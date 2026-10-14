Ottobre è il mese europeo della cybersicurezza, ormai essenziale per la sopravvivenza di ogni business.



Più una tecnologia è complessa da usare, più aumenta il rischio di incappare nell’errore umano.



Proprio per invertire questo paradigma è nata Cyber Grant, fondata nella Silicon Valley da due italiani, che punta a rendere la crittografia avanzata semplice da adottare e senza costi proibitivi.



In War Room Business, Marco Dipaola ospita Valerio Pastore, Co-fondatore di Cyber Grant.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business", registrato a Youtube mercoledì 14 ottobre …

2026 alle 18:00.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Marco Dipaola (giornalista), Valerio Pastore (co-fondatore di Cyber Grant).



Tra gli argomenti discussi: Economia, Industria.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 29 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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