Il seminario propone una riflessione interdisciplinare che attraversa la psicologia sociale, la psicologia dell'emergenza, la psicoanalisi e gli studi sulla radicalizzazione, affrontando temi quali il contagio dell'ostilità, la costruzione del capro espiatorio, la diffusione dell'odio nel web e le forme contemporanee dell'antisemitismo, considerato nella sua specificità storica e come occasione di riflessione sui processi che alimentano l'odio collettivo.



Convegno "La costruzione del nemico. Una lettura psicoanalitica e psicosociale", registrato a Milano giovedì 15 ottobre 2026 alle ore …

09:00.



L'evento è stato organizzato da Associazione Medica Ebraica.



Sono intervenuti: Rosanna Supino (presidente dell'Associazione Medicina Ebraica), Alfonso Arbib (rabbino capo della Comunità Ebraica di Milano), David Meghnagi (presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo), Fabio Sbattella (psicologo e psicoterapeuta), Danilo Corona (vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia), Ricardo Rafael Lleyassoff (psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista), Mariateresa Fenoglio (psicologa, presidente della rete Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento (ESPRI')), Luca Guglielminetti (ricercatore), Donatella Camerino (psicologa).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro, Salute.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 54 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci