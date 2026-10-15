15 OTT 2026
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Lo stato del Diritto - Intervista ad Alessandro Tessari deputato radicale, che parla di Altiero Spinelli

RUBRICA | - RADIO - 11:00 Durata: 11 min 8 sec
A cura di Carmine Corvino
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Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista ad Alessandro Tessari deputato radicale, che parla di Altiero Spinelli" di giovedì 15 ottobre 2026 con gli interventi di Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.
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  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Alessandro Tessari

    già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova

    11:00 Durata: 11 min 8 sec
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