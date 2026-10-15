15 OTT 2026
rubriche

Spazio Transnazionale

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 19 min 14 sec
A cura di Lorenzo Bruschi e Carmine Corvino
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Puntata di "Spazio Transnazionale" di giovedì 15 ottobre 2026 , condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Anna Zafesova (giornalista), Ada Pagliarulo (vicedirettrice di Radio Radicale).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
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  • Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Anna Zafesova

    giornalista

    Ada Pagliarulo

    vicedirettrice di Radio Radicale

    7:10 Durata: 19 min 14 sec
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