Più una tecnologia è complessa da usare, più aumenta il rischio di incappare nell’errore umano.
Proprio per invertire questo paradigma è nata Cyber Grant, fondata nella Silicon Valley da due italiani, che punta a rendere la crittografia avanzata semplice da adottare e senza costi proibitivi.
In War Room Business, Marco Dipaola ospita Valerio Pastore, Co-fondatore di Cyber Grant.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business", registrato a Youtube mercoledì 14 ottobre … 2026 alle 18:00.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Marco Dipaola (giornalista), Valerio Pastore (co-fondatore di Cyber Grant).
Tra gli argomenti discussi: Economia, Industria.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 29 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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