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Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista ad Alessandro Tessari deputato radicale, che parla di Altiero Spinelli" di giovedì 15 ottobre 2026 con gli interventi di Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.
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