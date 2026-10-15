15 OTT 2026
rubriche

Collegamento in diretta da Bruxelles con Davide Carretta

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 09:02 Durata: 7 min 18 sec
A cura di Carmine Corvino
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Puntata di "Collegamento in diretta da Bruxelles con Davide Carretta" di giovedì 15 ottobre 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi che in questa puntata ha ospitato David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 7 minuti.
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