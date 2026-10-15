15 OTT 2026
dibattiti

La costruzione del nemico. Una lettura psicoanalitica e psicosociale

CONVEGNO | - Milano - 09:00 Durata: 3 ore 54 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Associazione Medica Ebraica
Player
Il seminario propone una riflessione interdisciplinare che attraversa la psicologia sociale, la psicologia dell'emergenza, la psicoanalisi e gli studi sulla radicalizzazione, affrontando temi quali il contagio dell'ostilità, la costruzione del capro espiatorio, la diffusione dell'odio nel web e le forme contemporanee dell'antisemitismo, considerato nella sua specificità storica e come occasione di riflessione sui processi che alimentano l'odio collettivo.

Convegno "La costruzione del nemico. Una lettura psicoanalitica e psicosociale", registrato a Milano giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 09:00.

L'evento è stato organizzato da Associazione Medica Ebraica.

Sono intervenuti: Rosanna Supino (presidente dell'Associazione Medicina Ebraica), Alfonso Arbib (rabbino capo della Comunità Ebraica di Milano), David Meghnagi (presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo), Fabio Sbattella (psicologo e psicoterapeuta), Danilo Corona (vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia), Ricardo Rafael Lleyassoff (psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista), Mariateresa Fenoglio (psicologa, presidente della rete Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento (ESPRI')), Luca Guglielminetti (ricercatore), Donatella Camerino (psicologa).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Lavoro, Salute.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Saluti istituzionali

  • Rosanna Supino

    presidente dell'Associazione Medicina Ebraica

    9:00 Durata: 4 min 43 sec

  • Alfonso Arbib

    rabbino capo della Comunità Ebraica di Milano

    9:04 Durata: 8 min 12 sec

  • Prima tavola rotonda

  • David Meghnagi

    presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo

    Modera
    9:12 Durata: 10 min 11 sec

  • Il contagio ostile: dall’esperimento della "Terza Onda" ai troll nel web

    Fabio Sbattella

    psicologo e psicoterapeuta

    Responsabile dell'Unità di Ricerca di Psicologia dell'Emergenza e dell'Assistenza Umanitaria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
    9:23 Durata: 36 min 18 sec

  • Danilo Corona

    vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia

    9:59 Durata: 4 min 11 sec

  • Radici e dinamiche dell'antisemitismo contemporaneo

    Ricardo Rafael Lleyassoff

    psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista

    10:03 Durata: 28 min 1 sec

  • Odio come vincolo reciproco

    Mariateresa Fenoglio

    psicologa, presidente della rete Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca Intervento (ESPRI')

    10:31 Durata: 24 min 30 sec

  • David Meghnagi

    presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo

    10:56 Durata: 7 min 53 sec

  • Sospensione dei lavori (Pausa)

    11:03 Durata: 21 min 55 sec

  • Seconda tavola rotonda

  • Fabio Sbattella

    psicologo e psicoterapeuta

    Modera
    11:25 Durata: 2 min 3 sec

  • La polarizzazione, i processi di radicalizzazione e il ruolo terzo delle vittime

    Luca Guglielminetti

    ricercatore

    EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalization, EU Centre of Excellence for Victims of Terrorism, Centro studi "René Girard" politico presso UniPd, Associazione Leon Battista Alberti
    11:27 Durata: 33 min 28 sec

  • David Meghnagi

    presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo

    12:01 Durata: 25 min 45 sec

  • Come scienza e politica si confondono: il caso Hans Asperger

    Donatella Camerino

    psicologa

    già Ricercatrice confermata dell'Università degli Studi di Milano
    12:27 Durata: 23 min 49 sec

  • domande e interventi dal pubblico

    David Meghnagi

    presidente del Comitato accademico europeo contro l'antisemitismo

    Fabio Sbattella

    psicologo e psicoterapeuta

    Luca Guglielminetti

    ricercatore

    12:50 Durata: 24 min 56 sec
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate