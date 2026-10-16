Organizzato da Associazione Ingegneri laureati alla Sapienza Università di Roma.



Saluti istituzionali e lettura dei messaggi di auguri pervenuti.



Intervento di Piero Marietti (già Prorettore della Sapienza).



I contributi di Roberto Vacca come ingegnere, matematico, uomo di scienza e futurologo, Vincenzo Bianchini (già Dirigente di IBM e Laziomatica).



Consegna al Prof.



Roberto Vacca di una targa ricordo da parte di una matricola del Dipartimento di Matematica.



Intervento di Roberto Vacca.



Considerazioni finali Giovanni Mantovani.



Convegno "Incontro con il Professor Roberto Vacca per celebrare il …

suo ingresso nel centesimo anno di vita", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle 10:47.



Sono intervenuti: Giuseppe Giobbe (ingegnere), Valentina Baglio (assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità), Piero Marietti (già prorettore della Sapienza), Vincenzo Bianchini (già dirigente di IBM e Laziomatica), Roberto Vacca (ingegnere, matematico, uomo di scienza e futurologo), Giovanni Mantovani.



Tra gli argomenti discussi: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 48 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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