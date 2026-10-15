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Il seminario propone una riflessione interdisciplinare che attraversa la psicologia sociale, la psicologia dell'emergenza, la psicoanalisi e gli studi sulla radicalizzazione, affrontando temi quali il contagio dell'ostilità, la costruzione del capro espiatorio, la diffusione dell'odio nel web e le forme contemporanee dell'antisemitismo, considerato nella sua specificità storica e come occasione di riflessione sui processi che alimentano l'odio collettivo.
Convegno "La costruzione del nemico. Una lettura psicoanalitica e psicosociale", registrato a Milano giovedì 15 ottobre 2026 alle ore … 09:00.
L'evento è stato organizzato da Associazione Medica Ebraica.
Sono intervenuti: Rosanna Supino (presidente dell'Associazione Medicina Ebraica), Alfonso Arbib (rabbino capo della Comunità Ebraica di Milano), David Meghnagi (presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo), Fabio Sbattella (psicologo e psicoterapeuta), Danilo Corona (vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia), Ricardo Rafael Lleyassoff (psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista), Mariateresa Fenoglio (psicologa, presidente della rete Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento (ESPRI')), Luca Guglielminetti (ricercatore), Donatella Camerino (psicologa).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro, Salute.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 54 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Convegno "La costruzione del nemico. Una lettura psicoanalitica e psicosociale", registrato a Milano giovedì 15 ottobre 2026 alle ore … 09:00.
L'evento è stato organizzato da Associazione Medica Ebraica.
Sono intervenuti: Rosanna Supino (presidente dell'Associazione Medicina Ebraica), Alfonso Arbib (rabbino capo della Comunità Ebraica di Milano), David Meghnagi (presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo), Fabio Sbattella (psicologo e psicoterapeuta), Danilo Corona (vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia), Ricardo Rafael Lleyassoff (psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista), Mariateresa Fenoglio (psicologa, presidente della rete Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento (ESPRI')), Luca Guglielminetti (ricercatore), Donatella Camerino (psicologa).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro, Salute.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 54 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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