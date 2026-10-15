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Conducono Elis Viettone e Luca De Biase.
Puntata di "Oggi futuro: I megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società" di giovedì 15 ottobre 2026 che in questa puntata ha ospitato Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS), Luca De Biase (giornalista), Roberto Paura (presidente della Fondazione IIF- Italian Institute for the Future).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 15 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
Puntata di "Oggi futuro: I megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società" di giovedì 15 ottobre 2026 che in questa puntata ha ospitato Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS), Luca De Biase (giornalista), Roberto Paura (presidente della Fondazione IIF- Italian Institute for the Future).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 15 minuti.
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