, la possibilità future operazioni di m&a forse può essa esile, considerata sicura, o assolutamente esattamente, però possono poi leggiamo di di tanti casi di cronaca che coinvolgono multinazionali, cioè l'ultimo è stato quello di Revolut. No, è un po'sorpreso, tu ci ha sorpreso, ha colpito tutti proprio per la enormità sia della della palla, ma anche per la portata della de dell'Istituto. Insomma, quella che l'ha subito, quindi i lettori comuni, ma immagino che ci sia chi ci sta seguendo anche i tanti imprenditori manager che ci seguono se colpiscono Revolut, io sono ancora più vulnerabile
Beh, se io dico sempre che è anche un'azienda molto strutturata, può subire un'intrusione, no, come è normale, perché la differenza la fa anche ciò che l'attaccante riesce chiaramente a leggere una volta che è entrato, quindi, diciamo, il perimetro di base viene sempre in qualche modo bypassate tramite attacchi di ingegneria sociale oppure a puro tramite attacchi legati a a problematiche di sicurezza e di exploit.
Nei casi di Booking Eataly e Trenitalia il punto.
Che neanche noi abbiamo analizzato evidenziato nella nostra analisi. È proprio questo che gli attaccanti ancora hanno raggiunto le informazioni personali leggibili, utilizzabile è quello il problema, perché sono entrati e hanno trovato i dati sui clienti, punto sono entrati non facendo una Longhin normalissima, hanno ah no bypassando i sistemi di sicurezza e sono entrati e quindi hanno visto tutto i sui clienti, gli acquisti viaggi e chiaramente sappiamo benissimo quel che ho qui che questo tipo di dato può essere poi utilizzato come base per truffe molto credibili. No, quindi solo io, ciò intelligenza artificiale che mi aiuta a creare una parvenza perfetta del del che c'è qualche persona che ti sta scrivendo dall'altra parte e in più ho anche i dati originale, quindi so anche dire se quella persona è andato a prendere il treno oppure no, quindi io a, diciamo, credo di più a una mail del genere che una un po'più generica
E
E anche questo anche qui i controlli di accesso devono essere molto forti, va benissimo, doppia autenticazione, va benissimo tutto quello che c'è, ma quando la persona arriva, ecco qualcuno riesce a bypassare quel sistema, i dati devono essere crittografati punto in modo tale che non trovano nulla Revolut invece è un caso un po'diverso.
Dalla secondo la ricostruzione pubblicata i crimini ANIA non hanno compromesso Revolut, hanno compromesso una casella PEC di un'autorità italiana e si sono spacciati per le forze dell'ordine, quindi Revolut, di fatto a livello di sicurezza. Forse l'unica leggerezza di Leu di Revolut è stata quella di fornire i dati credendo di rispondere alle richieste legittime dello Stato. No, qui si sono affacciati in maniera credibile quello esatto, esatto, e questo è un mix tra il phishing, che è avvenuto nella pancia della della PEC e fino ad arrivare chiaramente, quindi hanno preso possesso, tramite un attacco abbastanza conosciuto, possesso della PEC, per poi arrivare a questo anche qui, se ci fosse stato, diciamo una crittografia, l'eroe si chiama Entu and tra i due, dove magari c'è una comunicazione particolare per questo tipo di dico di di attività, che comunque sono molto sensibili. No, prendere dei dati e mandarli via e-mail
Non è proprio il massimo, perché io quello che dico, molte persone pensano che la PEC sia sicura, no, la PEC non è sicura e quelli cioè la PEC può essere compromessa la certificazione dell'invio e della consegna non garantisce che la richiesta sia autentica se qualcuno ha preso il controllo isolamento cioè perché se qualcuno aveva preso il controllo è vero che l'ha mandato tramite PEC, ma non è detto che ci sia la stessa persona dall'altra parte.
Quindi pronte,
Io penso che bisogna proteggersi anche con la crittografia, anche per questo caso specifico o no, che per questo tipologia di operazione no, ci sono dei canali ad hoc e per lo scambio di informazioni che eviterebbero sicuramente un problema del genere.
Satanasso, restammo, apparteniamo a suo tempo proprio come curiosità ancora legate a alle mostre soluzioni e soprattutto al futuro, perché dobbiamo guardare al futuro di cyber gratta, allora in primis noi siamo non strappando perché non siamo in diretta, in questo momento però facciamo parte diciamo di quel macro insieme della creator e del,
Dell'Acri siamo dei creator, insomma della creator economy, questo comparto so che attenzionato da voi, con con una una tecnologia ad hoc di che si tratta.
Allora lì è un po'il concetto.
Che applichiamo anche i dati aziendali, cioè riuscire anche qui a crittografare informazioni che sono un po'più a portata di mano di tutti, no, quindi ai creator,
Ecco i creator, cosa fanno, di solito creano asset digitali, non certo, anche questo è un asset digitale, quello che stiamo creando nuovi insieme, no, siamo in diretta e quindi questo diventerà un due, un documento di fatto appunto MP4, no, ecco la nostra soluzione è in grado di garantire con la crittografia stessa,
Utilizzata la stessa utilizzata dalle aziende,
Anche lo scambio di dati tra più persone, quindi anche sotto forma di un pagamento, noi siamo in grado di, per esempio, dire okay, questo video è stato realizzato, oggi viene crittografato in un pacchetto tramite la nostra tecnologia brevettata, si chiama locking o, e noi siamo in grado di dire okay, chi riceve questo pacchetto paga, per esempio, con la sua carta di credito viene quindi avvia un processo di riconoscimento del pagamento e sblocca l'accesso a quel video. È un po'come succede con i YouTube con l'abbonamento solo che non avviene nel sito, ma avviene su un documento
Di qualsiasi genere può essere un contratto, può essere una so, una un'esultanza di una consulenza, può essere qualsiasi cosa, un video ripeto, una musica, qualsiasi cosa e questo è che cosa unisce, unisce appunto il mondo, pensi che noi definiamo consumer in questo caso.
