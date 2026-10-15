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Sintesi dell'intervista a Giberto Pichetto Fratin, a Giangiacomo Cavolini, a Raffaele Nevi,Tosato, a Graziano Delrio, a Luca Pirondini, a Nicola Fratoianni, a Raffaella Paita, a Carlo Calenda, ad Edoardo Ziello, a Davide Tabarelli, a Pino Pisicchio, a Susanna Mancini, collegamento in diretta da Ankara con Mariano Giustino.
Puntata di "Notiziario del mattino" di giovedì 15 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 36 minuti.
Puntata di "Notiziario del mattino" di giovedì 15 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna e Roberta Jannuzzi .
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