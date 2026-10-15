La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. TSO: la Consulta cancella le discriminazioni fondate sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale

In parole semplici, d'ora in avanti accanto alla persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio ci sarà un avvocato di fiducia oppure, se la persona non lo nomina, d'ufficio.



La sentenza della Corte costituzionale ha una linearità difficile da non condividere.



Il TSO incide sulla libertà personale, anzi sul suo nucleo primario, la libertà fisica.



Chi viene ricoverato coattivamente in un reparto psichiatrico d’ora in avanti, non può più restare solo davanti al giudice che decide se quel ricovero forzato è legittimo.



La Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 35 della legge …

833 del 1978, quella che ha istituito il servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede che la convalida del Tso in degenza ospedaliera, e della sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie della difesa tecnica.



Chi lavora nelle comunità, nei servizi conosce bene le persone cui fa riferimento la Consulta.



Sono le persone più sole, spesso prive di una rete familiare e di sostegno.



Esattamente quelle per cui un diritto facoltativo equivale a nessun diritto.

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