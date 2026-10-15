“La costruzione del nemico”

Saluti istituzionali: Rosanna Supino, Cardinale Matteo Maria Zuppi, Rav Alfonso Arbib.



Modera: Prof.



David Meghnagi.



Intervengono: Fabio Sbattella (Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile dell’Unità di Ricerca di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Ricardo Rafael Ileyassoff (Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista con cinquant’anni di pratica clinica in Argentina, Francia e Italia), Maria Teresa Fenoglio, Psicologa, ESPRI’ (Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento), Luca Guglielminetti (EU Knowledge Hub on …

Prevention of Radicalization, EU Centre of Excellence for Victims of Terrorism, Centro studi “René Girard” politico presso UniPd, Associazione Leon Battista Alberti), David Meghnagi (Psicoanalista, Studioso della psicodinamica del pregiudizio.



Presidente del Comitato Accademico Europeo per la Lotta all’Antisemitismo.



Ideatore e direttore del Master internazionale di II livello in didattica della Shoah (Roma Tre).



Editor-in-Chief di Trauma and Memory, European Review of Psychoanalysis and Social Science), Donatella Camerino (Psicologa, già Ricercatrice confermata dell’Università degli Studi di Milano, Medicina Preventiva dei Lavoratori).

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