Al mondo della sicurezza, anche qui, cioè quindi io che sto trattando comunque un'informazione che per me vale un asset no, certo, ci ricordiamo i problemi della musica MP3, quando andava in giro la musica venivano copiati i documenti a cui si potevano ascoltarla con questa meccanica no, se io vedo il documento, ma non me lo posso prendere l'originale
Posso sempre qua, in qualche modo, evitare che tutta la possa copiare no limits asset in questo caso viene approdo viene, come dire, reso sicuro ammonta crittografia esavalente esaltante, cyber Granta nei prossimi prossimi passi di espansione tra Stati Uniti Europa quali saranno allora né nella allora nella mia lettura negli Stati Uniti il confronto parte spesso dal rischio economico no,
Per esempio, i neri in America funzionano un po'diversamente dalla dal dal dell'Europa in Europa esistono le regole umanizzazione e quindi un'ora vogliamo molto sulle regolamentazioni, le aziende hanno bisogno di chiaramente mettere a posto e certificarsi veri le questioni Cdp a Renis, due d'oro per gli ambienti finanziari eccetera E in negli Stati Uniti è diverso e gli Stati Uniti c'è un problema e va risolto.
Non c'è una una regolamentazione vera e propria come come in Europa non sono sono meno, diciamo, eseguono, la sono messa sotto i portici. L'ho detto io ho detto esattamente esatto. È anche vero che il mercato, però, molto spesso può anticipare le norme, no, perché alla fine, soprattutto quando i clienti ai partner, per esempio, chiedono garanzie concrete, se io sto lavorando con un cliente e il cliente Michele, mi chiedono la garanzia completa in questo. In questo caso va benissimo, ma una regolamentazione, no, come appunto com'è com'è noto, però non sempre le imprese si muovono spontaneamente. È quella la questione, quindi c'è un divario tra l'Europa e gli Stati Uniti e noi ci muoviamo in entrambe le modalità, quindi a né del mercato. Insomma e aziende sono tutte Enterprises, principalmente sono grandi aziende che hanno bisogno di andare a proteggere ulteriormente le informazioni, e questo vale per tutto il mondo. Noi lavoriamo negli Stati Uniti, ma lavoriamo anche nei Paesi latini, cioè lavoriamo ovunque, quindi
Il nostro obiettivo chiaramente, è quella di andare a a coprire, a coprire tutto di Gus esatto negli Stati Uniti, principalmente le grandi aziende, prima lo ha anticipato, gli ecosistema sono Microsoft no, principalmente il nostro software risponde a esigenze concrete per gli Stati Uniti in questo caso che è quella di mantenere la protezione dei documenti nel mondo SharePoint in Europa, per esempio, i cresciamo con la pubblica amministrazione nella finanza, nella sanità, dove hanno bisogno magari di creare delle cose staccate dal mondo di Microsoft per le questioni Gidp Ara anche per per dove vengono salvati i dati.
E quindi sono scelte abbastanza diversa e noi, per gli Stati Uniti e per per il mondo, Europa copriamo, diciamo il tutto con con la nostra Suite e quindi mi aggancio Vannucci una domanda che è un po'diciamo no a me piace lasciare a dire ai nostri spettatori anche dare una arrivederci ai miei ospiti in questa maniera e se ci limitassimo tra un anno qui a Warum business, lei sarebbe contento se,
Cyber grata.
E se serve praticamente avesse aiutato più aziende porsi una domanda fondamentale, se qualcuno riesce a entrare nei nostri sistemi, quali informazioni può dovere leggere e utilizzare, questa è la domanda che era più facile di tutte, no, io sarei soddisfatto se questa domanda fosse diventata abituale anche nelle Pmi ovviamente perché dietro
Un file possono esserci anni di ricerca, relazioni con i clienti e il lavoro di tante persone che uno in quel momento non valutano
E mi piacerebbe veramente tornare qui con casi concreti delle aziende che hanno protetto meglio. I propri progetti hanno gestito più controllo Global rock con le collaborazioni esterne, hanno ridotto l'esposizione dei dati senza complicare il lavoro. Tutto quello che noi ci speriamo di avere in futuro sarebbe un risultato che unisce, diciamo, la crescita dell'impresa,
All'idea per il quale non siamo partiti, no, questo è il mio sogno, ovviamente vedevo uscire a rendere democratizzare la sicurezza delle informazioni e magari la descriveremo in a questa di questa nuova democrazia, diciamo delle informazioni in in un prossimo futuro ma nel frattempo io ringrazio Valerio passare per essere stato con noi ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito fino a qui è l'appuntamento come sempre in una delle prossime puntate di Warum business arrivederci, grazie grazie mille e grazie, grazie grazie, arrivederci

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