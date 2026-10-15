15 OTT 2026
rubriche

Oggi futuro: I megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società

RUBRICA | - RADIO - 23:45 Durata: 15 min 41 sec
A cura di Carmine Corvino
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Conducono Elis Viettone e Luca De Biase.

Puntata di "Oggi futuro: I megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società" di giovedì 15 ottobre 2026 che in questa puntata ha ospitato Elis Viettone (giornalista e membro dell'ASviS), Luca De Biase (giornalista), Roberto Paura (presidente della Fondazione IIF- Italian Institute for the Future).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 15 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
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  • Elis Viettone

    giornalista e membro dell'ASviS

    Luca De Biase

    giornalista

    Roberto Paura

    presidente della Fondazione IIF- Italian Institute for the Future

    23:45 Durata: 15 min 41 sec
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